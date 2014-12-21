Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nanoplug projesi dünyanın ilk küçük işitme cihazı olma iddiasında

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nanoplug projesi dünyanın ilk küçük işitme cihazı olma iddiasında



Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler sağlık sektöründe de önemli adımların yaşanmasına neden oldu. Pek çok vücut etkinliği çeşitli aksesuarlar kullanarak artık mobil cihazlar yoluyla takip edilebiliyor, anormal davranışlar tespit edilebiliyor ve gerekirse acil medikal yardım talep edilebiliyor. İşitme cihazları konusunda da gelişmeler mevcut. Nanoplug bunlardan birisi. 

Indiegogo platformu üzerinde destek arayan Nanoplug, dünyanın en küçük ve en görünmeyen işitme cihazını geliştirdiği iddiasında. 7mmx5mmx4mm civarında boyutlara sahip olan Nanoplug gerçekten de kulağın içerisinde adeta kayboluyor. 

Standart cihazların aksine bir cımbız ile kulağa yerleştirilen Nanoplug, kullandığı bileşenlerin özellikle bataryanın boyutlarını küçülterek böyle bir başarıya imza atmış. Nano teknolojiler kullanılan batarya voltaj kontrolcüsü sayesinde sağladığı enerjiyi ayarlayabiliyor ve 6 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Batarya bitince USB adaptörüne takarak şarj edilebiliyor ve bu adaptör ile 4 farklı ses algılama profili ayarlanabiliyor. 

Kullanıcı kulağını eliyle kapattığı zaman Nanoplug bunu algılıyor ve bu 4 farklı ses profilinden birisine geçiş yapıyor. Cihaz sesin nereden geldiğini anlayarak hoparlörden buna göre çıkış veriyor ve gürültü önleyici bir sistem de mevcut. 

Geliştiriciler Nanoplug'un işitme cihazları sektöründe bir devrim yapacağı inancında. 3 ayrı boyutta gelecek olan Nanoplug ihityacı olan bağış miktarını karşılamış durumda. En az 250$ bağış yapan destekçilere ilk ürünler Mart 2015 itibariyle gönderilmeye başlanacak.  
 
Nanoplug projesi dünyanın ilk küçük işitme cihazı olma iddiasında

https://www.indiegogo.com/projects/nanoplug-the-world-s-first-invisible-hearing-aid Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 4 yıl
nem ortamina ozellik kriterleri uygunsa tutar,fiyat makul.
piyasadaki kaliteli urunlerin citasini yukseltiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yduman 4 yıl
arkadaş bakkaldan ekmek alır gibi işitme cihazı alınır mı. İşitme kaybı türü, derecesi ve en önemlisi kişiye uyumuna bakmadan işitme cihazı almamalı, aldırmamalısınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ekrem71 4 yıl
Cihaz piyasaya çıkınca fiyatı artar muhtemelen bu sadece kampanya boyunca geçerli fiyat. Bağış platformları genelde projelerin gerçekleşmesini sağlıyor diye biliyorum yani aldatma olayları çok az oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Bu ciddimi arkadaşlar? Bende malesefki işitme cihazlarına mahkumum cocuklugumdan beri , boyle bir cihaz benim için adeta cennete giriş demek . Fakat 250 dolar foyati bana çok az geldi , suanki isitme cihazlarimin tanesine 1500 dolar bayildiktan sonra acikcasi buna pek guvenesim gelmedi , yapan firmanın gecmisini sicilini bilen varmidir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
250$ biraz büyük bi meblağ,ama parasını hakediyormuş gibi duruyor;umarız yaygınlaşır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertaceri 4 yıl
Isitme engeli olan insanlarimiz icin cok sevindirici bir haber. Elimde olsa bagis yapar gelen urunu ihtiyaci olan birine hediye ederdim. Imkani olan arkadaslar umarim boyle birsey yaparlar. Donanimhaber ailesine yakisir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video" 4 yıl Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası... 4 yıl Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız" 4 yıl Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim