Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nevolution ile Android cihazınızın bildirim deneyimini geliştirin

Android cihazınızın mevcut bildirim sisteminden sıkıldıysanız ücretsiz bir uygulamayla bunu değiştirebilirsiniz. Nevolution isimli uygulama cihazınızın bildirim sistemini yenileyebiliyor.
3 yıl
5b
1
2
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android cihazınızın varsayılan bildirim sisteminden memnun değilseniz bunun Android N ile birlikte daha da geliştirilmesini bekleyebilir ya da şimdi hemen Nevolution yüklemeyi deneyebilirsiniz. Şu anda beta olarak kullanıma sunulan uygulama mevcut bildirim sistemini geliştirerek daha fonksiyonel hale getiriyor.
Uygulama, ekranda görünen bildirimlerin sırasını değiştirebiliyor ve hatta aynı tür bildirimleri tek başlık altında toplayarak daha az yer kaplamasını sağlıyor. Ayrıca isterseniz Heads-up bildirimlerini de kapatabiliyorsunuz. Kullanıcılar ayrıca WhatsApp ve WeChat gibi sohbet uygulamaları için bildirimleri özelleştirebiliyorlar. Bunların yanı sıra kullanılabilir ekran alanına adapte olabilen kullanışlı bir Elastik Liste modu da var.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S5'in küresel versiyonu Marshmallow almaya başladı"
Nevolution kesinlikle Android'deki bildirim deneyimi geliştiriyor ancak Google'ın  işlevsellik ve kullanıcı arabirimini kapsayacak şekilde Android N bildirim sistemi için bazı büyük değişiklikler yaptığını hatırlatalım. Bu nedenle yeni nesil işletim sistemi yayınlanana kadar Nevolution sadece geçici bir çözüm olabilir. Uygulamanın nasıl çalıştığını gösteren videoyu aşağı kısımdan izleyebilirsiniz.
Nevolution şu anda ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirilebilir durumda. Beklenmedik hatalarla karşılaşmamanız için uygulamanın Android 4.3 ve daha yüksek sürümlerde çalıştığını da ekleyelim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oasisfeng.nevo Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 3 yıl en beğenilen
Haberde sürekli Android N'den bahsetmeniz yersiz olmuş sonuçta konuyla bir alakası yok
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lifeisunfare 3 yıl
bir haftadır android n kullanıyorum.bildirimlerini m'den daha çok sevdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 3 yıl en beğenilen
Haberde sürekli Android N'den bahsetmeniz yersiz olmuş sonuçta konuyla bir alakası yok
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Alternatif ajanda uygulaması Calendars 5, iOS için ücretsiz 3 yıl Monster Abra A5 v6.1 oyun dizüstü bilgisayarı incelemesi "Fiyat/performans dengesiyle iddialı" 3 yıl Gelecek bu projede: NASA'dan uzay seyahatleri için dev yatırım 3 yıl GP104 grafik mimarisi, detaylı olarak sızdırıldı 3 yıl DeWalt'tan şantiyelere yönelik çelik gibi sağlam telefon 3 yıl Richard Yu: Bir sonraki Huawei telefon 2K ekranlı olacak 3 yıl Bir milyon kişi Tor üzerinden Facebook'a bağlanıyor 3 yıl Dünyanın ilk hepsi-bir-arada iş istasyonu serisi yenilendi 3 yıl AMD’de kayıplar devam ediyor 3 yıl Samsung, birisi kavisli 2 farklı Note 6 modelini test ediyor 3 yıl Örümcek-Adam filminde Iron Man de yer alacak 3 yıl Microsoft ve Google mahkeme salonlarındaki savaşlarını durdurma kararı aldı 3 yıl Google Play mağazasının en iyileri belirleniyor 3 yıl iOS 9.3.2 ile Gece Modu ve düşük güç modu aynı anda çalışacak 3 yıl 2si1'de bu hafta: PlayStation Neo, AMD ve Nvidia'dan yeni ekran kartları... 3 yıl Google I/O 2016 konferans tarihleri belli oldu 3 yıl Yeni Acer Liquid Zest Plus 5000mAh kapasiteli bataryasıyla iddialı 3 yıl Microsoft Translator Android uygulaması görsel çeviri desteğiyle güncellendi 3 yıl Elon Musk'ın Hyperloop'tan sonraki yeni gizli projesi 3 yıl Yeni konsollar AMD'nin kasasını doldurabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nevolution ile Android cihazınızın bildirim deneyimini geliştirin Sonraki Android’in en yeni beta sürümü Android N, Xperia Z3 için yayınlandı 3 yıl Yeni Citroen C3 muhtemelen bu şekilde görünecek 3 yıl Ultra ince Acer Aspire S 13, güçlü donanımı ve şık tasarımı birleştiriyor 3 yıl GeForce GTX 1060 ekran kartı, PCIe güç bağlantısı gerektirmeyecek 3 yıl Huawei P9 Lite resmiyet kazandı 3 yıl Gigabyte, Thunderbolt 3 destekli BRIX modellerini duyurdu 3 yıl Acer’dan VR uyumlu dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar 3 yıl Acer’dan sıvı Soğutmalı 2'si 1 Arada Dizüstü Bilgisayarı Switch Alpha 12 3 yıl eSpor endüstrisi 2016 yılında 500 Milyon dolar sınırını zorlayacak 3 yıl Microsoft'un son mali tablosu olumlu, tek düşüş mobil tarafta 3 yıl FBI, iPhone'u kırabilmek için 1.3 Milyon dolar harcadı 3 yıl Jason Bourne'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Acer New York lansmanı "Predator G1, Predator 17X ve fazlası" 3 yıl Hubble'dan inanılmaz fotoğraf: Yıldızlararası dev baloncuk 3 yıl Qualcomm gelirlerde düşüş yaşıyor 3 yıl Pipo’dan cebe sığan bilgisayar 3 yıl 40 yıllık gizem çözülüyor mu? Wow! sinyalinin kaynağı yakında belli oluyor 3 yıl Sony Xperia M Ultra, 16 megapiksel ön kamerayla gelebilir 3 yıl Lenovo, ZUK 2 ile çıtayı yükseltiyor 3 yıl Corning’den desenli Gorilla Glass camlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim