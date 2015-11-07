New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır

Takip eden kullanıcılarımız hatırlayacaktır yaz aylarında Nasa'nın 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı Plüton'a olan en yakın mesafesine ulaşmış ve cüce gezegenin çok yakından çekilmiş fotoğraflarını bize aktarabilmişti . İletişim kurabildiğimiz uzay araçları arasında dünyamıza en uzak mesafede olan New Horizons bu kez ise Güneş Sistemi'nin dışından bilgiler aktarmaya çalışacak.

Plüton'dan gelen bilgilerin alınması üzerine yeni çalışmalara başlayan bilim adamları uzay aracının yörüngesinde görüntülenebilecek yerleri inceledi ve en uygun yerine 2014 MU69 gök cismi olduğuna karar verdi. Kuiper kuşağında yer alan bu gök cisminin çapının yaklaşık 45 km olduğu ön görülüyor. 2014 MU69 Hubble Uzay Teleskobu gibi çok güçlü teleskoplar dışında görülemediği için dolayısıyla hakkında çok fazla bilgi de bulunmuyor.

New Horizons ise kısıtlı gücüyle 22 Ekim 2015 tarihinde 2014 MU69'a yönelmek için bir hamle yaptı ve bu hamle başarılı oldu. Ufkumuzu genişleten uzay gemisi uzayın derin boşluğunda yaklaşık 3 yıl daha süzülerek 2019'un Ocak ayında 2014 MU69'un yakınından geçecek ve yine fotoğrafını çekebildiği görüntüleri bizlerle paylaşacak. Plan başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde ise ilk kez güneş sistemi dışındaki bir gök cismi fotoğraflanmış olacak.

http://www.engadget.com/2015/11/05/new-horizons-2014mu69/