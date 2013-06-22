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NSA, internet devlerine sınırsız erişim skandalını ortaya çıkaran kişinin peşine düştü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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NSA, internet devlerine sınırsız erişim skandalını ortaya çıkaran kişinin peşine düştü

Geçtiğimiz hafta NSA ve CIA gibi güvenlik kurumlarının PRISM adlı güvenlik programı kapsamında Facebook, Apple, Google, Microsoft gibi 9 internet devinin sunucularına sınırsız erişerek kullanıcılar ile ilgili her türlü bilgiyi elde ettikleri iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

İnternet devleri bu konudaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, sadece mahkeme kararları gereği bazı kullanıcıların özel bilgilerini sağladıklarını açıklamıştı. Ancak bu güvenlik kurumları ve teknoloji devlerine dava açılmasının önüne geçemedi.

Bu bilgileri internete sızdıranın ise eski CIA çalışanı İsrail asıllı Edward Snowden olduğu ortaya çıktı. Aslında Snowden bir suikaste kurban gitmemek için kendini açığa verdi ve bu sızdırmayı bizzat kendisinin yaptığını itiraf etti. Snowden son olarak çalıştığı şirkette sistem analiz uzmanı görevini kullanarak bu gizli belgeleri elde etti.

İstihbarat tarihindeki en büyük skandallardan birisi olarak kabul edilen olay sonrasında ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay Hong Kong'a yerleşen Snowden'in iadesi için hukuki iletişim süreci başlattı.

Savcılar Snowden'in ispiyon, hırsızlık ve devlet sırrını ifşa suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 60 gün içerisinde Snowden'in dosyası tamamlanarak Hong Kong yüksek mahkemesine gönderilecek. Ancak iade sürecinin oldukça uzun sürebileceği belirtiliyor.

Cuma günü ise İngiltere'nin bir istihbarat biriminin fiber optik ağlar üzerinden telefon görüşmesi ve internet trafiğini takip ettiği ve elde ettiği bilgileri NSA'ya gönderdiği gündeme gelmişti.

http://www.phonearena.com/news/NSA-Whistle-Blower-Snowden-charged-in-NSA-surveillance-case_id44376 Yorum Yaz
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ardabeyim 6 yıl en beğenilen
en çok merak ettiğim şey 11 eylülde devletin kendi insanlarını kasten planlı öldürdüğü ortaya çıkınca ne yapacakları
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DARTH_BLACK 6 yıl
bir düşünün,bulut diye bir sistem yarattılar.Nerede olduğu bilinmiyen bir sunucuda bilgileriniz saklanıyor,sözde destek verilmek için.Hepsi güvenliklimi zannediyorsunuz?dropbox,yandex vs gibi bol keseden 8-10 gb free alan veriyorlar insanlara,sırf bilgi depoları dolsun diye,takip etmek kolay olsun diye.
Bunlardan uzak durun demiyorum zira teknolojinin içindeyseniz bunları bilmeniz lazım,sadece kullanımları bunları bilerek yapın.benimde dropbox olsun yandex disk olsun hesaplarım tabiki var ama beni sıkıntıya sokacak şeyler atmam her ne şekilde olursa olsun.En güzel depolama usb bellek yada disk benim için,ama face olsun twiter olsun yine aynı mantık,çok özel ve gizli şeyler paylaşılmamalı.Hatta ben whats up uygulamalarına bile karşıyım.
Yani bedava olan bu güzel şeylerin aslında ne denli politik ve amaçlı bir şey için yapıldığı gün gibi aşikar.Hiç kimse bedavadan bir şeyler vermez,reklam için vs gibi safsatalar işin gerçeği beni tatminde etmiyor.Adam 8 gb free alan veriyor,1 milyon kişi abone oluyor,nerede bunun sunucuları vs altyapısı?nerden geliyor bu paralar?sadece reklamlardanmı?

izleniyoruz ,farkındayız gerisi hikaye benim için..
bir düşünün,bulut diye bir sistem yarattılar.Nerede olduğu bilinmiyen bir sunucuda bilgileriniz saklanıyor,sözde destek verilmek için.Hepsi güvenliklimi zanned...
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serafon 6 yıl
Bunların özgürlük dedikleri şey matrix benzeri herkesi kontrol altına aldıkları ama kimsenin farketmediği bir düzen. Buna uymayan birileri oldu mu hemen demokrasi götürüyorlar. Bütün hayata kolaylaştırmaya yönelik uygulamaların ardında bu kontrol düşüncesi var. Google vs nin bir süre maliyet gerektiren uygulamayı bedava üstlenmesinin antığı bu. Facebook, google gibi firmaların ortaya çıkış amacı da bu. Niye başkaları başarılı omazken bunlar başarılı oluyorlar? Çünkü arkalarında ciddi bir destek var, diğer hikayelerin hepsi hikaye, makyaj, kılıf. Benim korkum linux gibi açık bir sistemi de android kılıfı geçirerek kendi eksenlerine evirmeye çalışmaları umarım başarısız olurlar. Gelecek çok büyük tehdit içeriyor. Dünyada çoklu ve dengeli bir güç odaklanması lazım değilse hepimiz resmen köleyiz; şimdi kısmen ileride tamamen.
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alito 6 yıl
Siayey bu hesaplara bakıyomuş!
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sis651 6 yıl
Zaten ortaya çıktı ama kimse inanmıyor ki. Görmek istemeyen göz ne de olsa hepsi...
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teknoforum-bs 6 yıl
ardabeyim
en çok merak ettiğim şey 11 eylülde devletin kendi insanlarını kasten planlı öldürdüğü ortaya çıkınca ne yapacakları

