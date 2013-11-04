Netflix, gelecek yıl 4K içerik yayınına başlıyor





3840x2160 piksel çözünürlük oranını tanımlayan 4K - Ultra HD teknolojisi, yavaş da olsa gündelik hayatımıza girmeye başladı. İlk etapta 4K televizyonlar piyasaya çıkarken, ardından monitörler ve medya oynatıcılar boy göstermeye başladı.





İçerik tarafında ise Sony, filmlerin 4K çözünürlüğe ölçeklendirilmiş Blu-ray versiyonlarını satışa sundu. Bazı televizyon kanalları da 4K test yayınları yapıyor. İçerik konusunda isteğe bağlı video izleme platformları da büyük bir yoğunluğa sahip.





Netflix, Hulu gibi platformların büyük gelirler ürettiği isteğe bağlı video içeriği konusunda da 4K adımları atılmaya başladı. ABD, Kanada ve İngiltere'de faaliyet gösteren Netflix, 4K içerik yayınını test etmeye başladı.





Hali hazırda video kataloğuna Ultra HD çözünürlükte içerikler eklemiş durumda. Eğer işler yolunda giderse Netflix 2014 yılında resmi olarak Ultra HD çözünürlükte içerikler yayınlamaya başlayacak.





İsteğe bağlı video servislerinin de 4K çözünürlüğe yer vermeye başlaması, bu standardın yayılması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

http://www.slashgear.com/netflix-begins-testing-4k-video-with-goal-of-2014-launch-01303901/