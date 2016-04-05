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Nexus cihazları için Nisan ayı güvenlik güncellemesi yayınlandı

Google yayınladığı yeni Android Nisan ayı güvenlik güncellemesiyle Android'in açıklarını kapadı. Toplamda 29 adet açığı kapayan yeni sürüm Nexus cihazlarına dağıtılmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Google'ın bir süredir geleneksel haline getirdiği ve her ayın başlarında yayınlanan Android güvenlik güncellemesinin Nisan versiyonu yayınlandı. Aydan aya dağıtılan güncelleme ile Android'de bulunan açıkları hızlıca kapatan Google böylece sistemi çok daha güvenli bir hale getiriyor.
Güncelleme ile birlikte güncellemede kapatılan açıkları da gösteren firma bu ay alışılanın üzerinde bir şekilde 29 maddelik liste yayınlamış durumda. 8 maddenin ciddiyetinin kritik olarak gösterildiği listenin 13 maddesi yüksek derecedeyken kalan 8 maddesi ise orta düzeyde gösteriliyor.
Şu anlık factory image dosyası olarak yayınlanan yeni sürümlerin kısa sürede OTA yoluyla da cihazlara dağıtılması bekleniyor.
Yeni sürümün cihazlara göre model numaraları ise şu şekilde:
  • MHC19Q - Nexus 6P ve 5X
  • MMB29X - Nexus 6, 5, 9 LTE, ve (2013) 7 Mobile
  • MOB30D - Nexus Player, 9 Wi-Fi, ve (2013) 7 Wi-Fi
  • LMY49J - Nexus 10
Yeni gelen yamaların AOSP üzerinden de yayınlanmasıyla ROM geliştiricileri ve telefon üreticilerin de güncellemeyi cihazları için hazırlaması kısa sürede başlayacaktır.

http://source.android.com/security/bulletin/2016-04-02.html Yorum Yaz
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unflattering 3 yıl
Miui ye baksen hemen farkını ortaya koymuş.
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DH Misafiri 3 yıl
•MMB29 yapım numaralı güncellemeyi note 5 hemen aldı android güvenlik yaması düzeyi 2 nisan süpersin samsung
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anldrms34 3 yıl emre1393
emre1393


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miui forever
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