Netflix, Recep İvedik 6 için kolları sıvadı

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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, sinema salonlarındaki gösteriminin ikinci haftasında Netflix’te yayınlandı. Netflix, büyük ses getiren bu hamlesinin devamını getirecek.

Posta gazetesinin haberine göre Netflix, şimdi de Recep İvedik 6’ya talip oldu. İddiaya göre Netflix, Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Recep İvedik 6’ya 3.5 milyon Euro teklif etti.

Habertürk’ün haberine göre ise Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6’yı Netflix’e satmadı. Bu filmler izleyiciyle sinema salonlarında buluşacak.

Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı filminde olduğu gibi kısa bir süre salonlarda gösterildikten sonra Netflix’e gelebilir. İkili arasında anlaşma sağlansa bile sinemada izleyecek seyirci sayısına etki etmemek için yalanlama yapılabilir.

Recep İvedik'in Afrika'daki macerasını ele alan Recep İvedik 6 filminin henüz fragmanı yayınlanmadı ve vizyon tarihi açıklanmadı.

Organize İşler Sazan Sarmalı, Netflix’e daha geç gelecekti

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi 1 Ocak’tan 1 Şubat’a ertelendi. Bu erteleme kararından önce Netflix ile anlaşma yapılmıştı. Bu nedenle Organize İşler Sazan Sarmalı, salonlardaki gösteriminin 6 hafta sonrasında değil de 2 hafta sonrasında Netflix’te yayınlanmış oldu.

Filmin bu kadar hızlı bir şekilde Netflix’e gelmesi bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken bazı kesimler de büyük tepki gösterdi. Recep İvedik 6 için aynı anlaşma uygulanabilir. Yani filmin vizyon tarihinin 6 hafta sonrasında Netflix kütüphanesine eklenebilir.

Tepkilerin ardından BKM’den açıklama geldi

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin yapım şirketi BKM’den açıklama geldi. Netflix ile yapılan anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına vurgu yapıldı.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yakın dönemde vizyona girmesi planlanan diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecek. BKM’nin açıklaması şu şekilde:

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarılan açıklamada, BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz" ifadelerine yer verildi.

"İstanbul'a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunmak kararımızın gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşma ile filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza izletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz. Netflix ile yaptığımız anlaşma sadece "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmimiz için geçerlidir ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir."