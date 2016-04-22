Nevolution ile Android cihazınızın bildirim deneyimini geliştirin

Android cihazınızın varsayılan bildirim sisteminden memnun değilseniz bunun Android N ile birlikte daha da geliştirilmesini bekleyebilir ya da şimdi hemen Nevolution yüklemeyi deneyebilirsiniz. Şu anda beta olarak kullanıma sunulan uygulama mevcut bildirim sistemini geliştirerek daha fonksiyonel hale getiriyor.

Uygulama, ekranda görünen bildirimlerin sırasını değiştirebiliyor ve hatta aynı tür bildirimleri tek başlık altında toplayarak daha az yer kaplamasını sağlıyor. Ayrıca isterseniz Heads-up bildirimlerini de kapatabiliyorsunuz. Kullanıcılar ayrıca WhatsApp ve WeChat gibi sohbet uygulamaları için bildirimleri özelleştirebiliyorlar. Bunların yanı sıra kullanılabilir ekran alanına adapte olabilen kullanışlı bir Elastik Liste modu da var.

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Nevolution kesinlikle Android'deki bildirim deneyimi geliştiriyor ancak Google'ın işlevsellik ve kullanıcı arabirimini kapsayacak şekilde Android N bildirim sistemi için bazı büyük değişiklikler yaptığını hatırlatalım. Bu nedenle yeni nesil işletim sistemi yayınlanana kadar Nevolution sadece geçici bir çözüm olabilir. Uygulamanın nasıl çalıştığını gösteren videoyu aşağı kısımdan izleyebilirsiniz.

Google Play Store Nevolution şu anda ücretsiz olarak üzerinden indirilebilir durumda. Beklenmedik hatalarla karşılaşmamanız için uygulamanın Android 4.3 ve daha yüksek sürümlerde çalıştığını da ekleyelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oasisfeng.nevo