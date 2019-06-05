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Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu

Netflix Türkiye, bugün yayınlanan Black Mirror 5. sezon için bayrama özel bir tanıtım videosu paylaştı. İşte "Nerede o eski bayramlar" başlıklı video:
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Netflix'in en beğenilen yapımlarından olan Black Mirror, bugün beşinci sezonuyla ekranlara geri döndü. Merakla beklenen yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte Netflix Türkiye de boş durmadı. İşte bayrama özel Black Mirror videosu:


Black Mirror'ın beşinci sezonu şu anda Netflix'te izlenebiliyor. Yeni sezon tıpkı ilk sezondaki gibi yalnızca üç bölüme sahip. Black Mirror'ın ilk sezonu üç bölüm olarak başlayıp daha sonraki 3. ve 4. sezonda altışar bölüme yer verilmişti.

Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Miley Cyrus, Anthony Mackie ve Yahya Abdul-Mateen II gibi ünlü isimleri görüyoruz. Bu üçlüye Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi isimler eşlik ediyor.
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deoks 4 gün en beğenilen
Diğer yerli markaların klişe nerde o eski bayramlar reklamlarına bak bir de gerçekleri bütün soğukluğuyla yüze vuran şu şahesere.
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Mutlak.Sıfır 4 gün
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torenbolen 4 gün
Bütün video o ekran cızırtısı ne zaman gelecek diye bekledim. Yanıltmadı beni :d Nerede o eski bayramlar dermiş gibi. . Bu konseptle alakalı bölümü izlemek isteyen varsa, bölümün adı “the entire history of you”. 1. Sezon 3. Bölüm.
Bütün video o ekran cızırtısı ne zaman gelecek diye bekledim. Yanıltmadı beni :d Nerede o eski bayramlar dermiş gibi. . Bu konseptle alakalı bölümü izlemek iste...
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swat882 3 gün
Tüylerim diken diken oldu.
Sanal gerçeklik ve yapay zeka ileride nelere sebebiyet verecek çok rahat bir şekilde görülüyor.
Yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde o ana kadar çektiğimiz tüm resimleri ve videoları toplayıp bize sanal bir evren yaratarak istediğimiz anımıza götürebilecek.
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kruezberq 3 gün
Akıl oyunları part 5
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adigzel 3 gün
Çok güzel yapmışlar helal olsun :(
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adnantuna88 3 gün
Şu fragmanı izleyince bi an düşündüm ilerde bizde böyle olacakmıyız acaba şu an yaşım 30 ama eski bayramların tadı yok ya da biz çocukken bize bayramlar tatlı neşeli geliyordu ama korkutucu gerçek ise teknoloji bizi fragmandaki duruma sürüklüyor gibi ne dersiniz ?
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EknCn 3 gün adnantuna88
Gerek ekonomi olsun gerek diğer sebepler olsun artık bayramlar uzun soluklu tatil anlamına geliyor ki bu da ekonomiyi canlandırmaktır. Bizim gidip ailemizin yanına bayramlaşmamızın turizm, sağlık ve bilimum sektörlerine hiçbir yararı yok ama uzun soluklu bir tatilin çok faydası var. Eski bayramların tadının olmamasının bir sebebi de bu, korkularınız da haklısınız abim yaşındasınız ben 22 yaşındayım ama bende korkuyorum böyle olmaktan.
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Askaparta 3 gün
Bir an önce başlamak lazım.
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MustafaC53 4 gün
Bu black mirror dizisini olayı nedir, biri özet geçebilir mi ? ilk bölümü ve 2. bölümün yarısını izledim o kadar. Her bölümde farklı bi hikayemi anlatıyor bu dizi ne iş ?
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adnantuna88 3 gün MustafaC53
Bence bir an önce başla her bölümde farklı konuları anlatıyor ama her bölüm ayrımı güzel olur bazı bölümler iyi değil ama bazı bölümler o kadar müthişki dizinin sonunda apışıp kalıyosun bunu nasıl yapmışlar o kadar müthiş bir dizi bence gelmiş geçmiş en iyi dizi bana göre teknolojiyi yüzümüze vuruyor
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deoks 4 gün en beğenilen
Diğer yerli markaların klişe nerde o eski bayramlar reklamlarına bak bir de gerçekleri bütün soğukluğuyla yüze vuran şu şahesere.
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Mutlak.Sıfır 4 gün
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RootUser 4 gün
imdb.com/...
Bu filmi izleyebilirsiniz, bu konu hakkında.
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torenbolen 4 gün
Bütün video o ekran cızırtısı ne zaman gelecek diye bekledim. Yanıltmadı beni :d Nerede o eski bayramlar dermiş gibi. . Bu konseptle alakalı bölümü izlemek isteyen varsa, bölümün adı “the entire history of you”. 1. Sezon 3. Bölüm.
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