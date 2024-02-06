OnePlus Başkanı: 7 yıl güncelleme gereksiz, donanım yetersiz kalır

"Önemli olan akıcı yazılım"
Liu, sadece daha uzun yazılım güncelleme politikasının asıl amacı tamamen gözden kaçırdığını söyledi. Liu, "Kullanıcı için önemli olan yalnızca yazılım güncelleme politikaları değil, aynı zamanda telefonunuzun kullanıcı deneyiminin akıcılığıdır. Başka bir deyişle, telefonunuzun donanımı buna ayak uyduramıyorsa, arttırılmış yazılım desteğinin pek bir değeri yoktur." sözlerini sarfetti.
Liu bunu daha detaylı açıklamak için iyi bir metafora başvuruyor: "Telefonunuzun bir sandviç olduğunu hayal edin. Bazı üreticiler sandviçlerinin içindeki malzemenin (telefonlarının yazılımının) 7 yıl sonra da yenilebilir olacağını söylüyor. Ancak sandviçin içindeki ekmeğin (kullanıcı deneyiminin) 4 yıl sonra küflenebileceğini size söylemiyorlar. Bu durumda 7 yıllık yazılım güncelleme politikasının önemi kalmıyor, çünkü telefonla ilgili geri kalan deneyiminiz berbat hale geliyor."
Liu ayrıca şirketin, OnePlus 12 ve 12R de dahil olmak üzere telefonlarını, uzun süreli kullanımı hızlı bir şekilde simüle etmek için çeşitli şekillerde stres testine tabi tutan TÜV SUD ile yaptığı testlere de dikkat çekti. Bu sonuçlara dayanarak OnePlus'ın, 4 yıllık kullanımdan sonra hızlı ve sorunsuz performansı garanti edebileceğini söylüyor.
"Pil sağlığı da sorun"
Liu, yazılım güncelleme politikalarına bakarken dikkate alınması gereken başka bir şeyin pil sağlığı olduğunu söylüyor. "Rakiplerimiz yazılım politikalarının 7 yıl süreceğini söylerken, telefonlarının pilinin dayanmayabileceğini unutmayın" diye ekliyor.
Liu ayrıca, Counterpoint Research tarafından yayınlanan ve Android kullanıcılarının akıllı telefonlarını satın aldıktan sonraki 4 yıl içinde yenileme eğiliminde olduklarını iddia eden bulgulara da değindi. Ancak kullanıcılar Android telefonlarına daha uzun yazılım desteği aldıkça bu trendin değişebileceğini unutmamak lazım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.