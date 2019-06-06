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Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor

Instagram gibi sosyal medya platformlarında görmeye alışık olduğumuz akış özelliği, Netflix’e de geliyor. Diziler ve filmlerle ilgili ekstraları görebileceksiniz.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Dijital Perde
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor
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Netflix, özellikle mobil uygulamasında sürekli yeni özellikler deniyor. Bunlardan en yenisi “Ekstras” isimli sekme. Henüz test aşamasında olan Ekstralar bölümü, Instagram’daki akış kısmının birebir aynısı.

Fotoğraf galerileri ve videolar

Aynı Instagram anasayfasında olduğu gibi yeni eklenecek ekstralar bölümünde de sağa doğru kaydırılabilen fotoğraf galerileri ve otomatik olarak başlayan videolar bulunacak. Tabii ki bunlar Netflix içerisinde yer alan dizi ve filmlerine ait ek içerikler.

Netflix'in öncelikli hedefi, kullanıcılara beğenebilecekleri dizileri önermek. Yeni akış kısmı da bu hedef doğrultusunda geliştirilmiş. Yani herkesin akış kısmı kendisine özel olacak. Beğenebileceğiniz dizilere ait görüntüleri bu bölümde sırayla görebileceksiniz. Tabii ki her gönderinin sağ alt tarafındaki buton yardımıyla diziyi listeye eklemek mümkün. Ayrıca bu gönderileri sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanıza da imkan tanınıyor.

Ayrıca Bkz. "Çin, 'denizden uzaya' roket fırlattı: İşte o anlar"

Netflix’in bu tarz yeni özellikleri sürekli duyuluyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda rastgele oynat seçeneği sızdırılmıştı. Gerekli testler yapıldıktan sonra firma, yeni özelliği herkese açmayı veya rafa kaldırmayı tercih edebilir. Ancak sosyal medya benzeri Ekstralar sekmesinin yakın zamanda uygulamaya eklenme ihtimali hayli yüksek.


https://www.engadget.com/2019/06/05/netflix-tests-instagram-style-feed/ Yorum Yaz
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BaBoFaTaL11 2 sa.
Hayırlı olsun. Keşke bunlar ile uğraşacaklarına biraz içerikler ile ilgilenseler. İçerikler çok kısıtlı
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Mantarın Başı 8 sa.
Hayırlı olsun
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The Hollow 9 sa.
Şahsen Netflix platformunda Netflix'e ait içerikleri seyretmiyorum. Dolayısıyla bu özelliklerin hiç birinden de hoşlanmıyorum. Keşke hepsini tamamen kapatma imkanı sunsalar. Ne güzel eskiden tıklayıp seyrediyorduk. Şimdi uygulamayı açtığımda videolar kendi kendisine saçma sapan oynatılıyor.
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leocorte 1 gün
Çoktan geldi bro. Aylardır var.
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The Red Devil 1 gün leocorte
Bende yok nedense yahu.
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