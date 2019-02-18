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Netflix, Recep İvedik 6 için kolları sıvadı

Organize İşler Sazan Sarmalı filmini hızlı bir şekilde bünyesine katan Netflix şimdi de Recep İvedik 6'ya talip oldu. İddialara göre Netflix 3.5 milyon Euro teklif etti.
3 ay
18,7b
1
34
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix, Recep İvedik 6 için kolları sıvadı
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Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, sinema salonlarındaki gösteriminin ikinci haftasında Netflix’te yayınlandı. Netflix, büyük ses getiren bu hamlesinin devamını getirecek.

Posta gazetesinin haberine göre Netflix, şimdi de Recep İvedik 6’ya talip oldu. İddiaya göre Netflix, Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Recep İvedik 6’ya 3.5 milyon Euro teklif etti.

Habertürk’ün haberine göre ise Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6’yı Netflix’e satmadı. Bu filmler izleyiciyle sinema salonlarında buluşacak.

Recep İvedik 6, Organize İşler Sazan Sarmalı filminde olduğu gibi kısa bir süre salonlarda gösterildikten sonra Netflix’e gelebilir. İkili arasında anlaşma sağlansa bile sinemada izleyecek seyirci sayısına etki etmemek için yalanlama yapılabilir.

Recep İvedik'in Afrika'daki macerasını ele alan Recep İvedik 6 filminin henüz fragmanı yayınlanmadı ve vizyon tarihi açıklanmadı.

Organize İşler Sazan Sarmalı, Netflix’e daha geç gelecekti

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi 1 Ocak’tan 1 Şubat’a ertelendi. Bu erteleme kararından önce Netflix ile anlaşma yapılmıştı. Bu nedenle Organize İşler Sazan Sarmalı, salonlardaki gösteriminin 6 hafta sonrasında değil de 2 hafta sonrasında Netflix’te yayınlanmış oldu.

Filmin bu kadar hızlı bir şekilde Netflix’e gelmesi bazı kesimler tarafından olumlu karşılanırken bazı kesimler de büyük tepki gösterdi. Recep İvedik 6 için aynı anlaşma uygulanabilir. Yani filmin vizyon tarihinin 6 hafta sonrasında Netflix kütüphanesine eklenebilir.

Tepkilerin ardından BKM’den açıklama geldi

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin yapım şirketi BKM’den açıklama geldi. Netflix ile yapılan anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına vurgu yapıldı.

Firmanın yaptığı açıklamaya göre yakın dönemde vizyona girmesi planlanan diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecek. BKM’nin açıklaması şu şekilde:

"Organize İşler Sazan Sarmalı" filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarılan açıklamada, BKM olarak, sonuna kadar desteklediğimiz ve yasalaşmasından büyük memnuniyet duyduğumuz sinemalarla ilgili düzenlemenin; kampanyalar ve yazılımlarla ilgili kısmının yürürlüğünün, teknik ve ticari nedenlerle 1 Temmuz 2019'a ertelenmiş olmasına rağmen, filmlerimizin vizyon tarihini ertelemedik ve sezon için hazırladığımız tüm filmlerimizi vizyona çıkarma kararı aldık. Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz" ifadelerine yer verildi.

"İstanbul'a ait bir filmi dünya çapında milyonlarca izleyiciye sunmak kararımızın gelecekte Türk sinemasının da aynen Türk dizilerinde olduğu gibi dünya seyircisi ile buluşmasına önayak olacağına, ülkemizin ve Türk sinemasının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına kalpten inanıyoruz. Ayrıca bu özel anlaşma ile filmimizi dünyanın her yerinde yaşayan sinema seyircisine ve yurttaşlarımıza izletme imkanı bulduğumuz için sevinçli ve gururluyuz. Netflix ile yaptığımız anlaşma sadece "Organize İşler Sazan Sarmalı" filmimiz için geçerlidir ve diğer BKM filmleri yalnızca sinemalarda gösterime girecektir."


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Nevfel 3 ay en beğenilen
Film leş zaten tam bir zaman kaybı. Yılmaz Erdoğan bu film çektikten sonra oturup izleyip gülebilmiş midir acaba?
Dronela iki çekim yap, oyunculara 3-5 para ver geç. Bu kadar basit dandik film yapıp parayı cukkala. Filmde kıvanç ve atanın kısacık rolü dışında komple çöpe atabilirsiniz.
Bkm baktı film çöp millet uyandı gişede daha gitmez, tak netflixe çaktı filmi. Kolay para.
Film leş zaten tam bir zaman kaybı. Yılmaz Erdoğan bu film çektikten sonra oturup izleyip gülebilmiş midir acaba?Dronela iki çekim yap, oyunculara 3-5 para...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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dere.beyi 3 ay
TALEP VAR İSE ARZ OLUR ARKADAŞLAR
"ANNANEMİN TAKMA DİŞLERİNİ DEDEME TAKTIM" videosu 3-5 milyon izlenirse o videoların filmlerin sonu gelmez
burada kızılması gereken TALEP edenler ARZ edenler değil aksi takdirde gerizekalılık olur
TALEP VAR İSE ARZ OLUR ARKADAŞLAR"ANNANEMİN TAKMA DİŞLERİNİ DEDEME TAKTIM" videosu 3-5 milyon izlenirse o videoların filmlerin sonu gelmezburada k...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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sistemli adam 3 ay
netflix imajını iyice bozuyor.
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Recep İvedik serisi bakalım nereye kadar gidecek
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WaylandIZMIR 2 ay
3.5 milyon euro iyi para. sinemaa bunu kazanması için milyon seyirci gerekiyor. 2-3 haftadan sonra netflix yardırır bu filmi
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fox-03-34 3 ay
Netflix'de para bol galiba nereye saçacagini şaşırmış.muhafız hakan dizisinin kalitesine aktarilsa bu paralar en azindan kopuk hikayeli bir 2.sezon çıkmaz ortaya..
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eric13 3 ay
Netflixte ulke standartlarina ayak uydurmus anlasilan ...
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Cute Hentai 3 ay
Yahu zaten dünyada en çok rağbet gören şeylerin başında gelen konular, unsurlar; cinsellik, şiddet ve trollük gibi konular ve mecralardır. Örnek vereyim hemen; YouTube'a haftada bazen 5 bazen 2 video yüklerdim. Oyunlar üzerine videolar ve test videoları, eğitim videoları ve arada da müzik videoları 85-90 aboneyi 5 veya 6 ayda edinebildim. Adult bir sitede üyeliğim mevcut. Montaj videoları yüklüyorum. Üye olalı 2 hafta oldu abone sayısı 50. :) Rağbet gören konulardan biri hangisiydi...? Neyse... (:
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ali.kose 3 ay
Netflix varken zaten sinema çok boş bir mevzu helekı uçuk fiyattan mısırlar vs. satışları
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karaagacylmaz 3 ay
deneme
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obili 3 ay
La yörü git
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V2 3 ay
Netflix in Türk fimleri kategorisi leş
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drjacob 3 ay
Organize İşler'de sadece sarı saruhan'ı sevdim , recep ivedik için zaten söylenecek bir şey yok millet sever böyle şeyleri
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