Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı

Narcos, 13 Reasons Why, Orange is the New Black ve House of Cards gibi dizileriyle milyonlarca kişi için vazgeçilmez hale gelen Netflix, tahminlerden daha hızlı büyümeye devam ediyor. Kaliforniya merkezli online yayın hizmeti, Temmuz ayıyla Eylül arasındaki 3 aylık dilimde 5.3 milyon yeni abone kazandı.

ABD'de 850.000, uluslararası alanda ise 4.45 milyon yeni aboneye sahip olmayı başaran Netflix bu sayede toplam abone sayısını 109.25 milyona yükseltmiş oldu. Bu sayının 104 milyonluk kısmının ücretli abone, geri kalanının ise deneme aboneliğine sahip izleyiciler olduğunu belirtelim.

Şirket üçüncü çeyrekte 3.65 milyonu dünya genelinden olmak üzere 4.4 milyon yeni abone kazanacağını tahmin ediyordu. Ancak büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar 129.6 milyon dolarlık net kar, analistlerin öngördüğü 143 milyon doların altında kalsa da toplam gelir 2.99 milyar dolara ulaştı ve beklentileri 20 milyon dolar aştı.

Abonelik fiyatları da yükseldi

Piyasalara da olumlu yansıyan bu gelişmeden sonra Netflix (NFLX) hisseleri Pazartesi günü yüzde 3 artarak 202.68$'a ulaştı. Ayrıca şirket, bu yıl orijinal içerik için ayrılan 7 milyar dolarlık bütçenin 2018 yılında 8 milyar dolara yükseltileceğini açıkladı.

Popülerlikteki artışa paralel olarak, abonelik fiyatları da yükseltilmiş durumda. Netflix iki hafta önce, en popüler planının (iki ekranlı, HD video) fiyatını 1 dolar arttırarak 10.99 dolara, 11.99 dolarlık (dört ekranlı ve 4K video) paketi ise 13.99 dolar seviyesine yükselteceğini açıkladı.

