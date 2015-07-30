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Nike FuelBand kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Nike FuelBand kullanıcılarına tazminat ödemeyi kabul etti
 Dünyanın en büyük spor giysi ve aksesuarları tasarımcıları arasında yer alan Nike, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ilk akıllı bilekliği Nike+ FuelBand ile son yıllarda hızla yükselen giyilebilir cihazlar pazarına giriş yaptı. iPhone, iPad ve Android işletim sistemli cihazlar ile uyumlu olan FuelBand kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da, akıllı bilekliğin vaat edilen birçok fonksiyonu tam anlamıyla yerine getirememesi kullanıcıların tepkisini çekti.
 Yakılan kalori, yürünen adımlar ve benzeri aktiviteleri takip edeceği söylenen Nike+ FuelBand'in söylenen bu işlemleri yerine getiremiyor oluşu, Nike'ı toplu bir tazminat davasıyla karşı karşıya getirdi. Ürünün yanlış tanıtıldığını iddia eden kullanıcılar tarafından başlatılan yasal süreci anlaşma yoluyla çözüme kavuşturan Nike ve Apple, 2012 - 2015 yılları arasında FuelBand satın alan kullanıcılara toplamda 2.4 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
 4 Ocak 2016 tarihine kadar başvuruda bulunan Nike+ FuelBand sahiplerinin 15 dolar nakit veya 25 dolarlık hediye çeki şeklinde yapılacak geri ödemeyi alabilecekleri açıklandı.

http://www.techradar.com/news/wearables/nike-agrees-to-pay-fuelband-customers-a-2-4m-settlement-1300246 Yorum Yaz
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Infinitum Nihil 3 yıl 0MG90
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Durumdan zarar gören kullanıcıların bu adresten form doldurarak istekte bulunabilecekleri belirtiliyor.
0MG90Nereye başvuruda bulunucaz?gilardigateway.com/...Durumdan zarar gören kullanıcıların bu adrest...
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stradivardi 3 yıl
Bu dediklerini yapamıyorsa zaten aleti boşuna almışız demektir 100 dolara almışsan 15 dolar nedir yahu Para iadesi yapması gerekli idi Yine bi uyanıklık yapılmış
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0MG90 3 yıl en beğenilen
Nereye başvuruda bulunucaz?
1 Yanıt Yanıtla +5
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Infinitum Nihil 3 yıl 0MG90
0MG90

Nereye başvuruda bulunucaz?

gilardigateway.com/...

Durumdan zarar gören kullanıcıların bu adresten form doldurarak istekte bulunabilecekleri belirtiliyor.
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