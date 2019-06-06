Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor

Netflix, özellikle mobil uygulamasında sürekli yeni özellikler deniyor. Bunlardan en yenisi “Ekstras” isimli sekme. Henüz test aşamasında olan Ekstralar bölümü, Instagram’daki akış kısmının birebir aynısı.

Fotoğraf galerileri ve videolar

Aynı Instagram anasayfasında olduğu gibi yeni eklenecek ekstralar bölümünde de sağa doğru kaydırılabilen fotoğraf galerileri ve otomatik olarak başlayan videolar bulunacak. Tabii ki bunlar Netflix içerisinde yer alan dizi ve filmlerine ait ek içerikler.

Netflix'in öncelikli hedefi, kullanıcılara beğenebilecekleri dizileri önermek. Yeni akış kısmı da bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş. Yani herkesin akış kısmı kendisine özel olacak. Beğenebileceğiniz dizilere ait görüntüleri bu bölümde sırayla görebileceksiniz. Tabii ki her gönderinin sağ alt tarafındaki buton yardımıyla diziyi listeye eklemek mümkün. Ayrıca bu gönderileri sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanıza da imkan tanınıyor.

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Netflix’in bu tarz yeni özellikleri sürekli duyuluyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda rastgele oynat seçeneği sızdırılmıştı. Gerekli testler yapıldıktan sonra firma, yeni özelliği herkese açmayı veya rafa kaldırmayı tercih edebilir. Ancak sosyal medya benzeri Ekstralar sekmesinin yakın zamanda uygulamaya eklenme ihtimali hayli yüksek.

https://www.engadget.com/2019/06/05/netflix-tests-instagram-style-feed/