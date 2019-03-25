Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor

ABD’nin en uzun, televizyon tarihinin ise en uzun dizilerinden birisi olma ünvanına sahip Supernatural sona eriyor. 14 yılı geride bırakan dizi izleyici ilgisini sürekli diri tutmasıyla da önemli bir başarıya imza attı.

Tarihi rekor

Sam ve Dean Winchester kardeşlerin annelerinin doğaüstü varlıklar tarafından öldürülmesi sonrasında bu varlıkları avlamaya başlamalarını konu eden dizide, bu iki başrol oyuncusu hiç değişmedi. İkilinin kullandığı 67 model Chevrolet Impala da dizinin kült ögelerinden birisi olmuştu.

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2005 yılında o dönem Warner Bross adını taşıyan ve sonrasında ismi değişen CW kanalında yayına başlamıştı. Tam 327 bölümü geride bırakan efsane dizi hayranlarını her seferinde ekrana kilitlemeyi bildi. Bu dönemde Supernatural: Bloodlines ve Supernatural: The Animation spin-off projeleri ise başarılı olamadı.

Başrollerini Jared Padalecki, Jensen Ackles ve Misha Collins’in paylaştığı dizi 2019-2020 döneminde yayınlanacak 15. sezon ile yayın hayatına veda edecek. Final sezonunda birbirinden heyecanlı 20 bölüm olacağı ifade ediliyor. Henüz net yayın günü açıklanmadı. Dizinin tüm bölümleri ayrıca Netflix ABD’de de yayınlanıyor.