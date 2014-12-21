Nanoplug projesi dünyanın ilk küçük işitme cihazı olma iddiasında













Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler sağlık sektöründe de önemli adımların yaşanmasına neden oldu. Pek çok vücut etkinliği çeşitli aksesuarlar kullanarak artık mobil cihazlar yoluyla takip edilebiliyor, anormal davranışlar tespit edilebiliyor ve gerekirse acil medikal yardım talep edilebiliyor. İşitme cihazları konusunda da gelişmeler mevcut. Nanoplug bunlardan birisi.





Indiegogo platformu üzerinde destek arayan Nanoplug, dünyanın en küçük ve en görünmeyen işitme cihazını geliştirdiği iddiasında. 7mmx5mmx4mm civarında boyutlara sahip olan Nanoplug gerçekten de kulağın içerisinde adeta kayboluyor.





Standart cihazların aksine bir cımbız ile kulağa yerleştirilen Nanoplug, kullandığı bileşenlerin özellikle bataryanın boyutlarını küçülterek böyle bir başarıya imza atmış. Nano teknolojiler kullanılan batarya voltaj kontrolcüsü sayesinde sağladığı enerjiyi ayarlayabiliyor ve 6 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Batarya bitince USB adaptörüne takarak şarj edilebiliyor ve bu adaptör ile 4 farklı ses algılama profili ayarlanabiliyor.





Kullanıcı kulağını eliyle kapattığı zaman Nanoplug bunu algılıyor ve bu 4 farklı ses profilinden birisine geçiş yapıyor. Cihaz sesin nereden geldiğini anlayarak hoparlörden buna göre çıkış veriyor ve gürültü önleyici bir sistem de mevcut.





Geliştiriciler Nanoplug'un işitme cihazları sektöründe bir devrim yapacağı inancında. 3 ayrı boyutta gelecek olan Nanoplug ihityacı olan bağış miktarını karşılamış durumda. En az 250$ bağış yapan destekçilere ilk ürünler Mart 2015 itibariyle gönderilmeye başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/nanoplug-the-world-s-first-invisible-hearing-aid