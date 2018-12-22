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NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir

NVIDIA, RTX serisi ekran kartı ailesini genişletmeye devam ediyor. Ancak ışın izleme özelliği yüzünden yeni kartlara avuç dolusu para saçmak istemeyenler için sevindirici haberler gelebilir.
5 ay
15,8b
1
21
Ekran Kartı
Gökhan G.
Editör
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Görünüşe göre, NVIDIA RTX serisi ekran kartlarını piyasaya sürmüş olmasına rağmen GTX serisi kartlardan vaz geçmiş gözükmüyor. Videocardz sitesinin verdiği bilgiler, NVIDIA’nın RTX 20 serisi kartlarla bir arada bulunacak ve ışın izleme özelliğinin kırpıldığı GeForce GTX 11 serisi bir dizi giriş seviyesi kart hazırladığı yönünde.

NVIDIA’nın giriş seviyesi ışın izleme kartı olarak lanse edilen RTX 2060, firmanın RTX 2070 kartında da kullandığı TU106 GPU’sunu temel alıyor. Her zaman olduğu gibi kart, bir üst modelin kırpılmış sürümü. 6GB GDDR6 video belleği ve 192-bit veri yolu ile gelmesi beklenen kartta 1920 CUDA çekirdeğinin görev yapması bekleniyor. Bir önceki nesille kıyaslandığında ise karttan GTX 1070 Ti eşdeğeri bir performans bekleniyor.

NVIDIA’nın RTX 2060 ile sınırlı kalmayıp Turing GPU’sunu temel alan ancak ışın izleme özelliklerinin çıkarıldığı ve GeForce 11 serisi olarak adlandırılması planlanan bir dizi kart hazırladığı da ifade ediliyor. Kartlar GeForce 10 serisi Pascal kartların devamı niteliğinde ve GeForce GTX markası altında piyasaya sürülecek gibi duruyor.

Grafik kartları üzerine aşırı yük bindiren ışın izleme teknolojisi, en performanslı kartları bile zorladığından NVIDIA’nın GeForce GTX 11 serisi kartlarda bu özelliği kaldırmış olması mantıklı gözüküyor. 12nm sürecinde geliştirilen ışın izleme özellikli kartların zar boyutu, önceki nesil kartlara göre büyüdüğünden dolayı üretim maliyeti de aynı oranda artış gösteriyor. Yeni serinin 250 $ altı kartları içereceği düşünüldüğünden, ışın izleme özelliğinin bu seriden çıkarılmasının maliyet etkinlik açısından ayrıca önem arz ettiği vurgulanıyor. 

İlk kart GeForce GTX 1160 olabilir

Serinin ilk üyesi olması beklenen GeForce GTX 1160, Turing TU116 GPU’su ile gelecek gibi gözüküyor. Bu da TU11* serisi GPU’ların, GeForce 11 serisi kartlara özel çıkacağı anlamına gelebilir. Expreview sitesi ise yeni kartı GeForce GTX 1160 değil de GTX 1660 Ti olarak tanıtmış. Belki de NVIDIA yeni nesli nasıl adlandıracağının kararını henüz verebilmiş değil.


