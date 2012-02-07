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NPD: ABD'de iPhone, 2011 4. çeyrekte pazar payını geri kazandı, Android ilk kez akıllı telefon alacakları cezbediyor

7 yıl
4,5b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında Apple ve Google'ın işletim sistemlerinin rekabeti her gün daha da fazla artarak devam ediyor. 

Analiz firması NPD Group tarafından ABD'de yapılan araştırmaya göre sırasıyla Apple, Samsung ve LG en çok satan akıllı telefon üreticileri oldu. iPhone 4S satışlarının yüksek olması sayesinde Apple bu çeyrekte ABD akıllı telefon pazarının yüzde 43'üne hakim oldu. 

Android işletim sistemi ise akıllı telefon pazarının yüzde 48'ine hakim durumda. İki işletim sistemi toplamda yüzde 91'lik pazar payına ulaştı. Android ilk kez akıllı telefon almak isteyen tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 2011 4. çeyrekte ilk kez akıllı telefon alanların yüzde 57'si Android işletim sistemine yöneldi. Yüzde 34'ü ise iPhone'u tercih etti.

Andy Rubin, Android'in rakiplerinden daha karmaşık bir kullanıcı tecrübesi sunduğu için eleştirilse de geniş operatör desteği, uygulama mağazası ve LTE desteği sayesinde tüketiciler için önemli bir tercih haline geldiğini belirtti.

Tüm mobil telefon pazarında ise akıllı telefonların oranı bu çeyrekte yüzde 68'e yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 artış elde edildi. Bir akıllı telefonun ortalama satış fiyatı ise 143$ oldu. Geçen yıl aynı döneme göre 6 dolarlık bir indirim yaşandı. 

NPD istatistiklerine göre ABD'de en çok satan 5 akıllı telefon modeli şu şekilde:

Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4
Apple iPhone 3GS
Samsung GALAXY S II
Samsung GALAXY S 4G

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norton772 7 yıl en beğenilen
amerikalılar mal(ın iyisinden anlıyor)
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soulmate 7 yıl
Beyler benim anlamadığım bisey var, hani yazıyorsunuz ya dikkat etmeden bazen, iste iPhone 4 150 dolar sadece yok 3gs bedava diye, ya hiç düşünmüyor musun mantığını isin. Apple Store a giriyosun be 3gs aliyosun. 10 tane alırım herhalde. Anasını satayım varsın eski model olsun. Her birine bı uygulama yüklerim. 1000 tane alır her birine bı şarkı artarım. :) bedava nasıl olsa :)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl soulmate
soulmate

Beyler benim anlamadığım bisey var, hani yazıyorsunuz ya dikkat etmeden bazen, iste iPhone 4 150 dolar sadece yok 3gs bedava diye, ya hiç düşünmüyor musun mantığını isin. Apple Store a giriyosun be 3gs aliyosun. 10 tane alırım herhalde. Anasını satayım varsın eski model olsun. Her birine bı uygulama yüklerim. 1000 tane alır her birine bı şarkı artarım. :) bedava nasıl olsa :)

Kendince dalga geçiyosun
Çoğu bedava derken kontrattan bahsediyor zaten çok bilmiş arkadaşım:):)
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DH Misafiri 7 yıl
Daxteroy
Samsung daha iyi asdfghjm diyen adamlar anlamıştır artık Samsungun ayrı olarak uygun fiyata Android telefon ürettiğini. 3GS bile önünde! Gerçi bu sadece Amerika pazarı istatistikleri.

Hala cok satan telefonun daha iyi oldugunu idda eden cahil ezik
İphone fanboyu olmasi hic dasirtmadi beni turkiyedede en cok nokia
Satiliyor simdi en iyisi nokia mi dicez 2011 en cok satan cihazi xbox360 oldu
Simdi xbox360 1080 p destegiyle 8 cekirdekli islemcisiyle uncharted3 uyle xboxtan dahami kotu
Cok satti diye iyi oldugunu dusunmek tamamen beyinsizliktir simdi amerkada en cok nokia 3310 satsa o dahmi iyi olucak
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IgorStravinsky 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Daxteroy

Samsung daha iyi asdfghjm diyen adamlar anlamıştır artık Samsungun ayrı olarak uygun fiyata Android telefon ürettiğini. 3GS bile önünde! Gerçi bu sadece Amerika pazarı istatistikleri.


