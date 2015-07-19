Netflix dünya genelinde 65 milyon kullanıcıya ulaştı

Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix, kullanıcı kitlesini her geçen gün biraz daha genişletmeye devam ediyor. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan House of Cards dizisi ile başlayarak kendi orijinal içeriklerini geliştirmeye başlayan Netflix, bu başarılı atılım sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Firma tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan raporda, Netflix'in geçtiğimiz mali çeyrekte 3.3 milyon yeni kullanıcıya ulaşmayı başardığı ve toplam kullanıcı sayısının 65.6 milyona ulaştığı duyuruldu.



Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla yeni kullanıcı sayısını iki katına çıkaran Netflix, bu başarısını orijinal içeriklere borçlu. Wall Street'in beklentilerinin üzerine çıktıkları bu mali çeyrekle ilgili bir açıklama yayınlayan Netflix CEO'su Reed Hastings, her geçen gün daha da zenginleşen orijinal içerik seçkilerinin beklentilerin üzerine çıkmalarını sağladığını belirtti. Netflix kullanıcılarının yüzde 90'ından fazlasının orijinal içerikleri izlediğini vurgulayan Reed, bunun doğru yolda olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.



Orijinal içerik alanına girdikten sonra dizi seçkisini hızla zenginleştiren Netflix, Marvel'le imzaladığı dev anlaşmanın ilk ürünü olan Daredevil'i geçtiğimiz çeyrekte kullanıcıların beğenisine sundu. Bunun yanı sıra Matrix filmiyle tanınan Wachowski Kardeşler'in ilk dizi Sense8 ve usta oyuncuları bir araya getiren Grace and Frankie de geçtiğimiz çeyrekte Netflix dizileri arasına katıldı.

Önümüzdeki dönemde dizi ve belgesellerin yanı sıra orijinal filmlere de yatırım yapacak olan Netflix, 2016 yılında orijinal içeriklere toplamda 6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.



http://variety.com/2015/digital/news/netflix-q2-2015-earnings-1201541012/