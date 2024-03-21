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    Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı: Wi-Fi 7, yapay zeka ve daha fazlası

    Qualcomm, orta seviye telefonlara güç verecek Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti tanıtıldı. Yeni platform, selefine kıyasla önemli performans ve güç verimliliği iyileştirmeleri ile geliyor.
    Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı! Wi-Fi 7, yapay zeka ve dahası Tam Boyutta Gör
    ABD'li teknoloji şirketi Qualcomm, en yeni mobil işlemcisi Snapdragon 7+ Gen 3'ü tanıttı. Orta segment telefonlara odaklanan işlemci, üretken yapay zeka ve daha fazlasıyla geliyor. İşte Snapdragon 7+ Gen 3 özellikleri ve yonga setinden güç alacak ilk akıllı telefonlar...

    Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı

    Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde 4nm işlem teknolojisini temel alıyor ve Cortex-X4 çekirdeği ile karşımıza çıkacak. Buna göre işlemcide 1 adet 2,6GHz Cortrex-X4 çekirdeği, 4 adet 2,6GHz performans çekirdeği ve 3 adet 1,9GHz (Cortex-A520) verimlilik çekirdeği yer alıyor. 

    Qualcomm tarafından yapılan paylaşıma göre 7+ Gen 3, selefi olduğu Snapdragon 7+ Gen 2'ye kıyasla yüzde 15'e kadar daha iyi CPU performansı sunuyor. GPU bölümünde ise, yüzde 5 daha iyi verimlilik ve yüzde 45'e kadar performans kazanımı elde edilmiş. Yonga setindeki en büyük gelişme ise, yeni nesil platformlarda olduğu gibi AI bölümünde olacak.

    Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı! Wi-Fi 7, yapay zeka ve dahası Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 7 serisinde yapay zeka desteğine sahip ilk yonga seti konumunda. Öyle ki Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano ve Zhipu ChatGLM dahil olmak üzere çok sayıda LLM (geniş dil modeli) ve LVM (geniş görüş modeli) desteğine sahip. Bu da, üretken yapay zeka özelliklerinin yanı sıra, akıllı asistan, görüntü oluşturma ve çeviri gibi birden fazla işlevselliğe işaret ediyor.

    Bağlantı özelliklerine gelirsek, işlemciye Snapdragon X63 5G model eşlik ediyor. Bu model FastConnect 7800 mobil bağlantı sistemine ve 3GPP Sürüm 17 5G'ye sahip. Ayrıca tüm eski hücresel standartlara destek sunuyor ve 4,2 Gbps'e kadar bağlantı hızlarına erişebiliyor. Kamera bölümünde ise, bu işlemcinin güç verdiği modellerde 36MP'ye kadar üçlü kamera, 64MP + 36MP çift kamera, 108MP tek kamera ve 200MP sensör kullanılabilecek.

    Snapdragon 7+ Gen 3, 4K ve 120Hz'e kadar destek sunabilen mobil işlemci, 240 Hz ila 1 Hz arasında değişken yenileme hızı, 24GB'a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğine sahip. Bu işlemciye sahip bir akıllı telefonu harici bir ekrana taktığınızda ise 4K çözünürlükte (60 Hz) çıkış alınabilecek. Üstelik oyunlar için iki kat kare ve iyileştirme sunan ''Adreno Frame Motion Engine 2.0'' ile geliyor.

    Aktarıldığı kadarıyla Snapdragon 7+ Gen 3'ü kullanan ilk şirketler OnePlus, Realme ve Sharp olacak. Hatta bugün ilerleyen saatlerde Ace 3V'nin görücüye çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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