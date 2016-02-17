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Nano yapılı cam disk üzerinde sonsuza kadar veri saklanabilecek

Southampton Üniversitesi araştırmacıları 5D veri depolama tekniği ile süpermen hafıza kristalleri üzerinde 13,8 milyar yıl 360 TB veri saklayabilmenin mümkün olduğunu ispatladılar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Southampton Üniversitesi bilim adamları 13,8 milyar yıl boyunca 360 Terabayt'a kadar veri saklamaya olanak sağlayan yeni bir dijital veri depolama tekniğini geliştirdi. Sonsuz veri depolamada çığır açacak yeni teknoloji, verilerin uzun süreli korunmasının son derece önem taşıdığı arşiv kuruluşları, müzeler ve kütüphaneler gibi kurumlar için heyecan verici olarak nitelendiriliyor.

Teknik, dünya tarihinin en sert ve en dayanıklı doğal yapılardan biri olan erimiş kuvarstan oluşturulan özel nano-yapılı cam diskler (Süpermen hafıza kristalleri) üzerine uygulanıyor. Veriler, femtosaniye lazerle 5 boyutlu (5D) olarak bu hafıza üzerine kaydediliyor. Böylece verilerin 190 santigrat sıcaklığa kadar 13,8 milyar yıl bounca saklanabilmesi mümkün hale geliyor. Yani dünyanın yaşından üç kat daha fazla bir süre.

Araştırma ekibi kısa bir süre önce yeni depolama formatının meziyetlerini göstermek için Kral James Onaylı İncil, Magna Carta Libertatum, Isaac Newton'un ünlü eseri Opticks ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi insanlık tarihinin önemli metinlerini bu teknikle depolayarak UNESCO'ya sundu.

Taşınabilir belleğin çok daha kararlı ve güvenli bir formu olarak tanımlanan yeni 5D veri depolama yöntemi her ne kadar "sonsuz veri depolama" konusunda büyük bir heyecan yaratsa da, bilim adamları bunun ancak çok uzak bir gelecekte ticari hale gelebileceğini düşünüyor.

http://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-data-storage-update.page Yorum Yaz
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AxFs 3 yıl en beğenilen Whisper
Whisper

Dünya 13,8 milyar yıl ayakta kalmayacağı için gereksiz olmuş..

Al işte
Süper zeki arkadasim, o bir ölçek. Yani illa o kadar sure veri saklanacak anlamima gelmiyor. Burada kastedilen, verilerin uzun yillar boyunca daha guvenli bir bicimde saklanabilecegi. Ve kimbilir bu alanda bununla birlikte neler gelisecek. Cok sig dusunuyorsun
WhisperDünya 13,8 milyar yıl ayakta kalmayacağı için gereksiz olmuş..Al işteSüper zeki arkadasim, o bir öl...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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DubSteq 3 yıl
bunu yapanlar müslüman olsa ve kuranı buna depolasalar çok eleştirilirdi bilim dünyasında ama ne hikmetse incil depolayınca kimsenin sesi çıkmıyor.
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YüzüğüKayıpFrodo 3 yıl AxFs
AxFs

Whisper

Dünya 13,8 milyar yıl ayakta kalmayacağı için gereksiz olmuş..

Al işte
Süper zeki arkadasim, o bir ölçek. Yani illa o kadar sure veri saklanacak anlamima gelmiyor. Burada kastedilen, verilerin uzun yillar boyunca daha guvenli bir bicimde saklanabilecegi. Ve kimbilir bu alanda bununla birlikte neler gelisecek. Cok sig dusunuyorsun

İroni yapmıştır kesin.Yoksa bu kadar mantıksız bir yorum milyarda yılda birkere gelmez
AxFsWhisperDünya 13,8 milyar yıl ayakta kalmayacağı için gereksiz olmuş..Al işte
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TEKİN 1881 3 yıl
İsviçreli bilim adamları da bize benzedi

Çoktandır buluş filan yapmıyorlar.
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kadirirdem 3 yıl
bu süper olmuş işte kocaman tebriği haketmişler bizim üniversitelerde anca yatsınlar yazık yazık...
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TITAN291 3 yıl
adamlar sağlam buluş yapmışlar. bizim üniversite hocaları anca ego kassın.
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yonex78 3 yıl
Böylece verilerin 190 santigrat sıcaklığa kadar 13,8 milyar yıl bounca saklanabilmesi mümkün hale geliyor.
Demekte.
Isı Direnci geliştirilebilirse dünya var oldukça yaşayan bir arşiv olur.
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Das Boot 3 yıl
Etkileyici. Depolama miktarı ve muhafaza etme süresi muazzam. Açıkçası bu teknolojinin elde ediliş aşamalarını ve maliyetini merak ettim doğrusu.
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20likcivi 3 yıl
biri incile takılır, biri 13 milyara dünya mı kalır der; bunu birde teknoloji sayfasında diyor... Yani sizce bizim neden geri kaldığımız açık değil mi. O değil çok şükür ki batı geliştiriyor buluyorda bizde sebepleniyoruz yoksa bu yobazlara kalsak 1 milyon yıl sömürür de yine de bir gıdım ilerleme olmaz.
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DubSteq 3 yıl
bunu yapanlar müslüman olsa ve kuranı buna depolasalar çok eleştirilirdi bilim dünyasında ama ne hikmetse incil depolayınca kimsenin sesi çıkmıyor.
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SCWS 3 yıl
bunu içine dünya ve insanla ilgili en son ne varsa kaydedip uzaya yollayacaksın uzayda güvenli bir yörüngeye oturtup bir gün 3. dünya savaşı çıkarda ardından taş ve sopa savaşları seviyesine gerilersek bilgilerimiz orada saklı kalır. ama ona ulaşmak için tekrardan roket yapacak seviyeye gelmemiz lazım o da uzun iş en iyi yerin dibinde güvenli bir yerde saklanması.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
Krone
360 Terabayt gibi bir depolama alanı olduğunu duymuştum. Yani koca bir kütüphaneyi bu cam disk içine rahatça sığdırabilmeleri mümkün. Aklımdaki soru ise veriler silinebiliyor mu ?

Koca ''bir'' kütüphane? 360 Terebayttan bahsediyoruz 360 Megabayttan değil.
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combaba 3 yıl
teorik olarak sadece
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Krone 3 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`
Krone
360 Terabayt gibi bir depolama alanı olduğunu duymuştum. Yani koca bir kütüphaneyi bu cam disk içine rahatça sığdırabilmeleri mümkün. Aklımdaki soru ise veriler silinebiliyor mu ?

Koca ''bir'' kütüphane? 360 Terebayttan bahsediyoruz 360 Megabayttan değil.

Sıradan bir kütüphane değil. Örnek vermek gerekirse ABD 'de bulunan Kongre Kütüphanesi 10 Terabayt'a yakın veri içeriyor.
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Silent Guardian 3 yıl
Kalırsa?
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