Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netflix tüm dünyaya açılıyor

4 yıl
1,8b
1
33
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix tüm dünyaya açılıyor

Kullanıcıların dizi ve filmleri aylık belirli bir ücret karşılığında izleyebildiği Netflix platformu, kendisine has dizi ve televizyon filmleri çekerek rakiplerinden farklılaşmayı başarmıştı. Hali hazırda 50 ülkede yayında olan Netflix gelecek yıl sonlarına kadar tüm dünyaya açılmayı hedefliyor. 

Firmanın patronu tarafından yapılan açıklamada gelecek ay Avusturalya ve Yeni Zelanda'da resmi olarak yayına başlayacak platform sonbahar aylarında da Japonya'ya gidecek. Gelecek yıl sonlarında ise toplamda 150 ülkede faal olmayı hedefliyor. 

Bu listede muhtemelen bizim ülkemiz de olacak. Ancak Netflix özellikle yüksek bant genişliği isteyen bir platform. Örneğin Japonya'da internet erişim hızı 32Mbps civarında ve nüfusun yüzde 80'i geniş bant internet hizmetine sahip. Bu bakımdan Netflix tabiri caizse Japonya için çerez mahiyetinde. 

Ülkemizde ise internet erişim halen istenen hızlara ulaşabilmiş değil. Özellikle kotalı kullanıcıların artık 4K çözünürlüğe geçiş yapan platform üzerinden beğendiği yapımları izleyebilmesi mümkün değil.  

http://www.tomshardware.com/news/netflix-expanding-worldwide,28514.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Netflix buraya gelip inceleme yapmış ve sansürlemeler/mozaiklemeler yüzünden ülkemize gelmekten vazgeçtiğini geçen yıl açıklamıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbülent 4 yıl
Arkadaslar netflix ve diger usa uyelikleri konusnda yardimci olabilirim ilanim: forum.donanimhaber.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Ben internet servisimden şu an memnunum, bir kaç pürüz vardı onu da Ttnet ile konuşarak iyi kötü hallettik, çatır çatır giriyoruz, hızda güzel ; Netflix gelirse on numara olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
sansürsüz bir şekilde,uygun fiyatla,iss lerle anlaşıp kota konusunda kolaylık yaparlarsa veya o zamana kadar bizim buralardaki internet hızı artarsa
güzel olur.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Gel hele gel... Bide sana aylık abone ücreti verelim...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xmasx 4 yıl
Yabancilarla konusunca paso Netflix den film izlediklerini soyluyorlar bir bize gelmez boyle seyler, eger takip ettigim dizileri aninda izleyeceksem super o zaman!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iskocyall 4 yıl
arkadaslar suoeronline kullaniyorum 70 lira veriyorum 50 mb internet 100gb akk var bemim arti ev telefonu 200 dk her yone var benim 2 yillik kontrat imzaladim
simdi burasini iyi okuyun gece kusu kampanyasi var gece 12-6 arasinda aciyorum torrenti 25-30 gb arasi iniyor 2 tb harddisk aldim indirip depoluyuyorum ama malesef 4k gelirse indirmek pek mantikli olmaz sanirim 100@gb bi film olabilir bu nexflix icin en az 100 hatta 1000mb olmasi gerekiyor 8-10-20 hatta 50mb ile 4k akk olmasa bile bana pek akici olacagini sanmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
tivibu varken ttnet adamlara gelin sizin servisinizi kotadan muaf edek demez. hadi diyelim kuş taşa çarptı,yeterli altyapı yok.. hadi onuda aştın bir çoğunuzun laptopu 1366*768 , birçoğunuzun monitörü televizyonu full hd daha 2k kullanan bile nadir 4k yı ne yapacaksınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Neyse ki dizi/film izlemek gibi bir alışkanlığım yok.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaLiVa 4 yıl
4k yayını 1 saat izleyin sonra kota dolsun :D çok gülerim buna
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turexx 4 yıl bkaakco
bkaakco

Neyse ki dizi/film izlemek gibi bir alışkanlığım yok.

herkes keyfi için izlemiyor yalnız yabancı dil gelişiminde çok yararlı oluyorlar listening ve konuşulanı anlamada çok yararlı yıllar önce tek tük anladığım cümleleri bu dizileri izleye izleye altyazısız olarak anlayabiliyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MyWorldLife 4 yıl
hizda sikinti yok.

herkeste 25 30 50 mbit net var artik.

akk isini hallederse tutar.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trakyAli-1986 4 yıl MyWorldLife
MyWorldLife

hizda sikinti yok.

herkeste 25 30 50 mbit net var artik.

akk isini hallederse tutar.

HErkes te mi? Daha 8 mbit doğru düzgün alamayan yerler var nerde herkeste var.

Herkes tabiriniz zengin muhitler büyük siteler falan galiba.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
There goes your life 4 yıl MyWorldLife
MyWorldLife

hizda sikinti yok.

herkeste 25 30 50 mbit net var artik.

akk isini hallederse tutar.

katılıyorum abartılıyor türkiyedeki internet mevzusu
her yere fiber döşediler fiberi olmayanlarda vdsl2'den 50 - 100 mbit alıyor oda olmadı adsl 16 mbit kadar verebiliyor
ama akk sorun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl MyWorldLife
MyWorldLife

hizda sikinti yok.

herkeste 25 30 50 mbit net var artik.

akk isini hallederse tutar.


leventlert
katılıyorum abartılıyor türkiyedeki internet mevzusu
her yere fiber döşediler fiberi olmayanlarda vdsl2'den 50 - 100 mbit alıyor oda olmadı adsl 16 mbit kadar verebiliyor
ama akk sorun


İstanbul, Eyüp. 8mbit üstüne çıkamıyoruz... Anadolunun ufak bir şehri değil.
Kadıköy rıhtımda da durum aynı. Fiber sadece sitelerde var, sokaklara döşenmedi döşenmez de. Belediyeler izin vermiyor.
Döşenen yer varsa da çok küçük bir kısımdır, halen adsl2 hizmeti alamayan yerler var fiberi geçtim vdsl2'yi bulsak öpüp tepemize koyarız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GylR? 4 yıl
Ülkemizde ki interneti denediklerinde es geçerler heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheDcdy 4 yıl
Son paragraf her şeyin özeti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 4 yıl
Güzel haber. İzlediğimizde AKK'ye yansımasa burada da tutabilir. Bunun için ISP'ler ile anlaşma yapmaları lazım tabii.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
codered1983 4 yıl
İmkansız kelimesini bir daha anıyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gahst 4 yıl FERFEROS
FERFEROS

Güzel haber. İzlediğimizde AKK'ye yansımasa burada da tutabilir. Bunun için ISP'ler ile anlaşma yapmaları lazım tabii.

Katılıyorum ancak daha 2016 sonlarına çok var anca o zaman gelir bize. Ayrıca ülke ekonomisi düşünülerek saçma sapan aylık 40Tl gibi bi ücret uygulanmamalı, 20Tl yeterli düzeyde olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1791 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MSI GE62 2QF Apache Pro Oyuncu Bilgisayarı Video İnceleme 4 yıl Corsair Graphite Series 760T Test Masamızda 4 yıl 2si1 "Eşsiz(!)" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim