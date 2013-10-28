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Nexus 5 1 Kasım tarihinde tanıtılabilir

5 yıl
1,5b
1
77
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nexus 5 1 Kasım tarihinde tanıtılabilir

Google'ın Android 4.4 KitKat sürümü ve yeni Nexus cihazlarını ne zaman tanıtacağına dair meraklı bekleyiş sürerken, Evleaks yeni bir tarihle karşımıza çıktı.

Sızıntıları ile ünlü Twitter hesabı, siyah ve beyaz karma renkli Nexus 5 basın görselini takipçileri ile paylaşırken, 1 Kasım tarihini de not düşmüş. Görseldeki ürün beyaz renkli versiyon. Ancak LG'nin karma renk teması kullandığı göze çarpıyor. 

Daha önce 15 Ekim ve 28 Ekim olarak gündeme gelen Nexus 5 modelinin tanıtılması ihtimali artık 31 Ekim tarihine kaymışken, yeni bilgi ile birlikte Cuma günü artık bekleyişin sona ereceğine dair ihtimaller güçleniyor.

Nexus 5 modelinde 4.95 inçlik Full HD IPS ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 2300mAh batarya gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor. Modelin 349$ başlangıç fiyatı Google Play üzerinden internete sızmıştı.


https://twitter.com/evleaks/status/394509093777317888 Yorum Yaz
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wolferto 5 yıl en beğenilen
vayyyyyy 349 dolarmı lg g2 den bile ucuz lan hemde 50 dolar buda vergiler dahil pasoport kaydı dahildısardan alırsak bin tl ye gelicek okadar ucuzsa süper olur ama tr deki çakallar yine fiyat bindirmesi yapar:) o baska( ttnet türkcell teknosa)
vayyyyyy 349 dolarmı lg g2 den bile ucuz lan hemde 50 dolar buda vergiler dahil pasoport kaydı dahildısardan alırsak bin tl ye gelicek okadar ucuzsa süper olur...
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Zig Zag 5 yıl
iOS 6 -> iOS 7 = Feci bir gerileme

Android 4.3 -> 4.4 = Hem görsel hem hız açısından mükemmel bir güncelleme.

İkonlar, üst bildirim çubuğu ve alt tuşların şeffaf arkaplan üzerinde durması çok iyi olmuş.

Artık Apple devri kesinlikle bitmiştir.
iOS 7 = Feci bir gerileme4.4 = Hem görsel hem hız açısından mükemmel bir güncelleme.İkonlar, üst bildirim çubuğu ...
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General. 5 yıl
Beyaz dehşet olmuş
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FlyingUnderpants 5 yıl
Saf android olması güzel ancak pil ve kamera performansı ortalamanın altında kalacak gibi.
Sony Nexus 6 + Android 5.0 kulağa şimdiden çok hoş ve iddialı geliyor.
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Kevin De Bruyne 5 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Saf android olması güzel ancak pil ve kamera performansı ortalamanın altında kalacak gibi.



Sony Nexus 6 + Android 5.0 kulağa şimdiden çok hoş ve iddialı geliyor.

nexus 6 cıkana kadar android 5 cıkmış olur. yılda 2 tane cıkarıyorlar.
hemde sony ucuza mal edebilen bir firma degil. htc almazsa htc batma eşigine gider.

pil sorun ama kamera sorun yaratmıcaktir.
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James Deen 5 yıl
Arkadaslar nexus 4 alacaktim bataryasi az gidiyo dediler lg optimusg almaya karar verdim sonra nexus 5 cikacakmis artik nexus 5 i beklicem ama batarya yine az olmazmi 2300mha
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black_67 5 yıl James Deen
mehmedo213

Arkadaslar nexus 4 alacaktim bataryasi az gidiyo dediler lg optimusg almaya karar verdim sonra nexus 5 cikacakmis artik nexus 5 i beklicem ama batarya yine az olmazmi 2300mha

bütçeniz müsaitse g2 alın hatta yurt dışı olsun yada 2.el ama g2 alın derim

nedenine gelince nexus 4 kullanıyorum ve batarya gerçekten büyük dert bazen uzun yolculuklarda telefon iyice gözünden düşüyor 3g interneti açsan 5-6 saatlik yolculukta bitecek diye kullanımıyorsun haliyle kullanamayınca telefonun 3310 dan farkı kalmıyor

nexus 5 te hemen hemen aynı kullanım saatini verecek gerçi pil kesin değil ama kameranın 8mp olması pilinde 2300 mh seviyesinde olacağını işaret ediyor
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teeKin 5 yıl
Yan ve ön kısmı böyle gelecekse gelmesin daha iyi.
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$developer; 5 yıl
2K
Nexuslar gerçekten harika eğer yurt dışından getirtme şansım olsa hiç düşünmeden alırdım bir kere saf Android her güncelleme anında geliyor bir de bunun üstüne diğer çakal firmalar gibi Benchmark testlerinde hile yapmayan ender telefonlardan biri.

LG türkiye nexus 5'i satacakmış.
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$developer; 5 yıl
LG'nin bu yılki tüm tasarımları çok başarılı.
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hamzavav 5 yıl
Her galaxy den sonra çıkan nexus lar gibi, lg g2 nin gölgesinde ve bir gömlek aşağısında çıkıcak. Boşa beklemeyin g2 her türlü alınır. Gerçi ben lumia 1020 alıcam;))
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Kevin De Bruyne 5 yıl hamzavav
hamzavav

Her galaxy den sonra çıkan nexus lar gibi, lg g2 nin gölgesinde ve bir gömlek aşağısında çıkıcak. Boşa beklemeyin g2 her türlü alınır. Gerçi ben lumia 1020 alıcam;))

lg verdigi güncelleme sözü tutumazsa o zaman
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golgeoyunlari 5 yıl
koksal.e
Ahizesini bulamayan tek ben miyim?

yuvarlak kısım ahize
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Hypnotica 5 yıl
Editörlerden rica ediyorum Amerika fiyatını buraya yazıp milleti umutlandırmayın. 349 dolar olan şey Avrupa'da 349 euro oluyor. Dolayısıyla buraya da o fiyattan geliyor. Vergisiz kar paysız geleceği fiyat 1000 lira zaten. Telefonu 1000 liraya bekleyen umutlanmasın hiç.
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koksal.e 5 yıl
Ahizesini bulamayan tek ben miyim?
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Leetnock 5 yıl
5inde olacakmış tanıtım
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Çin malı akıllı telefona benzettim kasayı
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cosica 5 yıl
tanıtacaksanız tanıtın artık. bu kadar zor mu bir tarih verip o tarihte tanıtmak?
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Granes 5 yıl Leetnock
Leetnock

5inde olacakmış tanıtım

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