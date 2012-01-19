Nielsen: Android akıllı telefon pazarında zirve hakimiyetini sürdürüyor, 2011 son çeyrekte ise iPhone 4S daha çok tercih edildi

Haber Editörü
2011 yılında rakiplerini geride bırakarak akıllı telefon pazarının iki güçlü hakimi haline gelen iOS ve Android işletim sistemi ile ilgili 2011 son çeyrek raporlarından ilkini araştırma firması Nielsen yayınladı.
Firmanın son üç aylık ve toplam akıllı telefon kullanım oranlarını baz alarak hazırladığı raporunda Android işletim sistemi yıl genelinde yüzde 46.3 ile akıllı telefon pazarının hakimi olurken, iOS yüzde 30 ile ikinci sırada. RIM yüzde 14.9 ile üçüncü, Windows Phone 7 yüzde 1.3 ile son sırada yer alıyor.
Son üç aylık kullanıcı tercihlerine bakıldığında ise Android yüzde 51.7 ile lider. iOS yüzde 37 ile ikinci, RIM yüzde 6 ile üçüncü sırada. Windows Phone yüzde 1.7 ile son sırada yer alırken Windows Mobil işletim sistemine sahip cihazların yüzde 2.4 oranında halen tercih edildiği gözlemleniyor.
Ekim-Aralık döneminde akıllı telefon satın alma değişimlerine bakıldığında ise Android'in yüzde 61.6'dan yüzde 46.9'a düştüğü, iOS'un da yüzde 25.1'den yüzde 44.5'e çıktığı görülüyor. RIM ise yüzde 7.7'den yüzde 4.5'e düşüyor. Bu dönemde piyasaya sürülen iPhone 4S modelinin satışlarının firmanın yükselişine büyük katkı yaptığı anlaşılıyor.
2012 yılında iPhone 4S modellerinin güçlü satışlara devam etmesi bekleniyor. Ancak Android işletim sistemi yüklü yeni modellerin piyasaya sürülmesi genel pazar payında biraz daha yukarı ivme izlemesine yardımcı olacak.
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android kullandıktan sonra iphone deneyen ve anında iphone satıp geri galaxy alan çok adam tanıyorum. at gözlüğünü çıkarırsanız siz de görürsünüz. hepsi iosun kısıtlamalarından itunes saçmalığından ve aşırı basitlikten şikayet ediyorlardı.
eskiden ios ve appstore diye söylenip dururlardı apple fanları şimdi de şu kadar liraya bile android var diyip duruyorlar.
Aynı şey android içinde geçerli düşük seviye cihazları oldukca fazla oldugundan satış oranları yüksek görünüyor ve işletim sistemini kaç tane üretici frma kullandığı halde bu rakamlar alınmakta
Apple İos ile tek telefon ile aynı satış rakamlarına ulaşabilen, ve alt düzeyde telefonu olmadan bukadar üst segment cihazı satan bir firmadır.Eğer apple da 400 liraya iphone yapsa çeşit çeşit iphone üretse okadar firmayı rahatlıkla ezer..
Not: Motorola atrix 4g kullanıyorum.Apple fanı değilim ama iyi iş çıkaran herşeyi desteklerim.
cebinizdeki telefon bütün siteleri açıyor, (cep tel faturamı kredi kartım ile telefondan ödüyorum.)
her bir site için verimli kullanayım diye ayrı ayrı uygulama yükleme derdi yok
dokunmatiği ip ile birebir aynı,
dosyaları telefona yollamak saniyeler alıyor,
ücretsiz uygulama bolluğu (100 ün üzerinhde uygulama yüklü telefonumda. kim diyorsa android çöplüktür diye yalan söyler),
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bu liste uzar gider. o kadar ekstra ufak tefek detay özellikler varki cihazda anlatamam. bende eskiden androide çok yazar çizerdim ama anladımki yanlış apmışım. şu an sgs2 kullanıyorum. belki cihaz çok iyidir bilemem ama android i kullanınca ios 'u birgün bile aramadım. hiçbir markannıda fanatiği değilim. Amacım sadece eleştirdiğiniz sistemleri inceleyip bilgi sahibi olup öyle eleştirmenizdir.
