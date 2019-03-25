Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız kendinden uzun süre söz ettirmeyi başardı. Hatta aradan kısa bir süre geçmesine rağmen dizinin ikinci sezonu Nisan ayında yayınlanacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Netflix Türkiye resmi Twitter hesabından Beren Saat’li yeni dizi hakkında yeni bir paylaşım yapıldı.

Atiye

Netflix’in Beren Saat ile dizi hazırlığında olduğu sır değildi. Ancak dizi hakkında elimizdeki bilgiler oldukça kısıtlıydı. Bu paylaşımla beraber dizinin isminin “Atiye” olacağı öğrenildi. Ayrıca paylaşıma eklenen fotoğrafta Beren Saat’e, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin eşlik edeceği gözüküyor.

Geçtiğimiz yıl UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren Göbeklitepe başta olmak üzere dizinin Güneydoğu Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde çekilmesi planlanıyor. İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizinin yapımcılığını Hakan: Muhafız'da olduğu gibi yine O3 Medya üstlenecek. Yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık isimleri görülüyor.

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Atiye dizisi Netflix tarafından hazırlanan ikinci Türk dizisi olacak. Daha öncesinde sizlere aktardığımız haberimizde İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’ konu alan “Ottoman Rising” isimli bir başka dizinin de hazırlandığını söylemiştik. Kısacası Netflix, yerli yapımlarla ülkemizdeki elini güçlendirmeye devam ediyor.

Dizinin konusu

Gelen son bilgilerle dizinin konusu da belli oldu. "Genç ressam Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır." Dizi Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan Dünyanın Uyanışı isimli kitaptan esinleniyor.

http://www.ranini.tv/haber/35970/1/beren-saatin-basrolunde-oldugu-netflix-turkiye-dizisi-atiye-hakkinda