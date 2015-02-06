Netflix tüm dünyaya açılıyor





Kullanıcıların dizi ve filmleri aylık belirli bir ücret karşılığında izleyebildiği Netflix platformu, kendisine has dizi ve televizyon filmleri çekerek rakiplerinden farklılaşmayı başarmıştı. Hali hazırda 50 ülkede yayında olan Netflix gelecek yıl sonlarına kadar tüm dünyaya açılmayı hedefliyor.





Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamada gelecek ay Avusturalya ve Yeni Zelanda'da resmi olarak yayına başlayacak platform sonbahar aylarında da Japonya'ya gidecek. Gelecek yıl sonlarında ise toplamda 150 ülkede faal olmayı hedefliyor.





Bu listede muhtemelen bizim ülkemiz de olacak. Ancak Netflix özellikle yüksek bant genişliği isteyen bir platform. Örneğin Japonya'da internet erişim hızı 32Mbps civarında ve nüfusun yüzde 80'i geniş bant internet hizmetine sahip. Bu bakımdan Netflix tabiri caizse Japonya için çerez mahiyetinde.





Ülkemizde ise internet erişim halen istenen hızlara ulaşabilmiş değil. Özellikle kotalı kullanıcıların artık 4K çözünürlüğe geçiş yapan platform üzerinden beğendiği yapımları izleyebilmesi mümkün değil.

http://www.tomshardware.com/news/netflix-expanding-worldwide,28514.html