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Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi

Evinizde atıl bir şekilde duran eski, yavaş bir dizüstü bilgisayarınız mı var? Eğer onu tekrar kullanılabilir bir hale getirmek istiyorsanız bu yazımız tam size göre...
3 yıl
5,9b
1
13
İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Neverware'dan eski laptoplara ChromeOS dopingi

Güncel olarak kullandığımız dizüstü bilgisayarlarımız yaşadığımız ve çevrede gözlemlediğimiz üzere bilinçsiz kullanım ve donanım yetersizliği sonucunda yavaşlamaya başlıyor ve bir müddet sonra açılmaları bile kişileri bezdirecek derecede uzun sürelere çıkıyor. İşte böyle durumlarda çoğunlukla akla ilk olarak yeni dizüstü satın alma çözümü geliyor ve kullanım dışında kalan eski bilgisayar evin bir köşesinde öylece yatıyor. Peki bu durumu önlemek ve eski bilgisayarı tekrar işe yarar hale getirmek için neler yapılabilir?
Neverware firmasının geliştirdiği yeni bir yazılım sayesinde eskiyen bilgisayarlara Google'ın oldukça hafif olan ChromeOS işletim sistemini yükleyerek onları tekrar işler hale getirmek mümkün. Cloud Ready adını taşıyan yazılımla beraber bilgisayara Windows'un yanında ikinci bir işletim sistemi olarak yüklenen ChromeOS ile webde gezinme, YouTube'dan video izleme ve Word döküman görüntüleme gibi basit işlemleri hızlı bir şekilde yapabilmek mümkün.
Bilgisayarınızda çift işletim sistemi özelliğini kullanabilmek için UEFI modunun arandığı yazılım Windows 7 ve üzeri bütün sistemlere destek veriyor. Eski bilgisayarlar için güzel bir doping etkisi yaratan Cloud Ready yazılımını buradan indirebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/02/18/neverware-turns-your-tired-laptop-into-a-speedy-chromebook/ Yorum Yaz
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epicinfrared 3 yıl en beğenilen
Yahu eski laptop diyorsunuz üstüne windows 7 oda yetmiyor UEFI modu nasıl atıl vaziyette duruyorsa artık.Dalga geçiyorsunuz sanırım.
2 Yanıt Yanıtla +27
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murdocklawless 3 yıl
çok eski windows 10 bilgisayarım var. onun üzerine yükleyeyim bari.
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Mianfei 3 yıl
Hemen 6 ay önce aldığım uefili eski monsterıma kurayım
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DH Misafiri 3 yıl
eski + windows 7 li kenarda duran laptop mu ?
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med_cezir91 3 yıl
Donanımhabere yakışmayan haberler bunlar.
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fyilmaz 3 yıl
Az önce chatle görüştüm sireden biriyle bir döküman gönderdi onuda okudum. Öncelikle chromebook un standalone ve dual boot diye iki kurulum şekli var. Standalone da tek işletim sistemi olarak kuruluyor hdd deki bilgileri siliyor sadece chromebook oluyor. İkisi aynı anda aktif olması için dual boot kurmanız gerekiyor ancak sıkıntı burada başlıyor dual boot kurabilmek için pc nizin uefi biosu desteklemesi gerekiyor hatta destekmeleside yetmiyor mevcut kurulu işletim sisteminizin uefi modunda kurulmuş olması gerekiyor. Uefi destekliyor ama kurulan İS uefi modda kurulu değilse yine olmuyor. O yüzden eski pc sahipleri bunu tek başına kurmak ve windowsu kaldırmak isterlerse o zaman kurabilirler onun dışında deneme şansınız yok. HA belki ikinci bir sürücü ekleyip oraya kurarsanız olabilir onuda denemek lazım ama
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1BilimAdamı 3 yıl
Sağlam bi Format atın düzelir
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Mianfei 3 yıl
Hemen 6 ay önce aldığım uefili eski monsterıma kurayım
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oktayakgoz 3 yıl
Haber gorunumlu reklam
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murdocklawless 3 yıl
çok eski windows 10 bilgisayarım var. onun üzerine yükleyeyim bari.
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Guest-F8946C419 3 yıl murdocklawless
murdocklawless
çok eski windows 10 bilgisayarım var. onun üzerine yükleyeyim bari.

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rakanishu 3 yıl
Şaka gibi. Ben de evdeki 10 yıllık bilgisayara kurarım diye okuyorum haberi.
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alemburda34 3 yıl
Xp kurmak daha mantikli geldi.
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epicinfrared 3 yıl en beğenilen
Yahu eski laptop diyorsunuz üstüne windows 7 oda yetmiyor UEFI modu nasıl atıl vaziyette duruyorsa artık.Dalga geçiyorsunuz sanırım.
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shadowtr 3 yıl epicinfrared
epicinfrared

Yahu eski laptop diyorsunuz üstüne windows 7 oda yetmiyor UEFI modu nasıl atıl vaziyette duruyorsa artık.Dalga geçiyorsunuz sanırım.

Beyin yakan haberler...
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Kotaless 3 yıl epicinfrared
Dual boot için bunlar gerekli. Windows'u silip tek işletim sistemi olarak bunu kullanabilirsiniz.

neverware.com/...

Benim işime yaramaz. Bunu yüklediğim cihaza bilgisayar demem
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