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Netbook'lara performans dopingi: Çift çekirdekli Atom N550 işlemcisi çıktı

8 yıl
24,2b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netbook pazarını kontrol eden Intel, Atom işlemci ailesinin çift çekirdekli ilk mobil temsilcisini pazara sundu. Netbook'larda kullanılmak üzere hazırlanan Atom N550 işlemcisi, Intel tarafından yapılan resmi açıklamayla farklı üreticilerin çok sayıda yeni modeliyle birlikte kullanıma sunulmuş durumda. Intel'in güncel ürün gamında nettop'lar için hazırlanan ve başta Asus olmak üzere bazı üreticiler tarafından 12-inç büyüklüğündeki ION netbook'larda da kullanılan çift çekirdekli Atom N330 işlemcisi olsa bile Atom N550, firmanın netbook'lar için hazırladığı çift çekirdekli ilk (resmi anlamda) işlemci olma özelliğini taşıyor. Standart olarak 1.5GHz'de çalışan Atom N550 işlemcisi, saf saat hızı dikkate alındığında Pineview kod adlı ikinci nesil Atom işlemci ailesinin en yavaş üyesi gibi görünüyor. Ancak daha düşük saat hızının yarattığı performans kaybı ikinci çekirdek ile kendini telafi ediyor ve Atom N550, kendi sınıfındaki en güçlü işlemcilerden biri olarak öne çıkıyor üstelik Hyper-Threading desteği ile toplamda 4 izlek desteği de mümkün kılınıyor.

Isıl güç tasarımı 8.5 Watt olarak belirlenen işlemci, netbook'lar için hazırlanan en "sıcak" Atom işlemcisinden 2 Watt daha yüksek TDP değerine sahip. Ancak üreticilerin mevcut modelleri dikkate alındığında soğutma sorun yaratmayacak gibi görünüyor zira yukarıda da belirttiğimiz gibi örneğin Asus, 8 Watt TDP'li Atom N330 işlemcisini, Intel çipsete göre daha yüksek güç tüketen Nvidia ION yongasıyla birlikte hali hazırda bazı netbook modellerinde kullanmakta. Nettop'lar için hazırlanan çift çekirdekli Atom işlemcilerinden farklı olarak Atom N550, Intel'in geliştirilmiş Speed-Step teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanıyor ve firmanın açıklamalarına bakılırsa, yapılan geliştirmeler sayesinde tek çekirdekli Atom N450 işlemcisiyle aynı pil ömrü sunuluyor. Peki ya maliyetler ? Intel'in Atom N550 işlemcisi gelen bilgilere göre, tüketiciler için hazırlanmış en pahalı Atom işlemcisi olmaya aday görünüyor. Tek çekirdekli Atom N450, N455 ve N475 işlemcilerini 75$ seviyesinden satmakta olan Intel, Atom N550 işlemcisini ise muhtemelen 95$ civarında bir fiyatlandırma ile sağlıyor olacak.


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gprs78 8 yıl
neye yararki w7 olduktan sonra 10 çekirdek olsa da bişeye yaramaz.
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