Apple, iOS 17.5 RC sürümü yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 17.5, Web Dağıtımı desteğini içeriyor. Bu, AB’deki iPhone kullanıcılarının uygulamaları alternatif uygulama mağazaları dışında web sitesinden doğrudan indirebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu anda uygulamalarını bu yeni Web Dağıtımı özelliği aracılığıyla sunan geliştirici yok. Bunun dışında Apple News+ aboneleri için uygulamaya yeni bir kelime oyunu eklendi. Bu da Amerika ve Kanada ile sınırlı.
iOS 17.5, AirTags gibi aksesuarlar için takip önleme özelliklerine odaklanan yeni bir sistemi içeriyor. Bu gelişme, Apple’ın istenmeyen takip cihazlarıyla mücadele için Google ile birlikte çalıştığını duyurmasının ardından geldi.
iOS 17.5 güncellemesinde tüm kullanıcıları ilgilendiren dikkate değer tek yenilik yeni onarım durumu özelliği. Apple, Bul’a eklediği bu özellik iPhone’u servise göndermeden önce Bul’u kapatma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Apple teknisyenleri, kişinin iPhone'un sahibi olduğunu doğrulayabiliyor ve ardından Çalınan Cihaz Korumasını ve Bul'u kapatmaya gerek kalmadan onarım işlemine devam edebiliyor.
iOS 17.5 RC sürüm numarası 21F79. Ayarlar - Yazılım Güncelleme - Beta güncellemeleri altında iOS 17 developer ya da iOS 17 public betayı seçerek iPhone’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.