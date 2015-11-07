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New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır

Plüton'un görüntülenmesi ve araştırılmasında önemli rol oynayan New Horizons uzay aracı bu kez aynı görevi güneş sistemi dışında yerine getirmek için hazırlanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır
 
Takip eden kullanıcılarımız hatırlayacaktır yaz aylarında Nasa'nın 2006 yılında fırlattığı New Horizons uzay aracı Plüton'a olan en yakın mesafesine ulaşmış ve cüce gezegenin çok yakından çekilmiş fotoğraflarını bize aktarabilmişti. İletişim kurabildiğimiz uzay araçları arasında dünyamıza en uzak mesafede olan New Horizons bu kez ise Güneş Sistemi'nin dışından bilgiler aktarmaya çalışacak.

Plüton'dan gelen bilgilerin alınması üzerine yeni çalışmalara başlayan bilim adamları uzay aracının yörüngesinde görüntülenebilecek yerleri inceledi ve en uygun yerine 2014 MU69 gök cismi olduğuna karar verdi. Kuiper kuşağında yer alan bu gök cisminin çapının yaklaşık 45 km olduğu ön görülüyor. 2014 MU69 Hubble Uzay Teleskobu gibi çok güçlü teleskoplar dışında görülemediği için dolayısıyla hakkında çok fazla bilgi de bulunmuyor.
New Horizons ise kısıtlı gücüyle 22 Ekim 2015 tarihinde 2014 MU69'a yönelmek için bir hamle yaptı ve bu hamle başarılı oldu. Ufkumuzu genişleten uzay gemisi uzayın derin boşluğunda yaklaşık 3 yıl daha süzülerek 2019'un Ocak ayında 2014 MU69'un yakınından geçecek ve yine fotoğrafını çekebildiği görüntüleri bizlerle paylaşacak. Plan başarılı bir şekilde gerçekleştiğinde ise ilk kez güneş sistemi dışındaki bir gök cismi fotoğraflanmış olacak.
New Horizons Güneş Sisteminin dışını keşfetmek için hazır
 

http://www.engadget.com/2015/11/05/new-horizons-2014mu69/ Yorum Yaz
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Spiderhip 4 yıl en beğenilen
O meteor kuşağını geçebilecek bilgisayarlı manevra sistemi yapılabildiyse helal olsun. Çünkü manuel kullanmak imkansız, zira buradan yönlenlendirme için verilecek bir komut oraya 4,5 - 5 saat sonra ulaşıyor :)
Tabi birde saniyede gönderilebilen veri limiti var. New Horizon saniyede 1kilobit veri gönderebiliyor.
Enerjide sıkıntı olacaktır. Çünkü enerisini güneş panelleriyle güneşten alıyor olmalı. Orası güneşten oldukça uzak.
O meteor kuşağını geçebilecek bilgisayarlı manevra sistemi yapılabildiyse helal olsun. Çünkü manuel kullanmak imkansız, zira buradan yönlenlendirme için verilec...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 4 yıl
Bilgisi olan arkadaşlara sormak isterim, dış uzayda sıcaklık ne kadar? Biraz nette araştırdım -270 derece olduğu söyleniyor, merak ettim mutlak sıfır tam olarak ne demektir? Maddenin hareketsizliği filan nedir? Helyumun -400 dereceye kadar düşebileceği söyleniyor, ne kadar doğru? İmkan bol olsa bir madde en fazla kaç dereceye kadar soğutulabilir? Saygılar
Murat
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LORDTEK 4 yıl
Haberleşme uydularının olduğu bölge -200 / -250 derece civarında. -273.15 derece mutlak sıfırdır ve bildiğim kadarısı görülemedi henüz. Helyumun -400 dereceye kadar soğutulması hayal. Meraklı olduğun için ilgini çekebilir: helyum -271 dereceye soğutulduğunda süper akışkan oluyor, videolarına bak ilginç gelecektir. Su da yüksek basınç ve sıcaklık altında süper akışkan olduğunu duymuştum.
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clopin 4 yıl
uzayla ilgili teorilerin yüzde 99.9 sallamasyon gerçekle alakası yok geçenlerde bi haber vardı bilmem kaç bin ışık yılı ötede dünya benzeri gezegen varmış vay arkadas siz degilmiydiniz daha geçenlerde ışık hızıyla gidilse 5 saatte varılacak plutonu yeni keşfeden.
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cutie elf 4 yıl
kaazto28
ben nasa nın yayımladığı şeylere inanmıyorum, kim ne derse desin işi güzü kan dökmek olan bi ülkenin doğrularını sorgularım, 1 yalan gördüğüm kişinin 1000 doğrusunu sorgularım arkadaş burdan bana eksi oy vereceklere de bir şey demiyorum, saygı duyarım siz inanın ben inanmayayım, hiç farketmez bu konuda benimle tartışacak bilgili sorularıma makul cevap verecek birisi da tartışalım,açıkcası bu konuda gerçekten bilgili objektif birisine ihtiyacım var...

