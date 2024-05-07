Motorola Razr 2024 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Dikey katlanabilir akıllı telefonların öncülerinden sayılan yeni nesil Motorola Razr yıllardır pazarda mücadelesine devam ediyor. Geçen yıl iddialı bir donanımla karşımıza çıkan Motorola Razr bu yılı da es geçmiyor.

Motorola Razr 2024 neler sunacak?

Sertifika onaylarında görülen Motorola Razr 2024 modelinin önceki modelden pek bir farkı olmadığı görülüyor. Muhtemelen Motorola dış tasarımda büyük bir değişim yapmadan iç kısmı biraz daha güçlendirecek.

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Motorola Razr+ modelinde 3.6 inçlik AMOLED dış ekran, 6.9 inçlik pOLED iç ekran, 3800mAh batarya, 30W kablolu şarj, çift arka kamera yer alıyordu. Yeni modelde farklı olarak Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 12GB RAM ve 512GB depolama seçeneklerinin olacağı tahmin ediliyor. Bu modelin Motorola Razr Ultra 50 olarak adlandırılması muhtemel.

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