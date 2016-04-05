Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı

Google'ın bir süredir geleneksel haline getirdiği ve her ayın başlarında yayınlanan Android güvenlik güncellemesinin Nisan versiyonu yayınlandı. Aydan aya dağıtılan güncelleme ile Android'de bulunan açıkları hızlıca kapatan Google böylece sistemi çok daha güvenli bir hale getiriyor.

Güncelleme ile birlikte güncellemede kapatılan açıkları da gösteren firma bu ay alışılanın üzerinde bir şekilde 29 maddelik liste yayınlamış durumda. 8 maddenin ciddiyetinin kritik olarak gösterildiği listenin 13 maddesi yüksek derecedeyken kalan 8 maddesi ise orta düzeyde gösteriliyor.

Şu anlık factory image dosyası olarak yayınlanan yeni sürümlerin kısa sürede OTA yoluyla da cihazlara dağıtılması bekleniyor.

Yeni sürümün cihazlara göre model numaraları ise şu şekilde:

MHC19Q - Nexus 6P ve 5X

MMB29X - Nexus 6, 5, 9 LTE, ve (2013) 7 Mobile

MOB30D - Nexus Player, 9 Wi-Fi, ve (2013) 7 Wi-Fi

LMY49J - Nexus 10

Yeni gelen yamaların AOSP üzerinden de yayınlanmasıyla ROM geliştiricileri ve telefon üreticilerin de güncellemeyi cihazları için hazırlaması kısa sürede başlayacaktır.

http://source.android.com/security/bulletin/2016-04-02.html