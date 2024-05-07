Samsung Galaxy Fold 6 daha geniş dış ekranla gelecek

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Z Fold serisi bugüne kadar geleneksel akıllı telefonların ekranlarından daha dar bir görüntü oranını tercih etmişti. Bu da nispeten daha uzun bir ekrana sebebiyet veriyordu. Belirli bir kesim tarafından eleştirilen bu oran şimdi biraz esniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 dış ekranı genişliyor

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Fold 5 ekran koruyucuları arasındaki karşılaştırma 3mm civarında bir kalınlaşma olduğunu gösteriyor. Halen geleneksel telefonlara göre dar ancak önceki nesillere göre kullanımı biraz daha kolaylaşacak denebilir.

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Diğer taraftan dış ekranın köşeleri de önceki modele göre biraz daha keskinleşmiş ve Galaxy S24 Ultra modeline yaklaşmış. Tanıtıma artık kısa bir süre kaldığı için ortaya çıkan görsellerin nihai sürüme ait olduğu ihtimali kesinleşiyor.

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