Nike FuelBand kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti

Dünyanın en büyük spor giysi ve aksesuarları tasarımcıları arasında yer alan Nike, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı bilekliği Nike+ FuelBand ile son yıllarda hızla yükselen giyilebilir cihazlar pazarına giriş yaptı. iPhone, iPad ve Android işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olan FuelBand kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da, akıllı bilekliğin vaat edilen birçok fonksiyonu tam anlamıyla yerine getirememesi kullanıcıların tepkisini çekti.



Yakılan kalori, yürünen adımlar ve benzeri aktiviteleri takip edeceği söylenen Nike+ FuelBand'in söylenen bu işlemleri yerine getiremiyor oluşu, Nike'ı toplu bir tazminat davasıyla karşı karşıya getirdi. Ürünün yanlış tanıtıldığını iddia eden kullanıcılar tarafından başlatılan yasal süreci anlaşma yoluyla çözüme kavuşturan Nike ve Apple, 2012 - 2015 yılları arasında FuelBand satın alan kullanıcılara toplamda 2.4 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



4 Ocak 2016 tarihine kadar başvuruda bulunan Nike+ FuelBand sahiplerinin 15 dolar nakit veya 25 dolarlık hediye çeki şeklinde yapılacak geri ödemeyi alabilecekleri açıklandı.



http://www.techradar.com/news/wearables/nike-agrees-to-pay-fuelband-customers-a-2-4m-settlement-1300246