Nielsen: Android akıllı telefon pazarında zirve hakimiyetini sürdürüyor, 2011 son çeyrekte ise iPhone 4S daha çok tercih edildi

2011 yılında rakiplerini geride bırakarak akıllı telefon pazarının iki güçlü hakimi haline gelen iOS ve Android işletim sistemi ile ilgili 2011 son çeyrek raporlarından ilkini araştırma firması Nielsen yayınladı.





Firmanın son üç aylık ve toplam akıllı telefon kullanım oranlarını baz alarak hazırladığı raporunda Android işletim sistemi yıl genelinde yüzde 46.3 ile akıllı telefon pazarının hakimi olurken, iOS yüzde 30 ile ikinci sırada. RIM yüzde 14.9 ile üçüncü, Windows Phone 7 yüzde 1.3 ile son sırada yer alıyor.





Son üç aylık kullanıcı tercihlerine bakıldığında ise Android yüzde 51.7 ile lider. iOS yüzde 37 ile ikinci, RIM yüzde 6 ile üçüncü sırada. Windows Phone yüzde 1.7 ile son sırada yer alırken Windows Mobil işletim sistemine sahip cihazların yüzde 2.4 oranında halen tercih edildiği gözlemleniyor.





Ekim-Aralık döneminde akıllı telefon satın alma değişimlerine bakıldığında ise Android'in yüzde 61.6'dan yüzde 46.9'a düştüğü, iOS'un da yüzde 25.1'den yüzde 44.5'e çıktığı görülüyor. RIM ise yüzde 7.7'den yüzde 4.5'e düşüyor. Bu dönemde piyasaya sürülen iPhone 4S modelinin satışlarının firmanın yükselişine büyük katkı yaptığı anlaşılıyor.





2012 yılında iPhone 4S modellerinin güçlü satışlara devam etmesi bekleniyor. Ancak Android işletim sistemi yüklü yeni modellerin piyasaya sürülmesi genel pazar payında biraz daha yukarı ivme izlemesine yardımcı olacak.



