Apple, iOS 17.5 RC sürümü yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, bugün M4 iPad Pro ve M2 iPad Air modelleriyle birlikte yeni aksesuarları tanıttı. Etkinlikten kısa bir süre sonra iOS 17.5 RC sürümü yayınlandı. Beta güncellemeleri açık kullanıcılara sunulan iOS 17.5 final öncesi sürüm, yeni onarım durumu özelliği, kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı dahil birkaç yeni özellik ve hata düzeltmeleriyle birlikte güvenlik güncellemesi getiriyor.

2024 iPad Pro ve iPad Air, eSIM ile geliyor 2 sa. önce eklendi

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 17.5, Web Dağıtımı desteğini içeriyor. Bu, AB’deki iPhone kullanıcılarının uygulamaları alternatif uygulama mağazaları dışında web sitesinden doğrudan indirebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu anda uygulamalarını bu yeni Web Dağıtımı özelliği aracılığıyla sunan geliştirici yok. Bunun dışında Apple News+ aboneleri için uygulamaya yeni bir kelime oyunu eklendi. Bu da Amerika ve Kanada ile sınırlı.

iOS 17.5, AirTags gibi aksesuarlar için takip önleme özelliklerine odaklanan yeni bir sistemi içeriyor. Bu gelişme, Apple’ın istenmeyen takip cihazlarıyla mücadele için Google ile birlikte çalıştığını duyurmasının ardından geldi.

iOS 17.5 güncellemesinde tüm kullanıcıları ilgilendiren dikkate değer tek yenilik yeni onarım durumu özelliği. Apple, Bul’a eklediği bu özellik iPhone’u servise göndermeden önce Bul’u kapatma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Apple teknisyenleri, kişinin iPhone'un sahibi olduğunu doğrulayabiliyor ve ardından Çalınan Cihaz Korumasını ve Bul'u kapatmaya gerek kalmadan onarım işlemine devam edebiliyor.

iOS 17.5 RC sürüm numarası 21F79. Ayarlar - Yazılım Güncelleme - Beta güncellemeleri altında iOS 17 developer ya da iOS 17 public betayı seçerek iPhone’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.

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