Hala cok satan telefonun daha iyi oldugunu idda eden cahil ezik
İphone fanboyu olmasi hic dasirtmadi beni turkiyedede en cok nokia
Satiliyor simdi en iyisi nokia mi dicez 2011 en cok satan cihazi xbox360 oldu
Simdi xbox360 1080 p destegiyle 8 cekirdekli islemcisiyle uncharted3 uyle xboxtan dahami kotu
Cok satti diye iyi oldugunu dusunmek tamamen beyinsizliktir simdi amerkada en cok nokia 3310 satsa o dahmi iyi olucak

Hocam bunlar 4. çeyreğin sonuçları ama. Yani arkadaşın demeye çalıştığı şu : Apple daha çok tercih ediliyor. Bu kadar basit.

3GS daha iyi demiş birisi, bu kişisel bişeydir. 4S sahibiyim, fakat GS II o kadar düşürülecek bi cihaz değil bana kalırsa.

Başka bir arkadaşımız da 3GS bedava tabi daha çok satacak gibisinden bir yorum vermiş, 4'de mi bedava? 4S'de mi bedava?

Demeye çalıştığım şu körü körüne savunmak yersiz. Amerika'da durumlar böyle. Rakamlar bu haldeyken konuşmak daha da yersiz. Tarafsız test için diğer merkez olan Kore'de de aynı anketin yapılmasını isterdim ben.
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Gürbüz G 7 yıl
Centauri
engurlu
Centauri
Erasmus78 iPhone 3GSin bile Samsungun en yeni modellerinden daha fazla satıyor olması ilginç.
Niye ilginc olsun ki? iPhone 3GS Samsung un en yeni modelinden daha iyi ve fiyati da ABDde $375
Senin kadar komigini gormedim bu forumda :)) 3gs,samsungun en iyi telefonundan daha iyi oyle mi ?? iyiki apple in basinda senin gibi bi ceo yok..Gel benim 3gs i sana vereyim hayrini gor..su an pek bi halta yaradigi yok..Galaxy s varken bile elimi surmuyorum ki s2,note,galaxy nexus yaninda oyuncak kalir 3gs..
Ben de Samsung Galaxy SII yi 1.5 aydir filan cekmeceden cikarmadim. Allahtan bedava geldi. Sirket icin iOS ve WP7 uygulamasi yaptik, yazilim ekibi Android uygulamasini surekli erteliyor, onlara da yazik tabi ama napsinlar. iPhone 3GS, SGSII den cok daha iyi bir arayuze, cok daha akici bir kullanima, cok daha kaliteli uygulamalara, daha isletim sistemi & Donanim tasarimina sahip. Dunyada turlu turlu mazosist insanlar var, dolayisiyla kimileri icin SGSII iyi olabilir. Cimen yesili otomobil alan, obez kadinlardan hoslanan, Takim elbise altina converse giyen hatta hatta SGSII iPhone4s ten iyi diyen bile var. Insanlar farkil farkli. ( NOT: Galaxy Nexus ayri, onu 4 ve 4s olmasa da, iPhone 3GS e tercih ederim. Kurcaladim, ilk defa duzgune yakin calisan bir Android gordum. Ne yazik ki ICS sgsII ye filan gelince rezil hale gelecek, samsung muthis yetenekli(!) yazilim ekibini kullanarak bir guzel s. sivayacak ICSi)

@Centauri
arkadaş, sen bence bir an önce apple'da işi başla.
rahmetli steven jobs bile herhalde senin kadar savunmazdı bu markayı.
iphone 3gs'yi Samsung Galaxy S 2'den daha iyi gören bir zihniyete insanlar biryerleri ile gülerler.
bende sabaha sabah sayende ofiste sesli güldüm.
Allah işini rast getirsin.
Sabah sabah bu hasta halimle beni güldürdün ya, Allah senden razı olsun..
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sertacarslan 7 yıl
"...Bir akıllı telefonun ortalama satış fiyatı ise 143$..."
Üstelik gelir olarak da bizden ortalama 3-4 kat daha zenginler...



