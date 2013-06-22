NSA, internet devlerine sınırsız erişim skandalını ortaya çıkaran kişinin peşine düştü





Geçtiğimiz hafta NSA ve CIA gibi güvenlik kurumlarının PRISM adlı güvenlik programı kapsamında Facebook, Apple, Google, Microsoft gibi 9 internet devinin sunucularına sınırsız erişerek kullanıcılar ile ilgili her türlü bilgiyi elde ettikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.





İnternet devleri bu konudaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, sadece mahkeme kararları gereği bazı kullanıcıların özel bilgilerini sağladıklarını açıklamıştı. Ancak bu güvenlik kurumları ve teknoloji devlerine dava açılmasının önüne geçemedi.





Bu bilgileri internete sızdıranın ise eski CIA çalışanı İsrail asıllı Edward Snowden olduğu ortaya çıktı. Aslında Snowden bir suikaste kurban gitmemek için kendini açığa verdi ve bu sızdırmayı bizzat kendisinin yaptığını itiraf etti. Snowden son olarak çalıştığı şirkette sistem analiz uzmanı görevini kullanarak bu gizli belgeleri elde etti.





İstihbarat tarihindeki en büyük skandallardan birisi olarak kabul edilen olay sonrasında ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Hong Kong'a yerleşen Snowden'in iadesi için hukuki iletişim süreci başlattı.





Savcılar Snowden'in ispiyon, hırsızlık ve devlet sırrını ifşa suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 60 gün içerisinde Snowden'in dosyası tamamlanarak Hong Kong yüksek mahkemesine gönderilecek. Ancak iade sürecinin oldukça uzun sürebileceği belirtiliyor.





Cuma günü ise İngiltere'nin bir istihbarat biriminin fiber optik ağlar üzerinden telefon görüşmesi ve internet trafiğini takip ettiği ve elde ettiği bilgileri NSA'ya gönderdiği gündeme gelmişti.

http://www.phonearena.com/news/NSA-Whistle-Blower-Snowden-charged-in-NSA-surveillance-case_id44376