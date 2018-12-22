NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir

Görünüşe göre, NVIDIA RTX serisi ekran kartlarını piyasaya sürmüş olmasına rağmen GTX serisi kartlardan vaz geçmiş gözükmüyor. Videocardz sitesinin verdiği bilgiler, NVIDIA’nın RTX 20 serisi kartlarla bir arada bulunacak ve ışın izleme özelliğinin kırpıldığı GeForce GTX 11 serisi bir dizi giriş seviyesi kart hazırladığı yönünde.

NVIDIA’nın giriş seviyesi ışın izleme kartı olarak lanse edilen RTX 2060, firmanın RTX 2070 kartında da kullandığı TU106 GPU’sunu temel alıyor. Her zaman olduğu gibi kart, bir üst modelin kırpılmış sürümü. 6GB GDDR6 video belleği ve 192-bit veri yolu ile gelmesi beklenen kartta 1920 CUDA çekirdeğinin görev yapması bekleniyor. Bir önceki nesille kıyaslandığında ise karttan GTX 1070 Ti eşdeğeri bir performans bekleniyor.

NVIDIA’nın RTX 2060 ile sınırlı kalmayıp Turing GPU’sunu temel alan ancak ışın izleme özelliklerinin çıkarıldığı ve GeForce 11 serisi olarak adlandırılması planlanan bir dizi kart hazırladığı da ifade ediliyor. Kartlar GeForce 10 serisi Pascal kartların devamı niteliğinde ve GeForce GTX markası altında piyasaya sürülecek gibi duruyor.

Grafik kartları üzerine aşırı yük bindiren ışın izleme teknolojisi, en performanslı kartları bile zorladığından NVIDIA’nın GeForce GTX 11 serisi kartlarda bu özelliği kaldırmış olması mantıklı gözüküyor. 12nm sürecinde geliştirilen ışın izleme özellikli kartların zar boyutu, önceki nesil kartlara göre büyüdüğünden dolayı üretim maliyeti de aynı oranda artış gösteriyor. Yeni serinin 250 $ altı kartları içereceği düşünüldüğünden, ışın izleme özelliğinin bu seriden çıkarılmasının maliyet etkinlik açısından ayrıca önem arz ettiği vurgulanıyor.

İlk kart GeForce GTX 1160 olabilir

Serinin ilk üyesi olması beklenen GeForce GTX 1160, Turing TU116 GPU’su ile gelecek gibi gözüküyor. Bu da TU11* serisi GPU’ların, GeForce 11 serisi kartlara özel çıkacağı anlamına gelebilir. Expreview sitesi ise yeni kartı GeForce GTX 1160 değil de GTX 1660 Ti olarak tanıtmış. Belki de NVIDIA yeni nesli nasıl adlandıracağının kararını henüz verebilmiş değil.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1160-and-geforce-rtx-2060-launch-specs-rumor/