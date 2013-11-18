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NSA, Torvalds'dan Linux'a yazılımsal açık koymasını istedi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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NSA, Torvalds'dan Linux'a yazılımsal açık koymasını istedi


Son dönemde ABD federal istihbarat birimleri tarafından Google, Apple gibi önemli internet firmalarının sunucularına sızıldığı ve kullanıcı bilgilerinin toplandığı iddiaları sık sık gündeme geliyor ve özellikle Avrupa Komisyonu konuyu incelemeye almış durumda.

Linux'un babası sayılan Linus Torvalds dünyaca ünlü olsa da aslında babası Nils Torvalds da önemli bir görev ifa ediyor. Nils Torvalds, Finlandiya'nın temsilcisi olarak Avrupa Komisyonu'nda görev yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'nda yapılan elektronik izleme konulu bir incelemede Nils Torvalds oğluna NSA tarafından Linux açık kaynak platformuna arka kapı bırakılması teklifinin yapıldığını açıkladı. 

Nils oğlunun buna nasıl bir cevap verdiğini açıklamazken, başka bir komisyon üyesi açık kaynak sistemlerde diğer geliştiricilerin farkına varmadan çekirdek seviyesinde açık kapı bırakmanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Linux tabanlı işletim sistemleri Windows kadar yaygın kullanılmasa da yüzde 1.5 civarında bir pazar payına sahip. Bu bakımdan izlenmeye değer bulunuyor zira istihbarat birimleri görünüşe göre insanların etkileşime girdiği her türlü sistemi takip etmenin zorunlu olduğunu düşünüyor. 

http://vr-zone.com/articles/nsa-asked-linus-torvalds-inject-backdoors-linuxgnu/64174.html Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
Linus güzel bir hareket çekmiştir NSA'daki abilere :)) Ölüyü diriyi bitirdiniz şimdi de linux kaldı. Zaten açık kaynak sisteme arka kapı koyulmasını istemek de ayrı bir saflık ya neyse.
Linus güzel bir hareket çekmiştir NSA'daki abilere :)) Ölüyü diriyi bitirdiniz şimdi de linux kaldı. Zaten açık kaynak sisteme arka kapı koyulmasını istemek de ...
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Umutcan 6 yıl mementopolis
mementopolis

yok daha neler güvercin alip mektuplasalim hic olmadi olacak.

Bu adamlar o güvercinleri de yakalarlar merak etme.
mementopolisyok daha neler güvercin alip mektuplasalim hic olmadi olacak.Bu adamlar o güvercinleri de yakalarlar merak...
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emretoprak_ 6 yıl
Kimsenin konusmadigi birşey;

Demek ki windows da var ve kullanılıyor ki Linuxta da istediler
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SEO-Uzmanı 5 yıl
bu durum, bu saatten sonra linux bile yaş tahtaya bastığının resmidir !
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penguin 5 yıl
Bizde GNU/Linux camiası olarak NSA binasına bizim için bir arka kapı koymalarını isteyelim. Bakalım ne tepki verecekler. Kendileri isterken iyi, biz isteyince kötü mü olacağız?
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FireSwords 5 yıl
Zaten her türlü fişleniyoruz. Herkes özel proxy/vpn lerin yavaşlığını çekemez
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Nokia Specialist 5 yıl
Bilgisayarınızı Güzel bir Linux formattan sonra internete bağladığınız anda sizi çok güzel takip ederler. %100 güvenlik VIA işlemciler ve internete bağlı olmadan mümkün
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DHArcadia 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Bilgisayarınızı Güzel bir Linux formattan sonra internete bağladığınız anda sizi çok güzel takip ederler. %100 güvenlik VIA işlemciler ve internete bağlı olmadan mümkün

Bu cumleyi cozebilen?
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grezimonk 5 yıl Nokia Specialist
sen öyle san cahile bak Linux ne bilmez atar tutar...
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
windows'da kesin olarak bir şeyler dönüyor bu bir gerçek
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DH Misafiri 6 yıl
Adamlar işlemcilere bile doğrudan erişebiliyor bizim bazı arkadaşlar Linux un güvenli olduğunu sanıyor. Açın biraz araştırın bakalım NSA neleri kırmış. Ondan sonra Linux Linux diye gezinin.
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engink 6 yıl
açık kaynaklı kernel'in neresine kapı koyacak,windows mu bu.
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grezimonk 6 yıl DH Misafiri
cahil misafir... o açık kapı tespit edilir edilmez iptal edilir... %100 güvenlik istiyorsan mezarda bile bulamazsın...
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serafon 6 yıl
Amerika teknolojik olarak açık ara önde olduğundan istediği gibi at koşturdu söylentiler komplo teorisi olarak anıldı bugüne kadar. Ben gelecekte gerçek sınırlar gibi artık veri için de gümrük pasaport vb öngörüyorum. İnsanlar bilgilendikçe hükümetler önlem almak isteyecek belki de her ülke kendine has birşeyler yapacak. ama amerika bu yollardan geçtiği için yine milletlerin gidebileceği yollar üzerine tuzaklar kuruyordur. Her zamanki gibi olay teknolojiyi ve yenilikçiliği geliştirmek devlet kurumlarının da en olmaz teorileri bile deneyip önlem alması ve en iyi savunma da saldırı. Böylece diğerinin ne yapacağını da daha iyi kestirebilirsin.
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darkaura 6 yıl
hep yazilimdan bahsediyoruz ama bunun donanim ayagida var. bir islemcinin, chip in icinede donanimsal arka kapi koymak mumkun. ki koyduklarindan cok az kisinin suphesi vardir. sadece acik kaynak yazilim yeterli degil, cin gibi kendi tasarimimiz olan islemcileride uretmemiz gerek. rekabet sansi olmadigindan ticari degeri olmasada stratejik kurumlarda kullanmak icin boyle bir sey sart. arm gibi acik kaynak bir islemci platformu varkende bu is oyle zor bir sey degil.
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Nehalem 6 yıl
LilTunechi
Parayı boşa harcıyorlar

Para dertleri yokki adamların diğer ülkeler gibi bastıkları para için merkez bankalalarında Altın rezervi bulundurmak zorunda değiller ki. Matbaa'ya söylerler şu giderlerimiz için bize 500 Milyar $ para bas deseler iş tamam. Yok canım olur mu öyle şey diyenler biraz araştırsın dünya'daki Dolar rezervleri ne kadar diye o kadar Altını koymaya yer bulamazlar. Sırf Altın rezervi bulundursalar Altını saklamak için bir eyaleti ablukaya almaları gerekir.
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positroN 6 yıl
biz olsak otopark yerine bina yapardık. özellikle avm veya stadyum gibi yapılar. sonra yayalar yürüsün diye 35cm genişliğinde kaldırımlar. o kaldırımlara ve caddelere de arabalarımızı park ederdik. sonra trafik sorununu çözemeye uğraşırdık.

ha nsa linux fln bunlar güzel şeyler
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darkaura 6 yıl
Linux gibi acik bir sistemden bunu istedilerse windowsun halini dusunemiyorum. bilgisayardaki en buyuk trojan windowsun kendisi. stratejik yerleri gectim, tum devlet kurumlarinda pardus gibi kendi yazilimimiz olan isletim sistemleriyle sadece kendi hazirladigimiz programlarin kullanimlasi lazim. icini goremedigin her sey potansiyel riskdir.
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SIRADANUS 6 yıl
Allah'ın belaları
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