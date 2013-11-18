NSA, Torvalds'dan Linux'a yazılımsal açık koymasını istedi









Son dönemde ABD federal istihbarat birimleri tarafından Google, Apple gibi önemli internet firmalarının sunucularına sızıldığı ve kullanıcı bilgilerinin toplandığı iddiaları sık sık gündeme geliyor ve özellikle Avrupa Komisyonu konuyu incelemeye almış durumda.





Linux'un babası sayılan Linus Torvalds dünyaca ünlü olsa da aslında babası Nils Torvalds da önemli bir görev ifa ediyor. Nils Torvalds, Finlandiya'nın temsilcisi olarak Avrupa Komisyonu'nda görev yapıyor.





Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu'nda yapılan elektronik izleme konulu bir incelemede Nils Torvalds oğluna NSA tarafından Linux açık kaynak platformuna arka kapı bırakılması teklifinin yapıldığını açıkladı.





Nils oğlunun buna nasıl bir cevap verdiğini açıklamazken, başka bir komisyon üyesi açık kaynak sistemlerde diğer geliştiricilerin farkına varmadan çekirdek seviyesinde açık kapı bırakmanın mümkün olmadığını dile getirdi.





Linux tabanlı işletim sistemleri Windows kadar yaygın kullanılmasa da yüzde 1.5 civarında bir pazar payına sahip. Bu bakımdan izlenmeye değer bulunuyor zira istihbarat birimleri görünüşe göre insanların etkileşime girdiği her türlü sistemi takip etmenin zorunlu olduğunu düşünüyor.

http://vr-zone.com/articles/nsa-asked-linus-torvalds-inject-backdoors-linuxgnu/64174.html