seninle muhattap bile olmazdım ama sanırım bu görüşünün sebebi dini konular.
böyle insanları pek sevmiyorum.
blok.
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kaazto28 4 yıl
ben nasa nın yayımladığı şeylere inanmıyorum, kim ne derse desin işi güzü kan dökmek olan bi ülkenin doğrularını sorgularım, 1 yalan gördüğüm kişinin 1000 doğrusunu sorgularım arkadaş burdan bana eksi oy vereceklere de bir şey demiyorum, saygı duyarım siz inanın ben inanmayayım, hiç farketmez bu konuda benimle tartışacak bilgili sorularıma makul cevap verecek birisi da tartışalım,
açıkcası bu konuda gerçekten bilgili objektif birisine ihtiyacım var...
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deoksiriboz1000 4 yıl kaazto28
kaazto28
ben nasa nın yayımladığı şeylere inanmıyorum, kim ne derse desin işi güzü kan dökmek olan bi ülkenin doğrularını sorgularım, 1 yalan gördüğüm kişinin 1000 doğrusunu sorgularım arkadaş burdan bana eksi oy vereceklere de bir şey demiyorum, saygı duyarım siz inanın ben inanmayayım, hiç farketmez bu konuda benimle tartışacak bilgili sorularıma makul cevap verecek birisi da tartışalım,
açıkcası bu konuda gerçekten bilgili objektif birisine ihtiyacım var...

yazdıklarının o kadar saçma olduğunu kendin de bildiğinden milletin eksi vereceğini anlamışsın bravo
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Be All My Sins Remembered 4 yıl kaazto28
kaazto28
ben nasa nın yayımladığı şeylere inanmıyorum, kim ne derse desin işi güzü kan dökmek olan bi ülkenin doğrularını sorgularım, 1 yalan gördüğüm kişinin 1000 doğrusunu sorgularım arkadaş burdan bana eksi oy vereceklere de bir şey demiyorum, saygı duyarım siz inanın ben inanmayayım, hiç farketmez bu konuda benimle tartışacak bilgili sorularıma makul cevap verecek birisi da tartışalım,
açıkcası bu konuda gerçekten bilgili objektif birisine ihtiyacım var...

Uzayı araştıran tek Nasa değil ki. Esa var Seti var Rusya var Çin var daha var da var. Bunların hepsi birleşti, on binlerce kişilik yalan ordusu yarattılar öyle mi? Oldu.
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Keremioh 4 yıl
uzay madenciliği(space maning) yatirimlari ve argesi tam gaz devam ediyor. insan oglunun fikri ve icrai evrimini izliyor olduk ve giderek daha da bi kullanici ve tüketen olduk. US basta olmak üzere western ülkelerinin. sanayi devrimi (biz kesmen user ) , bilişim devrimi ( cogunluk olarak user ) , space (uzay) devrimi ( yüksek derecede user olduk ) . Bu coniler dünyanin hammaddesini tüketti yeteri kadar ki uzay madenciliği gündemde. Bundan sonraki evreler , insanoglunun uzaya yatirim yapan güce daha fazla bagimli olmasi ve sömürülmesine cikabilir. Gereği yapilmali aksi halde the end of the beginning :(
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Patren 4 yıl
epey uzaga gitmis uydu simdide platondan sonra gunes sisteminin disina cikacalmis vaybe
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Spiderhip 4 yıl en beğenilen
O meteor kuşağını geçebilecek bilgisayarlı manevra sistemi yapılabildiyse helal olsun. Çünkü manuel kullanmak imkansız, zira buradan yönlenlendirme için verilecek bir komut oraya 4,5 - 5 saat sonra ulaşıyor :)
Tabi birde saniyede gönderilebilen veri limiti var. New Horizon saniyede 1kilobit veri gönderebiliyor.
Enerjide sıkıntı olacaktır. Çünkü enerisini güneş panelleriyle güneşten alıyor olmalı. Orası güneşten oldukça uzak.
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yoksulseytan22 4 yıl Spiderhip
Spiderhip
O meteor kuşağını geçebilecek bilgisayarlı manevra sistemi yapılabildiyse helal olsun. Çünkü manuel kullanmak imkansız, zira buradan yönlenlendirme için verilecek bir komut oraya 4,5 - 5 saat sonra ulaşıyor :)
Tabi birde saniyede gönderilebilen veri limiti var. New Horizon saniyede 1kilobit veri gönderebiliyor.
Enerjide sıkıntı olacaktır. Çünkü enerisini güneş panelleriyle güneşten alıyor olmalı. Orası güneşten oldukça uzak.

Ben nükleer yakıt kullanıyorlar sanıyordum. 9 yıldır güneş enerjisiyle çalıştıysa vallahi bravo! Bilim adamlarının işine akıl sır erdiremiyoruz artık.
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Fenomenon 4 yıl Spiderhip
Spiderhip
O meteor kuşağını geçebilecek bilgisayarlı manevra sistemi yapılabildiyse helal olsun. Çünkü manuel kullanmak imkansız, zira buradan yönlenlendirme için verilecek bir komut oraya 4,5 - 5 saat sonra ulaşıyor :)
Tabi birde saniyede gönderilebilen veri limiti var. New Horizon saniyede 1kilobit veri gönderebiliyor.
Enerjide sıkıntı olacaktır. Çünkü enerisini güneş panelleriyle güneşten alıyor olmalı. Orası güneşten oldukça uzak.

Hocam meteor kuşağı çok kalabalık gibi görünüyor ama aslında meteorların birbirine uzaklığı epey fazla.
Yani meteor kuşağından "sağ salim" geçme ihtimali düşük değil. Tam tersi meteorlara çarpma ihtimali çok düşük.
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nasa, new horizons ve
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