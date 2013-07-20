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Next Video Converter Express, Mac kullanıcılara ücretsiz olarak video dönüştürme imkanı veriyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Next Video Converter Express, Mac kullanıcılara ücretsiz olarak video dönüştürme imkanı veriyor
Mac OSX 10.6 ve üzeri sisteme sahip kullanıcılar için yayınlanan Next Video Converter Express isimli video dönüştürme uygulaması, modern ara yüzü ve ücretsiz yapısı ile dikkatleri üzerinde çekiyor.
İçerisine atılan videoları, iPad, iPad Mini, iPhone, iPod Touch, iPod, Apple TV, Android cihazlar, BlackBerry telefonlar, Android tabletler, Kindle Fire, PSP, Xbox 360, AV700, iRiver, AV500 ve Zune gibi cihazlara özel olarak çevirebilen uygulama MP4 / MOV / AVI / WMV / FLV / ASF / 3GP / VOB video ve FLAC / MP3 / WMA / AAC / AIFF / WAV gibi ses formatlarını destekleyebiliyor. Kullanıcılara özel çevirme ve kişiselleştirme desteği veren Next Video Converter Express, çevrilen videoların üzerine imza eklenmesine de izin veriyor.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Next Video Converter Express uygulamasına Mac App Store üzerinde ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id673866599?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yukuberk 6 yıl
Ne gerek var böyle uygulamalara? Zaten benim Sony uygulamalarım istediğim medyayı Sony cihazıma göre bana sormadan otomatik ayarlıyor.
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