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Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı

Orijinal içeriğe yaptığı yatırımın meyvesini toplayan Netflix tahminlerin ötesinde bir büyüme gösteriyor. Temmuz ayından Eylül'e kadar süren 3 ayda platform 5.3 milyon yeni abone kazandı.
1 yıl
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Onur Seven
Haber Editörü
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Narcos, 13 Reasons Why, Orange is the New Black ve House of Cards gibi dizileriyle milyonlarca kişi için vazgeçilmez hale gelen Netflix, tahminlerden daha hızlı büyümeye devam ediyor. Kaliforniya merkezli online yayın hizmeti, Temmuz ayıyla Eylül arasındaki 3 aylık dilimde 5.3 milyon yeni abone kazandı.
ABD'de 850.000, uluslararası alanda ise 4.45 milyon yeni aboneye sahip olmayı başaran Netflix bu sayede toplam abone sayısını 109.25 milyona yükseltmiş oldu. Bu sayının 104 milyonluk kısmının ücretli abone, geri kalanının ise deneme aboneliğine sahip izleyiciler olduğunu belirtelim.
Ayrıca Bkz. "Apple'a 440 milyon dolarlık rekor para cezası geldi"
Şirket üçüncü çeyrekte 3.65 milyonu dünya genelinden olmak üzere 4.4 milyon yeni abone kazanacağını tahmin ediyordu. Ancak büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar 129.6 milyon dolarlık net kar, analistlerin öngördüğü 143 milyon doların altında kalsa da toplam gelir 2.99 milyar dolara ulaştı ve beklentileri 20 milyon dolar aştı.

Abonelik fiyatları da yükseldi

Piyasalara da olumlu yansıyan bu gelişmeden sonra Netflix (NFLX) hisseleri Pazartesi günü yüzde 3 artarak 202.68$'a ulaştı. Ayrıca şirket, bu yıl orijinal içerik için ayrılan 7 milyar dolarlık bütçenin 2018 yılında 8 milyar dolara yükseltileceğini açıkladı.
Popülerlikteki artışa paralel olarak, abonelik fiyatları da yükseltilmiş durumda. Netflix iki hafta önce, en popüler planının (iki ekranlı, HD video) fiyatını 1 dolar arttırarak 10.99 dolara, 11.99 dolarlık (dört ekranlı ve 4K video) paketi ise 13.99 dolar seviyesine yükselteceğini açıkladı.

https://www.androidheadlines.com/2017/10/netflix-added-5-3-million-new-subscribers-in-q3-2017.html Yorum Yaz
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powersmachine54 1 yıl en beğenilen BayTuruncu
Yalnız o bizim Türkiye'deki Netflix'de öyle Amerika ve Avrupa'daki Netflix'de aşırı derece de fazla,hatta bol bol farklı kategori de içerikler var.
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ULYSES 1 yıl
Haberin altını ergenler doldurmuş yine. İçerik nasıl yok yahu. İzlemeye vakit bulamadığım daha dünya kadar dizi, film bekliyor listemde. 30tl veriyorum her ay, helali hoş olsun. Dsmart'ı kapattım, uydu cihazını bile kaldırdım. Netflix yetiyor tek başına. En azından bir diziyi açacağım derken kırk tane bahis sitesi reklamıyla, kırık linklerle karşılaşmıyorum. Parasız konfor, konforsuz keyif olmaz. Tek sıkıntısı bazı içeriklerin çok geriden gelmesi. O konuyu da halletseler çok iyi olacak.
Haberin altını ergenler doldurmuş yine. İçerik nasıl yok yahu. İzlemeye vakit bulamadığım daha dünya kadar dizi, film bekliyor listemde. 30tl veriyorum her ay, ...
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Furiosa 1 yıl BayTuruncu


sen sevmiyorsun diye çıkan diziler adam akıllı olmuyor mu yani.
Narcos en basitinden gayet güzel dizi
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TheNewAtilla 1 yıl
11 dolar ne lan yuh
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gecem1903 1 yıl
Hala beğenemedim netflix'i. Güzel yönü ise muazzam iyi alt yapısı.
Digi play, blu tv, filbox hemen 3ünü bir aeada kullanıyorum daha tatmin edici bir içerik çıkıyor.
Canlı ulusal kanalları ileri geri sarabilme, belgesel, spor, sinema kanalları da cabası oluyor.
Gerçi birazda beklenti ve zevk meselesi bu konular.
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Dodge 1 yıl
Firma genel olarak çok iyi yapımlara imza atıyor.Çizgilerini bozmayıp böyle devam ederlerse çok daha fazla büyüme fırsatları olur.Daha da iyi diziler bekliyoruz.
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DennisLars 1 yıl
Punisher dizisinden sonra 10 milyonda gelse hakettiler
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Seradonin 1 yıl DennisLars
Gal Gadot Askım
Punisher dizisinden sonra 10 milyonda gelse hakettiler


Kesinlikle. Müthiş bir diziydi. Genel olarak dizileri çok kaliteli.
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Lionel Fusco 1 yıl
Orjinal içeriğe ayrılan bütçe artmış ama içerik sayısı da arttı. Yani kalitenin yükseleceğini düşünmeyin. Netflix dizileri ne kadar iyiyse filmleri de o kadar kötü.
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Am@deus 1 yıl
Gayet güzel platform, evdekiler soruyor buna nasıl abone olacağız diye
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ULYSES 1 yıl
Haberin altını ergenler doldurmuş yine. İçerik nasıl yok yahu. İzlemeye vakit bulamadığım daha dünya kadar dizi, film bekliyor listemde. 30tl veriyorum her ay, helali hoş olsun. Dsmart'ı kapattım, uydu cihazını bile kaldırdım. Netflix yetiyor tek başına. En azından bir diziyi açacağım derken kırk tane bahis sitesi reklamıyla, kırık linklerle karşılaşmıyorum. Parasız konfor, konforsuz keyif olmaz. Tek sıkıntısı bazı içeriklerin çok geriden gelmesi. O konuyu da halletseler çok iyi olacak.
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tom.waits 1 yıl
Aslında fiyat performans olarak idare eder de olan içeriklerin yeni bölümlerini çok geç yüklüyorlar. Better Call Saul 3. Sezon nerdeyse bir sene geçmesine rağmen yüklenmemiş. Ülkemizdeki başka platformlarda da yok bildiğim. Belki erken yüklerler diye 3. Sezona başlamamıştım hatta. En son bugün canıma tak etti torrentten çektim. Bcs birde baya izlenen bir dizi. En azından platformanlarındaki popüler dizilere dikkat etmeliler.
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TearsForFears 1 yıl
hd paket 30 lira, eski ve az içeriğe her ay 30 lira verilmez.
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St Batuhan 1 yıl
Sen git Sense8'i iptal et sonra daha fazla yatırım yapacağız de. Sebeplerini ve düşüncelerini biliyorum adamların, tamamen mantıksız da değiller ama bare bi 3. sezon ile doyurucu bir iptal olsaydı, 2 saatlik özel bölüm ile değil :(
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