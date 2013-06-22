NSA, internet devlerine sınırsız erişim skandalını ortaya çıkaran kişinin peşine düştü

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta NSA ve CIA gibi güvenlik kurumlarının PRISM adlı güvenlik programı kapsamında Facebook, Apple, Google, Microsoft gibi 9 internet devinin sunucularına sınırsız erişerek kullanıcılar ile ilgili her türlü bilgiyi elde ettikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
İnternet devleri bu konudaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, sadece mahkeme kararları gereği bazı kullanıcıların özel bilgilerini sağladıklarını açıklamıştı. Ancak bu güvenlik kurumları ve teknoloji devlerine dava açılmasının önüne geçemedi.
Bu bilgileri internete sızdıranın ise eski CIA çalışanı İsrail asıllı Edward Snowden olduğu ortaya çıktı. Aslında Snowden bir suikaste kurban gitmemek için kendini açığa verdi ve bu sızdırmayı bizzat kendisinin yaptığını itiraf etti. Snowden son olarak çalıştığı şirkette sistem analiz uzmanı görevini kullanarak bu gizli belgeleri elde etti.
İstihbarat tarihindeki en büyük skandallardan birisi olarak kabul edilen olay sonrasında ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Hong Kong'a yerleşen Snowden'in iadesi için hukuki iletişim süreci başlattı.
Savcılar Snowden'in ispiyon, hırsızlık ve devlet sırrını ifşa suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 60 gün içerisinde Snowden'in dosyası tamamlanarak Hong Kong yüksek mahkemesine gönderilecek. Ancak iade sürecinin oldukça uzun sürebileceği belirtiliyor.
Cuma günü ise İngiltere'nin bir istihbarat biriminin fiber optik ağlar üzerinden telefon görüşmesi ve internet trafiğini takip ettiği ve elde ettiği bilgileri NSA'ya gönderdiği gündeme gelmişti.
http://www.phonearena.com/news/NSA-Whistle-Blower-Snowden-charged-in-NSA-surveillance-case_id44376 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunlardan uzak durun demiyorum zira teknolojinin içindeyseniz bunları bilmeniz lazım,sadece kullanımları bunları bilerek yapın.benimde dropbox olsun yandex disk olsun hesaplarım tabiki var ama beni sıkıntıya sokacak şeyler atmam her ne şekilde olursa olsun.En güzel depolama usb bellek yada disk benim için,ama face olsun twiter olsun yine aynı mantık,çok özel ve gizli şeyler paylaşılmamalı.Hatta ben whats up uygulamalarına bile karşıyım.
Yani bedava olan bu güzel şeylerin aslında ne denli politik ve amaçlı bir şey için yapıldığı gün gibi aşikar.Hiç kimse bedavadan bir şeyler vermez,reklam için vs gibi safsatalar işin gerçeği beni tatminde etmiyor.Adam 8 gb free alan veriyor,1 milyon kişi abone oluyor,nerede bunun sunucuları vs altyapısı?nerden geliyor bu paralar?sadece reklamlardanmı?
izleniyoruz ,farkındayız gerisi hikaye benim için..