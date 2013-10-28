Nexus 5 1 Kasım tarihinde tanıtılabilir





Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü ve yeni Nexus cihazlarını ne zaman tanıtacağına dair meraklı bekleyiş sürerken, Evleaks yeni bir tarihle karşımıza çıktı.





Sızıntıları ile ünlü Twitter hesabı, siyah ve beyaz karma renkli Nexus 5 basın görselini takipçileri ile paylaşırken, 1 Kasım tarihini de not düşmüş. Görseldeki ürün beyaz renkli versiyon. Ancak LG'nin karma renk teması kullandığı göze çarpıyor.





Daha önce 15 Ekim ve 28 Ekim olarak gündeme gelen Nexus 5 modelinin tanıtılması ihtimali artık 31 Ekim tarihine kaymışken, yeni bilgi ile birlikte Cuma günü artık bekleyişin sona ereceğine dair ihtimaller güçleniyor.





Nexus 5 modelinde 4.95 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. Modelin 349$ başlangıç fiyatı Google Play üzerinden internete sızmıştı.





https://twitter.com/evleaks/status/394509093777317888