Nano yapılı cam disk üzerinde sonsuza kadar veri saklanabilecek

Southampton Üniversitesi bilim adamları 13,8 milyar yıl boyunca 360 Terabayt'a kadar veri saklamaya olanak sağlayan yeni bir dijital veri depolama tekniğini geliştirdi. Sonsuz veri depolamada çığır açacak yeni teknoloji, verilerin uzun süreli korunmasının son derece önem taşıdığı arşiv kuruluşları, müzeler ve kütüphaneler gibi kurumlar için heyecan verici olarak nitelendiriliyor.





Teknik, dünya tarihinin en sert ve en dayanıklı doğal yapılardan biri olan erimiş kuvarstan oluşturulan özel nano-yapılı cam diskler (Süpermen hafıza kristalleri) üzerine uygulanıyor. Veriler, femtosaniye lazerle 5 boyutlu (5D) olarak bu hafıza üzerine kaydediliyor. Böylece verilerin 190 santigrat sıcaklığa kadar 13,8 milyar yıl bounca saklanabilmesi mümkün hale geliyor. Yani dünyanın yaşından üç kat daha fazla bir süre.





Araştırma ekibi kısa bir süre önce yeni depolama formatının meziyetlerini göstermek için Kral James Onaylı İncil, Magna Carta Libertatum, Isaac Newton'un ünlü eseri Opticks ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi gibi insanlık tarihinin önemli metinlerini bu teknikle depolayarak UNESCO'ya sundu.





Taşınabilir belleğin çok daha kararlı ve güvenli bir formu olarak tanımlanan yeni 5D veri depolama yöntemi her ne kadar "sonsuz veri depolama" konusunda büyük bir heyecan yaratsa da, bilim adamları bunun ancak çok uzak bir gelecekte ticari hale gelebileceğini düşünüyor.