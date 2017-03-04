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Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA

Bilim insanlarının; maksimum miktarda veriyi tek bir DNA nükleotidine aktarmak için keşfettikleri yeni yöntem, veri depolama teknolojisinin DNA üzerinde ilerlemesini sağlayabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA
 

IBM’nin 1.5 ton ağırlığında ve 5MB kapasiteye sahip dünyanın ilk hard diskini üretmesinden bugüne 60 yıldan uzun bir zaman geçti ve bu süre içerisinde avuç içine sığan flaş belleklerle gigabaytlarca, hatta terabaytlarca veri aktarabilecek teknolojilere sahip hale geldik. Veri depolama teknolojisinin bu denli ilerlemesi tabi ki kişisel kullanım için oldukça yeterli ancak mevcut depolama teknolojilerinin yetersiz kaldığı noktalar için bilim insanları depolama teknolojisinin yönünü değiştirecek bir alan üzerine çalışıyor: DNA

Aslında DNA üzerine verilerin kaydedilerek saklanılması düşüncesi uzun yıllardır dile getirilen ve üzerinde çalışmaların devam ettiği bir alan. Özellikle Microsoft’un pek çok üniversiteyle beraber bu alanda çalışmalar yaptığını ve son olarak 200MB boyutundaki veriyi DNA’ya kaydetmeye başardığını biliyoruz. DNA hem çok küçük yapısına rağmen 215 Petabayt boyutundaki veriyi depolayabilmesiyle hem de binlerce yıl boyunca bozulmadan saklanabilmesiyle mevcut depolama sistemlerine göre oldukça avantajlı ancak verilerin DNA’ya aktarılması oldukça zorlu bir süreç.

Her Nükleotide Karşılık 1 Bit Veri 

Columbia Üniversitesi ve New York Genom Merkezi'ndeki araştırmacılar bu zorlu sürecin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili yeni bir yöntem keşfettiklerini duyurdu. Geliştirdikleri yeni yöntemle bir DNA nükleotidine bugüne kadar ki en yüksek boyuttaki veriyi aktarmayı başaran araştırmacılar önce dosyalardaki her biti DNA nükleotidleriyle eşlediler ve ardından bu nükleotidleri sentezleyerek daha sonra kullanılmak üzere molekülleri bir test tüpünde sakladılar.

Araştırmacılar test tüpündeki verileri bozulma olmadan kurtarmak içinse şu yolu izledi: İlk olarak DNA zincirlerinde bulunan ve depolanan bitlerin karşılığı olan adenin, guanin, sitozin ve timin bazlarını, geliştirdikleri algoritma ile silerek yerlerine bilgisayarda kullanılabilecek bir ve sıfırlardan oluşan ikili kodu yerleştirdi.

Kayıp Olmaksızın Verilere Erişme İmkanı

Çalışmanın sonucunda her biri 200 baz uzunluğunda 72 bin DNA zincirine yerleştirilen bir işletim sistemi, 1895 yapımı bir Fransız filmi, bir Amazon hediye kartı, bir bilgisayar virüsü, bir Piooner plakının verileri herhangi bir kayıp olmaksızın tekrar kullanıma hazır bir şekilde elde edildi.

Tabi her ne kadar bu çalışma, DNA üzerinde depolama için umut verici olsa ve bu alanın pek çok büyük şirketin sunucu verilerini saklamak için yöneleceği ve çalışmaların hızlanacağı bir alan haline gelmesi bekleniyor olsa da araştırmacılara göre DNA depolama sistemlerinin son kullanıcıya ulaşabilir hale gelmesi için yaklaşık 10 yıllık bir süreç bizleri bekliyor.


