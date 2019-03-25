Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor

15 yılını doğa üstü varlıkların peşinde harcayan Sam ve Dean Winchester ekranlara veda ediyor. Bu yıl 15. sezon ile birlikte efsane Supernatural dizisi final yapacak.
1 ay
5b
1
19
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ABD’nin en uzun, televizyon tarihinin ise en uzun dizilerinden birisi olma ünvanına sahip Supernatural sona eriyor. 14 yılı geride bırakan dizi izleyici ilgisini sürekli diri tutmasıyla da önemli bir başarıya imza attı.

Tarihi rekor

Sam ve Dean Winchester kardeşlerin annelerinin doğaüstü varlıklar tarafından öldürülmesi sonrasında bu varlıkları avlamaya başlamalarını konu eden dizide, bu iki başrol oyuncusu hiç değişmedi. İkilinin kullandığı 67 model Chevrolet Impala da dizinin kült ögelerinden birisi olmuştu.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir Safari açığı tüm Mac sistemini riske sokuyor"

2005 yılında o dönem Warner Bross adını taşıyan ve sonrasında ismi değişen CW kanalında yayına başlamıştı. Tam 327 bölümü geride bırakan efsane dizi hayranlarını her seferinde ekrana kilitlemeyi bildi. Bu dönemde Supernatural: Bloodlines ve Supernatural: The Animation spin-off projeleri ise başarılı olamadı.

Başrollerini Jared Padalecki, Jensen Ackles ve Misha Collins’in paylaştığı dizi 2019-2020 döneminde yayınlanacak 15. sezon ile yayın hayatına veda edecek. Final sezonunda birbirinden heyecanlı 20 bölüm olacağı ifade ediliyor. Henüz net yayın günü açıklanmadı. Dizinin tüm bölümleri ayrıca Netflix ABD’de de yayınlanıyor.


 

https://www.slashgear.com/hit-show-supernatural-will-end-after-15-year-run-on-the-cw-23570858/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
methotrexat 1 ay en beğenilen
başlığı okuyunca daha 15 sezon sürecekmiş zannettim
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 ay
Oldukça ilgi görmüş Back Streets de uzun soluklu bir dizidir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MetalWave 1 ay
çok şükür bitti. 2010 da askere gidince biriken bölümleri izlemek yemedi bırakmıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 ay
Oha bitmemiş bu hala ne izlerdim bir zamanlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 1 ay
Uzun soluklu dizi denilince aklıma NCIS geliyor. Tarzını severseniz şahane dizi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sdelta 1 ay
Bizim de arka sokaklarımız var :D :D Geçen baktım hala devam ediyormuş, çocuklar büyümüş, millet yaşlanmış falan...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 ay
15 yıldır her hafta bekleyip izliyorum. Üzüldüm.
Ailemden biri gibi olmuşlardı. Angel'a da böyle bağlanmıştım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 1 ay
Ben 10. sezonda bıraktım. Çünkü; aynı döngüye girmeye ve daha fazla heyecan vermemeye başladı. Bildiğin dejavu yaşatıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 1 ay
şin cılkı 11.sezonda çıkmıştı gökten melek yağarken sonra bırakmıştım toparlamışlar demekki sonradan.
ilk zamanlar efsaneydi espirileri vs
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuzgun_ 1 ay Fx_57,5
valla bende 12. sezonda bıraktım. dediğin gibi cılkı 11. sezonda çıktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 ay
Oldukça ilgi görmüş Back Streets de uzun soluklu bir dizidir
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 1 ay
Sevenleri elbet olabilir ama efsane bir dizi olmadığı kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wickersan 1 ay
Oyuncuların emekliliği geldi, ama Eytli oldukları ıçin emekli olamıyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5003 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
dizi, supernatural ve
3 etiket daha sosyal medya Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Kanada'da dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu 1 ay Redmi Note 7 Pro global pazarda satışa sunulmayacak 1 ay Windows 10 hesap makinesine, denklem çizebilme özelliği ekleniyor 1 ay Huawei'nin ilk akıllı TV'si Nisan'da geliyor, hedef 10 milyon adet satmak 1 ay Apple Arcade, Apple TV ve Apple Card canlı yayın tekrarı 1 ay 7 nm'lik Kirin 985 ile güçlendirilecek ilk telefon Huawei Mate 30 olacak 1 ay Açılır-kapanır ön kameralı Samsung Galaxy A90'ın pil kapasitesi ortaya çıktı 1 ay Nintendo bu yıl içinde iki yeni Switch modeli tanıtacak 1 ay Volkswagen Caravelle'in dört tekerlekten çekişli versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu 1 ay Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı 1 ay Tesla, Model 3'ü hackleyen takıma ödül olarak otomobil verdi 1 ay Gmail değişiklikleri IFTTT ayarlarını olumsuz etkiledi 1 ay PlayStation 4 için bu yıl yayınlanacak en iyi 10 oyun 1 ay Microsoft, dosya gezgininin tasarımını yenileyecek 1 ay Xiaomi Mi 9 SE yakında tüm dünyada satışa sunulabilir 1 ay BNB kripto parası müthiş bir sıçrama yaptı 1 ay 1 milyondan fazla Mac cihazı sahte Flash Player kurbanı oldu 1 ay Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı 1 ay Netflix’in Beren Saat’li dizisinin ismi “Atiye” olarak açıklandı 1 ay Apple bugün neler tanıtacak? 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Efsane Supernatural dizisi 15 sezon sonra bitiyor Sonraki Apple'ın bugün tanıtacağı yeni hizmetlerinin fiyatlandırması ortaya çıktı 1 ay Huawei MateBook X Pro (2018) Türkiye’de satışa sunuldu 1 ay NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter büyük potansiyel taşıyor 1 ay Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın 1 ay NASA, izleyenleri Samanyolu galaksisinin merkezine götüren 360 derecelik video yayınladı 1 ay Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de 1 ay Mozilla'nın ücretsiz dosya paylaşım uygulaması Firefox Send Android kullanıcıları ile buluştu 1 ay İnsanlığın neden olduğu iklim değişikliği, bir memeli türünün soyunu tüketti 1 ay ASELSAN, F-16'lar için AESA radarı üretecek 1 ay Bakan Turhan açıkladı: 5G 2020'de ülkemize geliyor 1 ay Tesla, ticari sırlarını çaldıkları gerekçesiyle dört eski çalışanına dava açtı 1 ay Huawei P30 Pro bu kez ürün kutusuyla birlikte ortaya çıktı 1 ay Canon'un yeni EOS R fotoğraf makineleri bu yıl piyasaya sürülmeyebilir 1 ay Motorola One Vision delikli ekran ve 3.290 mAh pille gelecek 1 ay The Division 2 İlk İzlenim 1 ay Mozilla, Firefox tarayıcısını iPad için optimize etti 1 ay iPad Pro'lara uygun fiyatlı Logitech Crayon kalem desteği geliyor 1 ay Gözleri ve bağırsakları bile korunan 518 milyon yıllık fosiller 1 ay Sikorsky ve Boeing'in yüksek hızlı, çift pervaneli helikopteri ilk kez uçtu 1 ay Yeni AirPods’un rakibi Apple’dan gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim