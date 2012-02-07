NPD: ABD'de iPhone, 2011 4. çeyrekte pazar payını geri kazandı, Android ilk kez akıllı telefon alacakları cezbediyor

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında Apple ve Google'ın işletim sistemlerinin rekabeti her gün daha da fazla artarak devam ediyor.
Analiz firması NPD Group tarafından ABD'de yapılan araştırmaya göre sırasıyla Apple, Samsung ve LG en çok satan akıllı telefon üreticileri oldu. iPhone 4S satışlarının yüksek olması sayesinde Apple bu çeyrekte ABD akıllı telefon pazarının yüzde 43'üne hakim oldu.
Android işletim sistemi ise akıllı telefon pazarının yüzde 48'ine hakim durumda. İki işletim sistemi toplamda yüzde 91'lik pazar payına ulaştı. Android ilk kez akıllı telefon almak isteyen tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 2011 4. çeyrekte ilk kez akıllı telefon alanların yüzde 57'si Android işletim sistemine yöneldi. Yüzde 34'ü ise iPhone'u tercih etti.
Andy Rubin, Android'in rakiplerinden daha karmaşık bir kullanıcı tecrübesi sunduğu için eleştirilse de geniş operatör desteği, uygulama mağazası ve LTE desteği sayesinde tüketiciler için önemli bir tercih haline geldiğini belirtti.
Tüm mobil telefon pazarında ise akıllı telefonların oranı bu çeyrekte yüzde 68'e yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 artış elde edildi. Bir akıllı telefonun ortalama satış fiyatı ise 143$ oldu. Geçen yıl aynı döneme göre 6 dolarlık bir indirim yaşandı.
NPD istatistiklerine göre ABD'de en çok satan 5 akıllı telefon modeli şu şekilde:
Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4
Apple iPhone 3GS
Samsung GALAXY S II
Samsung GALAXY S 4G
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Kendince dalga geçiyosun Çoğu bedava derken kontrattan bahsediyor zaten çok bilmiş arkadaşım:):)
Hala cok satan telefonun daha iyi oldugunu idda eden cahil ezik
İphone fanboyu olmasi hic dasirtmadi beni turkiyedede en cok nokia
Satiliyor simdi en iyisi nokia mi dicez 2011 en cok satan cihazi xbox360 oldu
Simdi xbox360 1080 p destegiyle 8 cekirdekli islemcisiyle uncharted3 uyle xboxtan dahami kotu
Cok satti diye iyi oldugunu dusunmek tamamen beyinsizliktir simdi amerkada en cok nokia 3310 satsa o dahmi iyi olucak
Hocam bunlar 4. çeyreğin sonuçları ama. Yani arkadaşın demeye çalıştığı şu : Apple daha çok tercih ediliyor. Bu kadar basit.
3GS daha iyi demiş birisi, bu kişisel bişeydir. 4S sahibiyim, fakat GS II o kadar düşürülecek bi cihaz değil bana kalırsa.
Başka bir arkadaşımız da 3GS bedava tabi daha çok satacak gibisinden bir yorum vermiş, 4'de mi bedava? 4S'de mi bedava?
Demeye çalıştığım şu körü körüne savunmak yersiz. Amerika'da durumlar böyle. Rakamlar bu haldeyken konuşmak daha da yersiz. Tarafsız test için diğer merkez olan Kore'de de aynı anketin yapılmasını isterdim ben.
@Centauri
arkadaş, sen bence bir an önce apple'da işi başla.
rahmetli steven jobs bile herhalde senin kadar savunmazdı bu markayı.
iphone 3gs'yi Samsung Galaxy S 2'den daha iyi gören bir zihniyete insanlar biryerleri ile gülerler.
bende sabaha sabah sayende ofiste sesli güldüm.
Allah işini rast getirsin.
Sabah sabah bu hasta halimle beni güldürdün ya, Allah senden razı olsun..
Üstelik gelir olarak da bizden ortalama 3-4 kat daha zenginler...
Niye ilginc olsun ki? iPhone 3GS Samsung un en yeni modelinden daha iyi ve fiyati da ABD'de $375
Senin kadar komigini gormedim bu forumda :))
3gs,samsung'un en iyi telefonundan daha iyi oyle mi ??
iyiki apple in basinda senin gibi bi ceo yok..Gel benim 3gs i sana vereyim hayrini gor..su an pek bi halta yaradigi yok..Galaxy s varken bile elimi surmuyorum ki s2,note,galaxy nexus yaninda oyuncak kalir 3gs..
aynen katılıyorum türkiyede 1 milyara iphone satsınlar ne samsung kalır ne bişe (diğer firmaları kötülemiyorum aksine popülarite meselesinden bahsediyorum.!)
Kaldıki o telefonu bedava yada 99 dolara alan insanlar operatörlere 24 ay boyunca fazladan bir sürü para veriyorlar. Ama amerikalılar aptal tabi bedava zannedip alıyorlar o telefonları.
Kuyruk acınız yine konuyu yüzeysel görmenizi sağlıyor.
Maşallah yine bir sürü saldırı olmuş konuya.
Yine aynı kişiler tabiki.
tabi bu kadar çok satılır...
ABD:
iPhone 4s (GSM Unlocked) : $649 - $749 - $849
iPhone 4s (Kontratli): $199 - $299 - $399
iPhone 4 (GSM Unlocked) : $549
iPhone 4 (Kontratli): $99
iPhone 3GS (GSM Unlocked) : $345
iPhone 3GS (Kontratli): $0
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Samsung Galaxy S: $275
Samsung Galaxy S(Kontratli): $0
Samsung Galaxy S2 (GSM Unlocked) : $589
Samsung Galaxy S2 (Kotratatli): $199
---------------
Yani:
Gozune girdi mi?
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Turkiye:
iPhone 4s( GSM Unlocked) : $1090, $1330, $1420 (1975 TL - 2390 TL - 2680 TL)
iPhone 4s(Kontratli) : $0
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