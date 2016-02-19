Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi

Güncel olarak kullandığımız dizüstü bilgisayarlarımız yaşadığımız ve çevrede gözlemlediğimiz üzere bilinçsiz kullanım ve donanım yetersizliği sonucunda yavaşlamaya başlıyor ve bir müddet sonra açılmaları bile kişileri bezdirecek derecede uzun sürelere çıkıyor. İşte böyle durumlarda çoğunlukla akla ilk olarak yeni dizüstü satın alma çözümü geliyor ve kullanım dışında kalan eski bilgisayar evin bir köşesinde öylece yatıyor. Peki bu durumu önlemek ve eski bilgisayarı tekrar işe yarar hale getirmek için neler yapılabilir?

Neverware firmasının geliştirdiği yeni bir yazılım sayesinde eskiyen bilgisayarlara Google'ın oldukça hafif olan ChromeOS işletim sistemini yükleyerek onları tekrar işler hale getirmek mümkün. Cloud Ready adını taşıyan yazılımla beraber bilgisayara Windows'un yanında ikinci bir işletim sistemi olarak yüklenen ChromeOS ile webde gezinme, YouTube'dan video izleme ve Word döküman görüntüleme gibi basit işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmek mümkün.

buradan indirebilirsiniz. Bilgisayarınızda çift işletim sistemi özelliğini kullanabilmek için UEFI modunun arandığı yazılım Windows 7 ve üzeri bütün sistemlere destek veriyor. Eski bilgisayarlar için güzel bir doping etkisi yaratan Cloud Ready yazılımınıindirebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/02/18/neverware-turns-your-tired-laptop-into-a-speedy-chromebook/