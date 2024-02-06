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    OnePlus Başkanı: 7 yıl güncelleme gereksiz, donanım yetersiz kalır

    OnePlus başkanı Kinder Liu, Tom's Guide ile yaptığı röportajda, OnePlus 12'ye Google ve Samsung'un yaptığı gibi 7 yıl yerine neden 4 yıl güncelleme verdiğini açıkladı. 
    OnePlus: 7 yıl güncelleme gereksiz, donanım yetersiz kalır Tam Boyutta Gör
    OnePlus başkanı Kinder Liu, Tom's Guide ile yaptığı röportajda, OnePlus 12'ye Google ve Samsung'un yaptığı gibi 7 yıl yerine neden 4 yıl güncelleme verdiğini açıkladı. 

    "Önemli olan akıcı yazılım"

    Liu, sadece daha uzun yazılım güncelleme politikasının asıl amacı tamamen gözden kaçırdığını söyledi. Liu, "Kullanıcı için önemli olan yalnızca yazılım güncelleme politikaları değil, aynı zamanda telefonunuzun kullanıcı deneyiminin akıcılığıdır. Başka bir deyişle, telefonunuzun donanımı buna ayak uyduramıyorsa, arttırılmış yazılım desteğinin pek bir değeri yoktur." sözlerini sarfetti.

    Liu bunu daha detaylı açıklamak için iyi bir metafora başvuruyor: "Telefonunuzun bir sandviç olduğunu hayal edin. Bazı üreticiler sandviçlerinin içindeki malzemenin (telefonlarının yazılımının) 7 yıl sonra da yenilebilir olacağını söylüyor. Ancak sandviçin içindeki ekmeğin (kullanıcı deneyiminin) 4 yıl sonra küflenebileceğini size söylemiyorlar. Bu durumda 7 yıllık yazılım güncelleme politikasının önemi kalmıyor, çünkü telefonla ilgili geri kalan deneyiminiz berbat hale geliyor."

    Liu ayrıca şirketin, OnePlus 12 ve 12R de dahil olmak üzere telefonlarını, uzun süreli kullanımı hızlı bir şekilde simüle etmek için çeşitli şekillerde stres testine tabi tutan TÜV SUD ile yaptığı testlere de dikkat çekti. Bu sonuçlara dayanarak OnePlus'ın, 4 yıllık kullanımdan sonra hızlı ve sorunsuz performansı garanti edebileceğini söylüyor.

    "Pil sağlığı da sorun"

    Liu, yazılım güncelleme politikalarına bakarken dikkate alınması gereken başka bir şeyin pil sağlığı olduğunu söylüyor. "Rakiplerimiz yazılım politikalarının 7 yıl süreceğini söylerken, telefonlarının pilinin dayanmayabileceğini unutmayın" diye ekliyor.

    Liu ayrıca, Counterpoint Research tarafından yayınlanan ve Android kullanıcılarının akıllı telefonlarını satın aldıktan sonraki 4 yıl içinde yenileme eğiliminde olduklarını iddia eden bulgulara da değindi. Ancak kullanıcılar Android telefonlarına daha uzun yazılım desteği aldıkça bu trendin değişebileceğini unutmamak lazım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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