Geleceğin veri depolama teknolojisi: DNA

Aslında DNA üzerine verilerin kaydedilerek saklanılması düşüncesi uzun yıllardır dile getirilen ve üzerinde çalışmaların devam ettiği bir alan. Özellikle Microsoft’un pek çok üniversiteyle beraber bu alanda çalışmalar yaptığını ve son olarak 200MB boyutundaki veriyi DNA’ya kaydetmeye başardığını biliyoruz. DNA hem çok küçük yapısına rağmen 215 Petabayt boyutundaki veriyi depolayabilmesiyle hem de binlerce yıl boyunca bozulmadan saklanabilmesiyle mevcut depolama sistemlerine göre oldukça avantajlı ancak verilerin DNA’ya aktarılması oldukça zorlu bir süreç.
Her Nükleotide Karşılık 1 Bit Veri
Columbia Üniversitesi ve New York Genom Merkezi'ndeki araştırmacılar bu zorlu sürecin üstesinden nasıl gelinebileceğiyle ilgili yeni bir yöntem keşfettiklerini duyurdu. Geliştirdikleri yeni yöntemle bir DNA nükleotidine bugüne kadar ki en yüksek boyuttaki veriyi aktarmayı başaran araştırmacılar önce dosyalardaki her biti DNA nükleotidleriyle eşlediler ve ardından bu nükleotidleri sentezleyerek daha sonra kullanılmak üzere molekülleri bir test tüpünde sakladılar.
Araştırmacılar test tüpündeki verileri bozulma olmadan kurtarmak içinse şu yolu izledi: İlk olarak DNA zincirlerinde bulunan ve depolanan bitlerin karşılığı olan adenin, guanin, sitozin ve timin bazlarını, geliştirdikleri algoritma ile silerek yerlerine bilgisayarda kullanılabilecek bir ve sıfırlardan oluşan ikili kodu yerleştirdi.
Kayıp Olmaksızın Verilere Erişme İmkanı
Çalışmanın sonucunda her biri 200 baz uzunluğunda 72 bin DNA zincirine yerleştirilen bir işletim sistemi, 1895 yapımı bir Fransız filmi, bir Amazon hediye kartı, bir bilgisayar virüsü, bir Piooner plakının verileri herhangi bir kayıp olmaksızın tekrar kullanıma hazır bir şekilde elde edildi.
Tabi her ne kadar bu çalışma, DNA üzerinde depolama için umut verici olsa ve bu alanın pek çok büyük şirketin sunucu verilerini saklamak için yöneleceği ve çalışmaların hızlanacağı bir alan haline gelmesi bekleniyor olsa da araştırmacılara göre DNA depolama sistemlerinin son kullanıcıya ulaşabilir hale gelmesi için yaklaşık 10 yıllık bir süreç bizleri bekliyor.
https://www.engadget.com/2017/03/03/DNA-hard-drive-storage/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Durmak yok tam gaz geri..
Güzel soru, okuma işi şu anda harddiskte manyetik olarak okunuyor ama DNA da ise bu yapıyı ayırmak gerek sentezlenmesi gerek ki okunabilsin okuma işi o şekilde olabilir.
O kadar veriyi alabiliyor ise büyük ihtimal anlık veri depolama hızı olabilir kapasitesi ne ise anlık olarak alabilme diye tahmin ediyorum sonuçta her sarmala veri kaydedecekler ve her sarmalı sentezlemeleri gerekiyor, 200 gr DNA sahip bir disk yaptılar 150 PB kapasitesi olsun büyük ihtimal o kapasitenin yarısını anlık olarak alabilecek diye tahmin ediyorum. Tabi bunu ilk zamanlarda yapamazlar ilk zamanlarda çok yavaş veri aktarma hızları olacaktır çok zorda olacaktır bu dediğim anlık hızlar gelişmesi ile olabilir.
Önemli olan bunun saklanabilmesi saklanabilir ise çok uzun süre dayanabilir yani soğuk ortam gerekli.
Bir bilim adamı şöyle demiş biz aslında icat etmedik sadece keşfettik yani bulduk.
Zamanında Bilim-Teknik dergisi bu gücü şöyle ifade etmişti; "Günümüzün en hızlı bilgisayarlarını, bir dağı parça parça boşaltan bir kamyon olarak düşünün. İşte DNA bilgisayarı bu işi sadece iki hamlede yapabilir."
Bu yapılanlar "İLİM" dir, yaratılışa müdahale falan hiç değil. "İlim Çin'de bile olsa alınız" diyen bir peygambere, ilk kelimesi "Oku" olan kutsal bir kitaba sahip bir dinin günümüzde 'yobaz' olarak tanınmasında da en büyük neden zannımca bu tarz itirazlardır.. Ne diyelim, bir gün bizimde aklımız başımıza gelir inşallah..
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