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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix dünya genelinde 65 milyon kullanıcıya ulaştı

Son yıllarda kendi orijinal içeriklerini geliştirerek önemli bir atılım yapan online içerik sağlayıcısı Netflix, bu atılım sayesinde kullanıcı sayısını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix dünya genelinde 65 milyon kullanıcıya ulaştı
Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix, kullanıcı kitlesini her geçen gün biraz daha genişletmeye devam ediyor. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards dizisi ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini geliştirmeye başlayan Netflix, bu başarılı atılım sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Firma tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, Netflix'in geçtiğimiz mali çeyrekte 3.3 milyon yeni kullanıcıya ulaşmayı başardığı ve toplam kullanıcı sayısının 65.6 milyona ulaştığı duyuruldu.
Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yeni kullanıcı sayısını iki katına çıkaran Netflix, bu başarısını orijinal içeriklere borçlu. Wall Street'in beklentilerinin üzerine çıktıkları bu mali çeyrekle ilgili bir açıklama yayınlayan Netflix CEO'su Reed Hastings, her geçen gün daha da zenginleşen orijinal içerik seçkilerinin beklentilerin üzerine çıkmalarını sağladığını belirtti. Netflix kullanıcılarının yüzde 90'ından fazlasının orijinal içerikleri izlediğini vurgulayan Reed, bunun doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.
Orijinal içerik alanına girdikten sonra dizi seçkisini hızla zenginleştiren Netflix, Marvel'le imzaladığı dev anlaşmanın ilk ürünü olan Daredevil'i geçtiğimiz çeyrekte kullanıcıların beğenisine sundu. Bunun yanı sıra Matrix filmiyle tanınan Wachowski Kardeşler'in ilk dizi Sense8 ve usta oyuncuları bir araya getiren Grace and Frankie de geçtiğimiz çeyrekte Netflix dizileri arasına katıldı.
Önümüzdeki dönemde dizi ve belgesellerin yanı sıra orijinal filmlere de yatırım yapacak olan Netflix, 2016 yılında orijinal içeriklere toplamda 6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

http://variety.com/2015/digital/news/netflix-q2-2015-earnings-1201541012/ Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 3 yıl en beğenilen
Mevcut internet yasakları ve RTÜK olduğu sürece Netflix'in Türkiye'ye gelmesi imkansız görünüyor.
Çünkü Netflix birçok ülkeden önce Türkiye'ye girmek için uğraştı ama bu kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle Türkiye'ye girmekten vazgeçti. Sonuçta Netflix gibi her türden içerik yayınlanan bir dijital platform için sigara, alkol kullanımı ve müstehcen içerik gibi birçok şeyi yasaklayan RTÜK kabul edilemez birşey.
Mevcut internet yasakları ve RTÜK olduğu sürece Netflix'in Türkiye'ye gelmesi imkansız görünüyor.Çünkü Netflix birçok ülkeden önce Türkiye'ye girmek için u...
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KalemKolik 3 yıl
AKK varken hiçbir zaman kullanamayız heves bile etmeyin.
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denizbülent 3 yıl
Arkadaslar netflix izlemek isteyen pm atsin:)

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Adittorie 3 yıl
Infinitum Nihil
Mevcut internet yasakları ve RTÜK olduğu sürece Netflixin Türkiyeye gelmesi imkansız görünüyor. Çünkü Netflix birçok ülkeden önce Türkiyeye girmek için uğraştı ama bu kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle Türkiyeye girmekten vazgeçti. Sonuçta Netflix gibi her türden içerik yayınlanan bir dijital platform için sigara, alkol kullanımı ve müstehcen içerik gibi birçok şeyi yasaklayan RTÜK kabul edilemez birşey.

İnternet üzerinden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Adı üstünde " Radyo ve Televizyon Üst Kurulu". Zaten çoğu kanal da tv'de sansürlü yayınlanan dizileri sansürsüz şekilde internetten yayınlıyor. Öyle birşey olsa CNBC-E GoT'u sansürsüz yayınlayamazdı sitesinde.
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sivord 3 yıl
ne çıkarsa bahtına (8 mbite kadar hız )tarifesi ve akk zırvalarıyla netflix buraya gelse ne olur gelmese ne olur...
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alperenxx 3 yıl
türliyeye gelse altyapı yüzünden memnuniyet seviyesi düşer adamların.youtube dan 720p izleyemezken kim ne yapsın netflixi
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2K 3 yıl
Netflix zaten bir ara Türkiye'ye gelmeyi düşünmüş ve vazgeçmiş gibi haberler vardı. Amerika da yaşamamış fakat ufak tatiller yapmış, bulunmuş biri olarak söylüyorum durumu bizden beter olan yerler var fakat en azından 8mbit'e kadar gibi bir saçmalık yok adamlarda, oradaki arkadaşlara bizim ülkede böyle bir durum var dediğim zaman Amerika da da firmaların bu tarz paketler denediğini ama açılan davalar sonucu kaldırıldığını söylediler, sebep olarak da bir ürüne para verip ne kadar vereceği belli değil gibi bir sistemin kabul edilemeyeceğini söylediler. Ayrıca bizde ki adil kullanım koşulu gibi sınırlamalar var ama bizdekiler kadar katı değil sadece şu saatlerde hızın düşer ya da bu kadar sınırın var ama geri kalan saatlerde sınırsız indirebilirsin gibi geniş seçenekleri var yani bizdeki gibi kullanıcılar oyun oynamak ya da film izlemek için ay sonunu beklemiyor maaş günü gibi. Açıkçası bu sıkıntılar aşılır ya da teknik sıkıntılar varsa ve çözülürse de Netflix gelirse bir çok kullanıcısı olacağını düşünüyorum çünkü Dizimag gibi siteler varken çoğu kişi bunun daha iyisini paralı sunsunlar kullanırız diyen bir çok kişi vardı internet ortamında.
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Allah belanı versin rtük

hurriyet.com.tr/...
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BekirTemel 3 yıl
Marvel dedi beni etkiledi Netflix
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Infinitum Nihil 3 yıl en beğenilen
Mevcut internet yasakları ve RTÜK olduğu sürece Netflix'in Türkiye'ye gelmesi imkansız görünüyor.
Çünkü Netflix birçok ülkeden önce Türkiye'ye girmek için uğraştı ama bu kısıtlamalar ve yasaklar nedeniyle Türkiye'ye girmekten vazgeçti. Sonuçta Netflix gibi her türden içerik yayınlanan bir dijital platform için sigara, alkol kullanımı ve müstehcen içerik gibi birçok şeyi yasaklayan RTÜK kabul edilemez birşey.
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nty35 3 yıl
Keşke türkiyede de böyle bir olay olsa. Digitürk play gibi insanları yolmaya çalışan bi sistem değil ama
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michael01 3 yıl
Ne zaman ülkenizde kullanılmıyor kullanıldığında haber almak için mail adresini yazınız yazısından kurtulacağız acaba :(
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