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anlmk 7 yıl
samsung galaxy s2 kontratlı olarak amerikada 200 usd, iphone 3gs ise ücretsiz. 3gs tabikide sgs2 nin önünde olacak. haberden yola çıkarak "3gs bile galaxy s2 nin önünde" demek ne derece mantıklı :)
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Centauri 7 yıl
Erasmus78

iPhone 3GSin bile Samsungun en yeni modellerinden daha fazla satıyor olması ilginç.


Niye ilginc olsun ki? iPhone 3GS Samsung un en yeni modelinden daha iyi ve fiyati da ABD'de $375
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engurlu 7 yıl Centauri
Centauri
Erasmus78

iPhone 3GSin bile Samsungun en yeni modellerinden daha fazla satıyor olması ilginç.


Niye ilginc olsun ki? iPhone 3GS Samsung un en yeni modelinden daha iyi ve fiyati da ABD'de $375

Senin kadar komigini gormedim bu forumda :))

3gs,samsung'un en iyi telefonundan daha iyi oyle mi ??

iyiki apple in basinda senin gibi bi ceo yok..Gel benim 3gs i sana vereyim hayrini gor..su an pek bi halta yaradigi yok..Galaxy s varken bile elimi surmuyorum ki s2,note,galaxy nexus yaninda oyuncak kalir 3gs..
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OvernightSensation 7 yıl
xlmnt13
bizdeki gibi pahalı değil ABD de tabi çok satar :P

aynen katılıyorum türkiyede 1 milyara iphone satsınlar ne samsung kalır ne bişe (diğer firmaları kötülemiyorum aksine popülarite meselesinden bahsediyorum.!)
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mertgraph1979 7 yıl
Apple 180 dolara mal edip 600 dolara satıyor diyen güzide insanlar şimdide ucuzluktan şikayet ediyorlar.
Kaldıki o telefonu bedava yada 99 dolara alan insanlar operatörlere 24 ay boyunca fazladan bir sürü para veriyorlar. Ama amerikalılar aptal tabi bedava zannedip alıyorlar o telefonları.

Kuyruk acınız yine konuyu yüzeysel görmenizi sağlıyor.
Maşallah yine bir sürü saldırı olmuş konuya.
Yine aynı kişiler tabiki.
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Dark Shade 7 yıl
ülkemizde iphone 4 le galaxy s2 fiyatları aynı fakat abd de iphone 4 galaxy s2 nin fiyatının neredeyse yarısından bile az... ayrıca 3gs beleşe veriyor operatörler...
tabi bu kadar çok satılır...
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Centauri 7 yıl Dark Shade
darqshade

ülkemizde iphone 4 le galaxy s2 fiyatları aynı fakat abd de iphone 4 galaxy s2 nin fiyatının neredeyse yarısından bile az... ayrıca 3gs beleşe veriyor operatörler...
tabi bu kadar çok satılır...

ABD:

iPhone 4s (GSM Unlocked) : $649 - $749 - $849
iPhone 4s (Kontratli): $199 - $299 - $399

iPhone 4 (GSM Unlocked) : $549
iPhone 4 (Kontratli): $99

iPhone 3GS (GSM Unlocked) : $345
iPhone 3GS (Kontratli): $0

-----------------

Samsung Galaxy S: $275
Samsung Galaxy S(Kontratli): $0

Samsung Galaxy S2 (GSM Unlocked) : $589
Samsung Galaxy S2 (Kotratatli): $199

---------------

Yani:
Gozune girdi mi?
----------------------------------
Turkiye:

iPhone 4s( GSM Unlocked) : $1090, $1330, $1420 (1975 TL - 2390 TL - 2680 TL)
iPhone 4s(Kontratli) : $0
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escapethelife 7 yıl
haber çakma gibi geldi daha geçengünkü yaptığınız haberdeki istatistiklerle hiç alakası yok 3-5 günde iphone 3gs birkaç milyon adet mi sattı yani?
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xLmNt13 7 yıl
bizdeki gibi pahalı değil ABD de tabi çok satar :P
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D3XTER 7 yıl xLmNt13
xlmnt13

bizdeki gibi pahalı değil ABD de tabi çok satar :P

gold.com.tr/...

Overrated'ın önde gidip bayrak flama sallayanı.
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