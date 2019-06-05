Netflix'ten bayrama özel 'Black Mirror' videosu

Netflix'in en beğenilen yapımlarından olan Black Mirror, bugün beşinci sezonuyla ekranlara geri döndü. Merakla beklenen yeni sezonun yayınlanmasıyla birlikte Netflix Türkiye de boş durmadı. İşte bayrama özel Black Mirror videosu:
Black Mirror'ın beşinci sezonu şu anda Netflix'te izlenebiliyor. Yeni sezon tıpkı ilk sezondaki gibi yalnızca üç bölüme sahip. Black Mirror'ın ilk sezonu üç bölüm olarak başlayıp daha sonraki 3. ve 4. sezonda altışar bölüme yer verilmişti.
Yeni sezonun oyuncu kadrosunda Miley Cyrus, Anthony Mackie ve Yahya Abdul-Mateen II gibi ünlü isimleri görüyoruz. Bu üçlüye Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi isimler eşlik ediyor.
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