Bilgisayar mühendisliği ve üstüne tıp okuyan reel biri varsa yurdumda bende adam değilim... Hadi oradan derler adama... Atıyorsan da usturuplu at biraz...
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Karşılaştırma içinse:
ios:
Apple iPhone 4S 64 GB: 3,198.99 TL
Apple iPhone 4S 16 GB: 2,248.99 TL
Hafıza Özellikleri: Arttırılabilir Hafıza Yok
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Bu aradaki fiyat farkı sizin Apple’ın insanları nasıl bağımlı kıldığının bir göstergesidir. Android bir tel de bu tarz bir fark için ne ödersiniz bir bakın derim...
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iphone kullanımı basit güzel ve oldukça kullanışlı şık ve estetik çok güzel bir telefondur. Ama fiyat politikaları ile imajına daha çok para verdiğiniz bir üründür. Paranız ve zevkiniz sizi ilgilendirir tabi ki kimseye söz düşmez.
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Android telefonlar:
Ör: Samsung i9100 Galaxy S II yada HTC Sensation XE BeastAudio Dual Core 1.5 Ghz bu telefonlar 1600-1800.-TL aralığında ürünlerdir. Ekran tasarım kamera v.b. özellikleri ile iphone 4s in kesinlikle gerisinde ürünler değildirler. iphone 4 lerdense ucuz olmalarına rağmen özellikleri ile iphone 4'ten üstün telefonlardır. Teknolojiyi avantaja çeviren kullanıcılar ise androidli bu telefonlar ile ios lu olanlardan çok daha fazla verim alabilirler... Ayrıca bu telefonlarda max. 100.TL verip yüksek bir sd kart alıp rahatça kullanabilirsiniz :D
Görüşlerim kişiseldir beni bağlar...
Bilgisayar mühendisliği ve üstüne tıp okuyan reel biri varsa yurdumda bende adam değilim... Hadi oradan derler adama... Atıyorsan da usturuplu at biraz...
.
Karşılaştırma içinse:
ios:
Apple iPhone 4S 64 GB: 3,198.99 TL
Apple iPhone 4S 16 GB: 2,248.99 TL
Hafıza Özellikleri: Arttırılabilir Hafıza Yok
.
Bu aradaki fiyat farkı sizin Apple’ın insanları nasıl bağımlı kıldığının bir göstergesidir. Android bir tel de bu tarz bir fark için ne ödersiniz bir bakın derim...
.
iphone kullanımı basit güzel ve oldukça kullanışlı şık ve estetik çok güzel bir telefondur. Ama fiyat politikaları ile imajına daha çok para verdiğiniz bir üründür. Paranız ve zevkiniz sizi ilgilendirir tabi ki kimseye söz düşmez.
.
Android telefonlar:
Ör: Samsung i9100 Galaxy S II yada HTC Sensation XE BeastAudio Dual Core 1.5 Ghz bu telefonlar 1600-1800.-TL aralığında ürünlerdir. Ekran tasarım kamera v.b. özellikleri ile iphone 4s in kesinlikle gerisinde ürünler değildirler. iphone 4 lerdense ucuz olmalarına rağmen özellikleri ile iphone 4'ten üstün telefonlardır. Teknolojiyi avantaja çeviren kullanıcılar ise androidli bu telefonlar ile ios lu olanlardan çok daha fazla verim alabilirler... Ayrıca bu telefonlarda max. 100.TL verip yüksek bir sd kart alıp rahatça kullanabilirsiniz :D
Görüşlerim kişiseldir beni bağlar...
Hersey cok farkli aslinda. Elindeki cihazin her siteyi acacagini bilmek gercekten muthis bir duygu..
İos ta cok guzel bi sistem ama bi cok yerde cok basit.
Android daha zor ama kesinlikle daha gelismis bir sistem. Kullanin sonra yorum yapin bence
İphone un avantaji app store. Bariz fark var bunun disinda herseyde geride kaliyor, kullandikca daha cok.anliyorum
Android market ne ara geçti AppStore'u? En son baktığımda 250 bin civarı fark vardı arada Appstore lehine. Uyduruyor olmayasın?
Şu anda Appstore'da 707.389 uygulama varken kayıtlı 131.221 geliştirici var. *
Android Markette ise 350.000 civarı uygulama var. **
* 148apps.biz/...
** appbrain.com/...