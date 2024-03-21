Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı: Wi-Fi 7, yapay zeka ve daha fazlası

Snapdragon 7+ Gen 3 tanıtıldı
Paylaşılan detaylara göre Snapdragon 7+ Gen 3, Snapdragon 8 Gen 3'e benzer şekilde 4nm işlem teknolojisini temel alıyor ve Cortex-X4 çekirdeği ile karşımıza çıkacak. Buna göre işlemcide 1 adet 2,6GHz Cortrex-X4 çekirdeği, 4 adet 2,6GHz performans çekirdeği ve 3 adet 1,9GHz (Cortex-A520) verimlilik çekirdeği yer alıyor.
Qualcomm tarafından yapılan paylaşıma göre 7+ Gen 3, selefi olduğu Snapdragon 7+ Gen 2'ye kıyasla yüzde 15'e kadar daha iyi CPU performansı sunuyor. GPU bölümünde ise, yüzde 5 daha iyi verimlilik ve yüzde 45'e kadar performans kazanımı elde edilmiş. Yonga setindeki en büyük gelişme ise, yeni nesil platformlarda olduğu gibi AI bölümünde olacak.
Bağlantı özelliklerine gelirsek, işlemciye Snapdragon X63 5G model eşlik ediyor. Bu model FastConnect 7800 mobil bağlantı sistemine ve 3GPP Sürüm 17 5G'ye sahip. Ayrıca tüm eski hücresel standartlara destek sunuyor ve 4,2 Gbps'e kadar bağlantı hızlarına erişebiliyor. Kamera bölümünde ise, bu işlemcinin güç verdiği modellerde 36MP'ye kadar üçlü kamera, 64MP + 36MP çift kamera, 108MP tek kamera ve 200MP sensör kullanılabilecek.
Snapdragon 7+ Gen 3, 4K ve 120Hz'e kadar destek sunabilen mobil işlemci, 240 Hz ila 1 Hz arasında değişken yenileme hızı, 24GB'a kadar LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama desteğine sahip. Bu işlemciye sahip bir akıllı telefonu harici bir ekrana taktığınızda ise 4K çözünürlükte (60 Hz) çıkış alınabilecek. Üstelik oyunlar için iki kat kare ve iyileştirme sunan ''Adreno Frame Motion Engine 2.0'' ile geliyor.
Aktarıldığı kadarıyla Snapdragon 7+ Gen 3'ü kullanan ilk şirketler OnePlus, Realme ve Sharp olacak. Hatta bugün ilerleyen saatlerde Ace 3V'nin görücüye çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.