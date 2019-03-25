Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı

Atiye
Netflix’in Beren Saat ile dizi hazırlığında olduğu sır değildi. Ancak dizi hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlıydı. Bu paylaşımla beraber dizinin isminin “Atiye” olacağı öğrenildi. Ayrıca paylaşıma eklenen fotoğrafta Beren Saat’e, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin eşlik edeceği gözüküyor.
Geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe başta olmak üzere dizinin Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekilmesi planlanıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizinin yapımcılığını Hakan: Muhafız'da olduğu gibi yine O3 Medya üstlenecek. Yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık isimleri görülüyor.Ayrıca Bkz. "Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor"
Atiye dizisi Netflix tarafından hazırlanan ikinci Türk dizisi olacak. Daha öncesinde sizlere aktardığımız haberimizde İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’ konu alan “Ottoman Rising” isimli bir başka dizinin de hazırlandığını söylemiştik. Kısacası Netflix, yerli yapımlarla ülkemizdeki elini güçlendirmeye devam ediyor.
Dizinin konusu
http://www.ranini.tv/haber/35970/1/beren-saatin-basrolunde-oldugu-netflix-turkiye-dizisi-atiye-hakkinda Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ülkemize 2 dizi ayırıyorsun ikisi de vasat-vasat altı.
o dizileri sevsek zaten tv lerde onyüzmilyon tane var.
tv yi bırakıp bu diziler için mi size para ödeyelim ?
Müthiş ya.
Bu şeye benzedi;
imdb.com/...
Konusuz dizler çekmeyin yazık netflixe
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netflix, beren saat ve