https://wccftech.com/nvidia-geforce-gtx-1160-and-geforce-rtx-2060-launch-specs-rumor/ Yorum Yaz
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recep.ali 5 ay en beğenilen
Nvidia gerçekten de sıktı artık. Sürücülerde saçmalamaya başladı. Assassin Creed Oddssey oyununu oynuyorum, yeni sürücüler çıktıkça kuruyorum ama FPS her yeni sürücüde düşüyor. Adamların mantığını anlıyorum. Eski kartların performansını düşürüyorlar ve bu tür hileler Nvidia ve İntel için geleneksel haline geldi. Oyun için performans diye GeForce Experience diye illet bir şey var sistemin arkasından bir sürü telemetri çalıştırıyor. Bir kere Nvidia şu yazılımını yeniden yazmalı 10 yıldır aynı dandik yazılım. Yeni bir diller hızlı ve işlevli ayrıca sistemi yormayan birşey yapmaları lazım. RTX oyuncuların %99'unu ilgilendirmeyen saçmalık. Şöyle Vulkan için güzel birşey yapsa da firmalar tamamen ona yönelse birde düşük sistemlerde daha iyi performans alsak olmaz mı? Nvidia kuruluşundan beri hile ve oyun sektörünü sömürmek üzere kuruldu. Her yuttuğu firmanın yeniliğini de tarihe gömdü. AMD yazılımda çok geç diye Nvidia geçtik ardından AMD çok güzel yazılım yaptı ve sürekli güncel tutuyor ve performans alt kartlarda düşmek yerine artıyor. R270 kartta test ettim... AMD in, Nvidia out...
Nvidia gerçekten de sıktı artık. Sürücülerde saçmalamaya başladı. Assassin Creed Oddssey oyununu oynuyorum, yeni sürücüler çıktıkça kuruyorum ama FPS her yeni s...
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Mutlak.Sıfır 5 ay
Rx 570 varken 1050 tl alanlar oldukça bunlar da çıkar çıkmaz yok satar merak etmeyin.
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TheNewAtilla 5 ay
Nvidia sıktın artık.
Amd navi bekliyorum
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batyas32 1 ay
GTX1660ti alıp kullanan birisi olarak belirteyim..Orta seviyede tartışmasız noktayı koymuşlar..GTX1070 den hakikaten hızlı..Az da olsa..Kartın MSİ OC gamer edition versiyonunu 2.049tl ye aldım..GTX1070 4.000tl..Ve az da olsa geçiyor GTX1660ti..Üstelik benim aldığım versiyon yüzde 5 gibi FPS değerleri fazla verdi...Dolayısıyla GTX1070 den yüzde 10 fazla FPS alıyorum..Orta seviyede tartışmayı kapatmış Nvidia..
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DH Misafiri 4 ay
Burada AMD AMD diyenler olmuş. VEGA kartlarını bekledik de ne oldu. Resmen hayal kırıklığıydı. Neye dayanarak AMD daha iyi diyosunuz. Fiyatının uygun olmasına mı bilmem ama fiyatının uygun oluşu daha iyi olduğu anlamına gelmez.
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ouzqan 4 ay
Şu amd artık birşeyler yapsın da şu nvidia yı doğru yola soksun bu nedir ya
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BumberShoot 5 ay
2060 ile RTX açınca anca 720 p 30 FPS de oynanır
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Adoring 5 ay
Amdnin vulkan teknolojisindeki gibi farkli yazilim gelistirebilecek muhendisler almasi gerekiyor bünyesine
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Mete Can Karahasan 5 ay
Arkadaşlar, tutar mı mevzusunu bir tarafa bırakıyorum ama AMD RTX'e bulaşmayarak 'retro' statüsüne erişebildi mi dersiniz? Soru yok; sorun da yok. Her zamanki bilinmişlik.
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recep.ali 5 ay en beğenilen
Nvidia gerçekten de sıktı artık. Sürücülerde saçmalamaya başladı. Assassin Creed Oddssey oyununu oynuyorum, yeni sürücüler çıktıkça kuruyorum ama FPS her yeni sürücüde düşüyor. Adamların mantığını anlıyorum. Eski kartların performansını düşürüyorlar ve bu tür hileler Nvidia ve İntel için geleneksel haline geldi. Oyun için performans diye GeForce Experience diye illet bir şey var sistemin arkasından bir sürü telemetri çalıştırıyor. Bir kere Nvidia şu yazılımını yeniden yazmalı 10 yıldır aynı dandik yazılım. Yeni bir diller hızlı ve işlevli ayrıca sistemi yormayan birşey yapmaları lazım. RTX oyuncuların %99'unu ilgilendirmeyen saçmalık. Şöyle Vulkan için güzel birşey yapsa da firmalar tamamen ona yönelse birde düşük sistemlerde daha iyi performans alsak olmaz mı? Nvidia kuruluşundan beri hile ve oyun sektörünü sömürmek üzere kuruldu. Her yuttuğu firmanın yeniliğini de tarihe gömdü. AMD yazılımda çok geç diye Nvidia geçtik ardından AMD çok güzel yazılım yaptı ve sürekli güncel tutuyor ve performans alt kartlarda düşmek yerine artıyor. R270 kartta test ettim... AMD in, Nvidia out...
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SakuraiTomoki 5 ay
Nvidia iyice saçmalamaya başladı. AMD'den ses seda yok, şu iki firmanın karşısına bir rakip çıksada şunların akılları başlarına gelse umarım İntel bişeyler yapar.
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Mutlak.Sıfır 5 ay SakuraiTomoki
Intel'den ciddi anlamda bir beklentin mi var? İşlemci pazarına bak bir istersen bence Intel hiç uğramasın grafik pazarına.
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Mugetsuga 5 ay
1160 nedir yahu
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Mutlak.Sıfır 5 ay
Rx 570 varken 1050 tl alanlar oldukça bunlar da çıkar çıkmaz yok satar merak etmeyin.
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