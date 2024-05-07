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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.5 RC sürümü yayınladı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, 7 Mayıs iPad etkinliğinin hemen ardından iPhone'lar için iOS 17.5 RC sürümünü yayınladı. Bu, iOS 17.5 final sürümüyle aynı sürüm oluyor. Peki, yenilikler neler?
    apple iphone ios 17.5 rc indir Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün M4 iPad Pro ve M2 iPad Air modelleriyle birlikte yeni aksesuarları tanıttı. Etkinlikten kısa bir süre sonra iOS 17.5 RC sürümü yayınlandı. Beta güncellemeleri açık kullanıcılara sunulan iOS 17.5 final öncesi sürüm, yeni onarım durumu özelliği, kilit ekranı için yeni Pride duvar kağıdı dahil birkaç yeni özellik ve hata düzeltmeleriyle birlikte güvenlik güncellemesi getiriyor.

    iOS 17.5 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 17.5, Web Dağıtımı desteğini içeriyor. Bu, AB’deki iPhone kullanıcılarının uygulamaları alternatif uygulama mağazaları dışında web sitesinden doğrudan indirebileceği anlamına geliyor. Ancak, şu anda uygulamalarını bu yeni Web Dağıtımı özelliği aracılığıyla sunan geliştirici yok. Bunun dışında Apple News+ aboneleri için uygulamaya yeni bir kelime oyunu eklendi. Bu da Amerika ve Kanada ile sınırlı.

    iOS 17.5, AirTags gibi aksesuarlar için takip önleme özelliklerine odaklanan yeni bir sistemi içeriyor. Bu gelişme, Apple’ın istenmeyen takip cihazlarıyla mücadele için Google ile birlikte çalıştığını duyurmasının ardından geldi.

    iOS 17.5 güncellemesinde tüm kullanıcıları ilgilendiren dikkate değer tek yenilik yeni onarım durumu özelliği. Apple, Bul’a eklediği bu özellik iPhone’u servise göndermeden önce Bul’u kapatma gerekliliğini ortadan kaldırıyor. Apple teknisyenleri, kişinin iPhone'un sahibi olduğunu doğrulayabiliyor ve ardından Çalınan Cihaz Korumasını ve Bul'u kapatmaya gerek kalmadan onarım işlemine devam edebiliyor.

    iOS 17.5 RC sürüm numarası 21F79. Ayarlar - Yazılım Güncelleme - Beta güncellemeleri altında iOS 17 developer ya da iOS 17 public betayı seçerek   iPhone’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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