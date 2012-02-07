NPD: ABD'de iPhone, 2011 4. çeyrekte pazar payını geri kazandı, Android ilk kez akıllı telefon alacakları cezbediyor

Akıllı telefon pazarında Apple ve Google'ın işletim sistemlerinin rekabeti her gün daha da fazla artarak devam ediyor.





Analiz firması NPD Group tarafından ABD'de yapılan araştırmaya göre sırasıyla Apple, Samsung ve LG en çok satan akıllı telefon üreticileri oldu. iPhone 4S satışlarının yüksek olması sayesinde Apple bu çeyrekte ABD akıllı telefon pazarının yüzde 43'üne hakim oldu.





Android işletim sistemi ise akıllı telefon pazarının yüzde 48'ine hakim durumda. İki işletim sistemi toplamda yüzde 91'lik pazar payına ulaştı. Android ilk kez akıllı telefon almak isteyen tüketiciler tarafından daha çok tercih ediliyor. 2011 4. çeyrekte ilk kez akıllı telefon alanların yüzde 57'si Android işletim sistemine yöneldi. Yüzde 34'ü ise iPhone'u tercih etti.





Andy Rubin, Android'in rakiplerinden daha karmaşık bir kullanıcı tecrübesi sunduğu için eleştirilse de geniş operatör desteği, uygulama mağazası ve LTE desteği sayesinde tüketiciler için önemli bir tercih haline geldiğini belirtti.





Tüm mobil telefon pazarında ise akıllı telefonların oranı bu çeyrekte yüzde 68'e yükseldi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 18 artış elde edildi. Bir akıllı telefonun ortalama satış fiyatı ise 143$ oldu. Geçen yıl aynı döneme göre 6 dolarlık bir indirim yaşandı.





NPD istatistiklerine göre ABD'de en çok satan 5 akıllı telefon modeli şu şekilde:





Apple iPhone 4S

Apple iPhone 4

Apple iPhone 3GS

Samsung GALAXY S II

Samsung GALAXY S 4G