https://www.engadget.com/2017/03/03/DNA-hard-drive-storage/ Yorum Yaz
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kaazto28 2 yıl en beğenilen
gelecekteki popüler meslek; DNA'daki verileriniz kurtarılır :)
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DH Misafiri 2 yıl
benimde 12-13-14-15 yaşlarında böyle bir fikrim vardı hatta çok benzer ama kim dinlerki ah güzel ülkem zeki insan çok kullanan destekleyen yok hatta üstüne bunu körelten bir eğitim sistemi var ezber odaklı düşünce odaklı değil ondan sonra bakıyorsun adam teogda yüzde 3e 5e girmiş bir bakıyorsun içi fos 2 3 e giren adam tanıyorum içi fos nerdeyse niye bu adam aptalmı hayır ama eğitim onun düşüncesini yeteri kadar geliştirmedi yeteri kadar zekasını yükseltmedi genel olarak ezber odaklı yetişdirdi ah güzel ülkem keşke hükümet gelip benden akıl alsa muhalefet desen Allah akıl versin ne diyeyim biri terörist biri gerizekalı gibi iktidarın karşısında terörist olsalar muhalefet diye destekliyecek seviyede biride laf var icraat yok pasif tüm kesimlere hitap edemiyor yada yandaşlık diğeride anca yol köprü eğitim sistemini düzelt.
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Jhiy 2 yıl
bu DNA teknolojisi gelecekte cok yaygin olacak.Insanlar bu sayede unutmak istedikleri anilari bile sildirebilecekler
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alpikalpi 2 yıl
dna ya veri yüklemenin bir sonraki aşaması dna ile oynamak olabilir mi? Bas parayı en sağlam dna ya sahip çocuk senin olsun. Yada bir cihaz sayesinde yeniden yapılandırılan dna nın vücutta işlenmesi. Şuan uzak ama gelecekte olabilecek gibi geliyor. Böyle bir makine ile de kayıp uzuvlar onarılabilir.
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axaxa 2 yıl
"hepinizin sonu böyle olacak" *d
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Mr. Jingles 2 yıl
İlk hard disk daha çok dikkatimi çekti. Sadece 5MB veri alabilen 1.5 tonluk hard disk.
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EfeYakupKarahanlı 2 yıl
Arkadaşlar bilgisayarım için dna tavsiyesi alabilir miyim? Çok acil lütfen. Pazartesiye kadar almam lazım. 😀
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eSSelamuAleykum 2 yıl
"Bu tarz şeylere fazla kafa yorarsan sıyırırsın..." Binalı Yıldırım..
Durmak yok tam gaz geri..
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V4LKyR 2 yıl
Acaba DNA'dan veri okuma hızı ne kadar olacak?
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mehmet4428 2 yıl V4LKyR
V4LKyR
Acaba DNA'dan veri okuma hızı ne kadar olacak?

Güzel soru, okuma işi şu anda harddiskte manyetik olarak okunuyor ama DNA da ise bu yapıyı ayırmak gerek sentezlenmesi gerek ki okunabilsin okuma işi o şekilde olabilir.
O kadar veriyi alabiliyor ise büyük ihtimal anlık veri depolama hızı olabilir kapasitesi ne ise anlık olarak alabilme diye tahmin ediyorum sonuçta her sarmala veri kaydedecekler ve her sarmalı sentezlemeleri gerekiyor, 200 gr DNA sahip bir disk yaptılar 150 PB kapasitesi olsun büyük ihtimal o kapasitenin yarısını anlık olarak alabilecek diye tahmin ediyorum. Tabi bunu ilk zamanlarda yapamazlar ilk zamanlarda çok yavaş veri aktarma hızları olacaktır çok zorda olacaktır bu dediğim anlık hızlar gelişmesi ile olabilir.
Önemli olan bunun saklanabilmesi saklanabilir ise çok uzun süre dayanabilir yani soğuk ortam gerekli.
Bir bilim adamı şöyle demiş biz aslında icat etmedik sadece keşfettik yani bulduk.
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CoreXXX 2 yıl
sandisk 128 petabayt dna bellek satışa sunuldu
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sadrag 2 yıl
DNA bilgisayarları eften püften geçiştirilebilecek bir mesele değil. İnsanlığın son 50 yılda aldığı yol, neredeyse tüm insanlık tarihine denk. Bundada insanoğlunun en büyük yardımcısıda bilgisayarlar. Ama herkesin bildiği gibi bu dönem bir tıkanma sürecine doğru gidiyor artık. Bunu aşmak için en muhteşem metotlardan biri olarak görmüşümdür DNA bilgisayarlarını.
Zamanında Bilim-Teknik dergisi bu gücü şöyle ifade etmişti; "Günümüzün en hızlı bilgisayarlarını, bir dağı parça parça boşaltan bir kamyon olarak düşünün. İşte DNA bilgisayarı bu işi sadece iki hamlede yapabilir."
Bu yapılanlar "İLİM" dir, yaratılışa müdahale falan hiç değil. "İlim Çin'de bile olsa alınız" diyen bir peygambere, ilk kelimesi "Oku" olan kutsal bir kitaba sahip bir dinin günümüzde 'yobaz' olarak tanınmasında da en büyük neden zannımca bu tarz itirazlardır.. Ne diyelim, bir gün bizimde aklımız başımıza gelir inşallah..
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