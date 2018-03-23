NSA Bitcoin kullanıcılarını takip edebiliyor

Kripto para birimleri denildiğinde işlem hacmi ve değeri ile akla ilk gelen birim şüphesiz Bitcoin. Tabi Bitcoin'in değeri ve popülaritesi onu diğer kripto para birimleri karşısında avantajlı duruma taşırken kullanıcılara sağladığı anonimlik ise onu fiziksel para birimlerinden ayırıyor. Bill Gates'in de aralarında bulunduğu pek çok uzman ise Bitcoin'deki bu gizliliğin iyi bir şey olmadığını, bu gizlilik sayesinde terörün finanse edilmesi, kara para aklanması ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı işlerin Bitcoin üzerinden yönlendirildiğini belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA) muhbiri Edward Snowden ise uzmanlarla aynı fikirde değil. Snowden'ın ulaştığı belgelere göre NSA, Bitcoin ağındaki işlemleri ve kullanıcı kimliklerini takip ediyor.

Bitcoin kullanıcılarına ulaşmayı başardı

Edward Snowden tarafından ABD merkezli medya kuruluşu The Intercept'e iletilen belgelere göre NSA, 2013 yılında kripto para birimlerini takip edebilmek için ilk ciddi çalışmalarını başlatmış durumda. NSA belgelerine göre ajans, çeşitli kripto para birimleri ile yapılan işlemleri ve işlemleri gerçekleştiren kişileri takip etmenin planlarını yaparken Bitcoin'in önceliğe sahip olduğu belirtiliyor. Belgelerdeki ifadeler kurumun bu amacına ulaştığını da gözler önüne seriyor zira bazı Bitcoin kullanıcılarına ait parola bilgilerine, internet geçmişine ve MAC adresi olarak da bilinen benzersiz cihaz numaralarına ulaşıldığı belirtiliyor.

NSA, Bitcoin ağındaki işlemleri takip ederken 2013 yılında Edward Snowden tarafından ifşa edilen gizli gözetim programı OAKSTAR'dan faydalanmış. Verileri doğrudan fiber optik kablolardan ve üst düzey iletişim altyapısından alan OAKSTAR programı kuruma veri akışı sağlarken aslında NSA'in diğer gözetim araçlarını tek bir çatı altında topluyor. Kurumun doğrudan Bitcoin takibine odaklandığı program ise OAKSTAR'ın alt birimi olarak değerlendirilen MONKEYROCKET programı. Bu program ile ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor ancak NSA'e ait geçmiş dönemlerde ortaya çıkan belgeler MONKEYROCKET'ın El-Kaide gibi terör örgütlerini takip etmek için kullanılan bir sistem olarak tanımlarken programın İran ve Çin'de ciddi bir kullanıcı tabanına ulaştığı belirtiliyor.

2013 tesadüf olmayabilir

Snowden'in ilettiği son belgelere göre ise bu program 2013 yılından itibaren Bitcoin Blockchaini'ndeki kullanıcıları takip etmek ve dijital cüzdan adreslerinin arkasına saklanan kimlik bilgilerini tespit etmek için kullanılıyor. Tabi NSA'in bu faaliyetleri doğrultusunda ne kadar Bitcoin kullanıcısını tespit ettiği bilinmiyor. Bununla birlikte ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın 2013 yılında ABD Kongre'sine ''kripto para birimleri ile yürütülen yasa dışı faaliyetler'' hakkındaki endişeleri dile getiren bir mektup yazdığı ve NSA'in 2013 yılında bu konuya el atmasının bir tesadüf olmadığı düşünülüyor.

https://www.tweaktown.com/news/61289/edward-snowden-nsa-tracks-bitcoin-users-private-info/index.html