Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı: Wi-Fi 7, yapay zeka ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör ABD'li teknoloji şirketi Qualcomm, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3'ü tanıttı. Orta segment telefonlara odaklanan işlemci, üretken yapay zeka ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri ve yonga setinden güç alacak ilk akıllı telefonlar...

Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı

Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde 4nm işlem teknolojisini temel alıyor ve Cortex-X4 çekirdeği ile karşımıza çıkacak. Buna göre işlemcide 1 adet 2,6GHz Cortrex-X4 çekirdeği, 4 adet 2,6GHz performans çekirdeği ve 3 adet 1,9GHz (Cortex-A520) verimlilik çekirdeği yer alıyor.

Qualcomm tarafından yapılan paylaşıma göre 7+ Gen 3, selefi olduğu Snapdragon 7+ Gen 2'ye kıyasla yüzde 15'e kadar daha iyi CPU performansı sunuyor. GPU bölümünde ise, yüzde 5 daha iyi verimlilik ve yüzde 45'e kadar performans kazanımı elde edilmiş. Yonga setindeki en büyük gelişme ise, yeni nesil platformlarda olduğu gibi AI bölümünde olacak.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 7 serisinde yapay zeka desteğine sahip ilk yonga seti konumunda. Öyle ki Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano ve Zhipu ChatGLM dahil olmak üzere çok sayıda LLM (geniş dil modeli) ve LVM (geniş görüş modeli) desteğine sahip. Bu da, üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, akıllı asistan, görüntü oluşturma ve çeviri gibi birden fazla işlevselliğe işaret ediyor.

Bağlantı özelliklerine gelirsek, işlemciye Snapdragon X63 5G model eşlik ediyor. Bu model FastConnect 7800 mobil bağlantı sistemine ve 3GPP Sürüm 17 5G'ye sahip. Ayrıca tüm eski hücresel standartlara destek sunuyor ve 4,2 Gbps'e kadar bağlantı hızlarına erişebiliyor. Kamera bölümünde ise, bu işlemcinin güç verdiği modellerde 36MP'ye kadar üçlü kamera, 64MP + 36MP çift kamera, 108MP tek kamera ve 200MP sensör kullanılabilecek.

Snapdragon 7+ Gen 3, 4K ve 120Hz'e kadar destek sunabilen mobil işlemci, 240 Hz ila 1 Hz arasında değişken yenileme hızı, 24GB'a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğine sahip. Bu işlemciye sahip bir akıllı telefonu harici bir ekrana taktığınızda ise 4K çözünürlükte (60 Hz) çıkış alınabilecek. Üstelik oyunlar için iki kat kare ve iyileştirme sunan ''Adreno Frame Motion Engine 2.0'' ile geliyor.

Merakla beklenen Snapdragon 8s Gen 3 tanıtıldı: İşte özellikleri 3 gün önce eklendi

Aktarıldığı kadarıyla Snapdragon 7+ Gen 3'ü kullanan ilk şirketler OnePlus, Realme ve Sharp olacak. Hatta bugün ilerleyen saatlerde Ace 3V'nin görücüye çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı! Wi-Fi 7, yapay zeka ve dahası