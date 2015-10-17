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Netflix ilk orijinal filmi Beasts of No Nation'ı yayınladı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix ilk orijinal filmi Beasts of No Nation'ı yayınladı
Dünyanın en büyük online içerik sağlayıcıları arasında yer alan Netflix, 2011 yılında aldığı kararla orijinal içerik alanına girdi ve kendi dizilerini geliştirmeye başladı. İlk orijinal dizisi olan House of Cards'ı 2013 yılında kullanıcıların beğenisine sunan Netflix, televizyon dünyasında son dönemde yaşanan devrimin fitilini ateşlemiş oldu. Online dizi kavramını televizyon dünyasına kazandıran Netflix, böylece Amazon, Hulu ve Yahoo gibi dijital platformların orijinal içerik alanına yönelmesine öncülük etti.
 2013 yılından beri orijinal içerik seçkisini hızla zenginleştirerek Orange is the New Black, Daredevil ve Marco Polo gibi sevilen dizileri kullanıcılarının beğenisine sunan Netflix, dizilerinin bir sezonundaki tüm bölümleri aynı anda yayınlayarak dizi izleme alışkanlıklarını da değiştirdi. Dizi sektöründe yakaladığı bu başarının ardından benzer bir etkiyi sinema dünyasında da yaratmak isteyen online içerik devi, şimdi de kendi filmlerini yayınlamaya başladı.
 Kendi filmlerini çekmek için geçtiğimiz yıldan beri sıkı bir çalışma yürüten ve aralarında Brad Pitt'in yeni filmi War Machine'in de yer aldığı birçok ilgi çekici proje hazırlayan Netflix, ilk orijinal filmi olan Beasts of No Nation'ı bugün yayınladı.
 Nijeryalı yazar Uzodinma Iweala'nın aynı adlı romanından uyarlanan Beasts of No Nation, iç savaşın yaşandığı bir Afrika ülkesinde bir grup askere katılan 14 yaşındaki Agu'nun hikayesini anlatıyor. True Detective'in ilk sezonunu yöneten ve Hollywood'un en yetenekli genç yönetmenleri arasında gösterilen Cary Fukunaga tarafından yazılıp yönetilen Beasts of No Nation'ın başrolünde ünlü oyuncu Idris Elba yer alıyor. İlk gösterimini Venedik Film Festivali'nde yapan film, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

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arel.gr 3 yıl
netflix he ?
hey gidi hey, isler nereye varmis.....
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ULYSES 3 yıl
Merakla beklediğim bir filmdi. Şu netflix Türkiyeye de hizmet verse de, yasal, reklamsız bir şekilde izleyebilsek ne güzel olurdu.
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KalemKolik 3 yıl
Puanı düşük genelde netflix yapımlarının puanı yüksekti. Film işi istedikleri gibi gitmedi demek.
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Infinitum Nihil 3 yıl KalemKolik
KalemKolik

Puanı düşük genelde netflix yapımlarının puanı yüksekti. Film işi istedikleri gibi gitmedi demek.

Puanı düşük değil aslında. IMDb notu 7.9, Metascore puanı da 78. Çocuk asker gibi tartışmalı ve bazı insanlar tarafından rahatsız edici bulunabilecek bir konu işlediği göz önüne alındığında, bu not gayet iyi aslında.
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lapatid 3 yıl
hepsi hikaye
netflix i bugunlere getiren netflix & chill olayidir
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