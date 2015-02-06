Netflix tüm dünyaya açılıyor

Haber Editörü
Kullanıcıların dizi ve filmleri aylık belirli bir ücret karşılığında izleyebildiği Netflix platformu, kendisine has dizi ve televizyon filmleri çekerek rakiplerinden farklılaşmayı başarmıştı. Hali hazırda 50 ülkede yayında olan Netflix gelecek yıl sonlarına kadar tüm dünyaya açılmayı hedefliyor.
Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamada gelecek ay Avusturalya ve Yeni Zelanda'da resmi olarak yayına başlayacak platform sonbahar aylarında da Japonya'ya gidecek. Gelecek yıl sonlarında ise toplamda 150 ülkede faal olmayı hedefliyor.
Bu listede muhtemelen bizim ülkemiz de olacak. Ancak Netflix özellikle yüksek bant genişliği isteyen bir platform. Örneğin Japonya'da internet erişim hızı 32Mbps civarında ve nüfusun yüzde 80'i geniş bant internet hizmetine sahip. Bu bakımdan Netflix tabiri caizse Japonya için çerez mahiyetinde.
Ülkemizde ise internet erişim halen istenen hızlara ulaşabilmiş değil. Özellikle kotalı kullanıcıların artık 4K çözünürlüğe geçiş yapan platform üzerinden beğendiği yapımları izleyebilmesi mümkün değil.
http://www.tomshardware.com/news/netflix-expanding-worldwide,28514.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
simdi burasini iyi okuyun gece kusu kampanyasi var gece 12-6 arasinda aciyorum torrenti 25-30 gb arasi iniyor 2 tb harddisk aldim indirip depoluyuyorum ama malesef 4k gelirse indirmek pek mantikli olmaz sanirim 100@gb bi film olabilir bu nexflix icin en az 100 hatta 1000mb olmasi gerekiyor 8-10-20 hatta 50mb ile 4k akk olmasa bile bana pek akici olacagini sanmiyorum
herkes keyfi için izlemiyor yalnız yabancı dil gelişiminde çok yararlı oluyorlar listening ve konuşulanı anlamada çok yararlı yıllar önce tek tük anladığım cümleleri bu dizileri izleye izleye altyazısız olarak anlayabiliyorum
herkeste 25 30 50 mbit net var artik.
akk isini hallederse tutar.
HErkes te mi? Daha 8 mbit doğru düzgün alamayan yerler var nerde herkeste var.
Herkes tabiriniz zengin muhitler büyük siteler falan galiba.
katılıyorum abartılıyor türkiyedeki internet mevzusu
her yere fiber döşediler fiberi olmayanlarda vdsl2'den 50 - 100 mbit alıyor oda olmadı adsl 16 mbit kadar verebiliyor
ama akk sorun
İstanbul, Eyüp. 8mbit üstüne çıkamıyoruz... Anadolunun ufak bir şehri değil.
Kadıköy rıhtımda da durum aynı. Fiber sadece sitelerde var, sokaklara döşenmedi döşenmez de. Belediyeler izin vermiyor.
Döşenen yer varsa da çok küçük bir kısımdır, halen adsl2 hizmeti alamayan yerler var fiberi geçtim vdsl2'yi bulsak öpüp tepemize koyarız.
Katılıyorum ancak daha 2016 sonlarına çok var anca o zaman gelir bize. Ayrıca ülke ekonomisi düşünülerek saçma sapan aylık 40Tl gibi bi ücret uygulanmamalı, 20Tl yeterli düzeyde olacaktır.