Sıra Sende Şimdi de senin peşine düşecekler....
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Yusac 6 yıl
Google Play'den bir uygulama indirirken uyar çıkıyor zaten bu uygulama telefon görüşmelerine sınırsız izin istiyor diye gameloft'un tüm oyunlarında gördüm facebook ve twitter uygulamarında gördüm. Watsapp'ta da gördüm yani kulladığımız nerdeyse tüm uygulamalar yapımcı şirkeler tüm telefon mesajlaşmalarımıza erişim sağlıyor,indirirkinde uyarıyor zaten ama kimin umrunda? Kendi kendimizi sunuyoruz resmen kimi Applecıyım kimi Samsungcuyum diyor o tuttukları firmaların kaynağı esasında aynı ve bunların hallerini gülerek izliyorlar. G.O.R.A daki çiplenmiş zenciler gibiyiz bizimle alay edip bilgilerimizi çalanlara iltifatlar yağdırıp onları her seferinde üste çıkarıyoruz. Onlara para yağdırıp çıkardıkları her ürünü hayranlıkla almaya devam edin ki sizi daha kolay takip etsinler.
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onur01651 6 yıl
faceboktan bana mesaj gelmişti bilgilerinizi istemede sızdırdık diye, bi arakasa daha gelmiş forumdan, bu yüzden miymiş....
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dreamblue35 6 yıl
siz facebook ve twitter benzeri sözde sosyal paylaşım sitelerine üye olun hiç kimse sizin kişisel bilgilerinizi takip etmez - kontrol etmez ! insanlar seve seve şu zamanda kişisel bilgilerini paylaşıyor hiç kimseyi özel olarak takip etme gereği yok
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onbeskarakterli 6 yıl
umtcnkrt

onbeskarakterli
NSA resmi olarak kabul etti zaten iddiaları. Hatta şifreli dosya alışverişi yapılıyorsa şifreli dosyaları hiçbir zaman silmediklerini de söylediler.
Acaba söylediklerinin kaynağını göndermen mümkün mü? Link filan olursa çok sevinirim. Kaçırmışım o haberi. Teşekkürler



Yine bazı gündemden habersiz koyunlar eksiyi basmış ama buyrun.

NSA başkanının yabancıları hedef alarak gözetim yaptıklarını kabul ettiği haberi (Burada sorun her ne kadar bizi ilgilendirmese de ABD vatandaşları üzerinde de gözetim yapıyor olmaları. NSA zaten ABD'yi dış tehditlerden korumak için kurulmuş bir teşkilat):
ptlb.in/...

Amerika'nın İspanya'ya internet sansürü ve gözetimi yapması için baskı yaptığı ve İspanya'nın yasayı geçirdiği haberi:
edri.org/...

5 İskandinav ülkenin ABD'nin kendi vatandaşları üzerinde gözetim yaptığını yakaladığı haberi:
dailymail.co.uk/...

Şifreli dosyaların kırılana kadar NSA tarafından saklandığı ve bunu resmi duyuru ile açıkladıklarını anlatan haber:
techdirt.com/...


Yeterli sanırım.
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DARTH_BLACK 6 yıl
bir düşünün,bulut diye bir sistem yarattılar.Nerede olduğu bilinmiyen bir sunucuda bilgileriniz saklanıyor,sözde destek verilmek için.Hepsi güvenliklimi zannediyorsunuz?dropbox,yandex vs gibi bol keseden 8-10 gb free alan veriyorlar insanlara,sırf bilgi depoları dolsun diye,takip etmek kolay olsun diye.
Bunlardan uzak durun demiyorum zira teknolojinin içindeyseniz bunları bilmeniz lazım,sadece kullanımları bunları bilerek yapın.benimde dropbox olsun yandex disk olsun hesaplarım tabiki var ama beni sıkıntıya sokacak şeyler atmam her ne şekilde olursa olsun.En güzel depolama usb bellek yada disk benim için,ama face olsun twiter olsun yine aynı mantık,çok özel ve gizli şeyler paylaşılmamalı.Hatta ben whats up uygulamalarına bile karşıyım.
Yani bedava olan bu güzel şeylerin aslında ne denli politik ve amaçlı bir şey için yapıldığı gün gibi aşikar.Hiç kimse bedavadan bir şeyler vermez,reklam için vs gibi safsatalar işin gerçeği beni tatminde etmiyor.Adam 8 gb free alan veriyor,1 milyon kişi abone oluyor,nerede bunun sunucuları vs altyapısı?nerden geliyor bu paralar?sadece reklamlardanmı?

izleniyoruz ,farkındayız gerisi hikaye benim için..
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cagataykoroglu 6 yıl
Person of interest in bu döneme denk gelmesi çok enteresan oldu. Sanki insanları bu habere alıştırmak istediler. Yoksa diziyle bu olayın bu kadar eşleşmesi çok zor.
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Guest-C3B427E7B 6 yıl cagataykoroglu
silinebilir
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LilTunechi 6 yıl
adam en son koreyi terk etti diyorlar büyük ihtimalle ekvadora sığınacak assange gibi.
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celo68 6 yıl
2 ay sonra bu adamı sustururlar gibime geliyor.
Ayrıca ABD istihbaratının son zamanlardaki hareketleri çok amatörce olmaya başladı. Acaba bir devrin sonu mu geliyor?
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