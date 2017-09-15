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Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı

Özellikle üçüncü parti ticaret birimleri tarafından kullanılan ve sınırlı sayıdaki ayakkabıları anında satın alan otomatik programlar Nike’ın harekete geçmesine neden oldu.
1 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sınırlı sayıda veya özel bir programa yönelik olarak satışa sunulan Nike ayakkabılarının daha çevrim içi raflara çıkmadan tükendiği herkesin malumu. Nike satıcılarının otomatik bot programları kullanarak insanlardan hızlı bir şekilde alışveriş yapması eleştirilere yol açıyor. Özellikle nadide bir ürüne sahip olmak için botlarla savaşmanın imkansızlığına düşen tüketiciler hayal kırıklığına uğruyor. Nike bunun önüne geçmek niyetinde.

Yeni yöntem

Genelde Nike sınırlı sayıda ayakkabılarını satışa sunacağı zaman Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden linkler yayınlıyor ve takipçiler de linklere tıklayarak bunları satın alıyor. Bu olması gereken senaryo ancak botlar daha link yayınlanır yayınlanmaz sayfaya gidiyor ve saniyeler içerisinde ayakkabıyı satın alıyor.

Nike yılın başlarında denemeye sunduğu zengin gerçeklik uygulamasını otomatik programlara karşı mücadele etmek için kullanacak. SNKRS uygulaması zengin gerçeklik teknolojileri kullanarak kullanıcıların ayakkabı satın almasını sağlıyordu.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 2 iptal edildi"

Örneğin Nike SB Dunk High Pro Momofuku versiyonunu satın alabilmek için uygulamada ayakkabının 3D modeline tıkladıktan sonra kameranızı New York şehrindeki David Chang's Fuku restoranının menüsüne doğrultmanız gerekiyordu. Veya aynı işi restoranın internet sitesindeki menüsünde veya şehirdeki herhangi bir SNKRS afişinde de yapabiliyordunuz.

İşte Nike bu tekniği kullanmayı düşünüyor. Firmanın tüketici bölümü başkanı Heidi O’Neill, sınırlı sayıdaki ayakkabıları bu tekniği kullanarak tüketiciye sunacaklarını ve fiziksel etkileşim gerektirdiği için de botların çaresiz kalacağına inandığını ifade ediyor. Böylece tüketiciler biraz yorulsa da istedikleri Nike ayakkabısına kavuşmuş olacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/09/14/nike-augmented-reality-bots/ Yorum Yaz
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Mephisto_TR 1 yıl en beğenilen snomask
snomask
Bu Nike da birşeyler ters çalışıyor galiba. Herkes hemen satmak için uğraşır bunlar engellemek için uğraşıyorlar. otomatik form doldurmalar da bottan mı sayılacak artık.

Adamlar özel koleksiyonlar kara borsaya düşmesin diye yapmışlar. Ayakkabı zaten satılacak eninde sonunda. Böylece gerçekten giymek için alana gitmiş olacak.
snomaskBu Nike da birşeyler ters çalışıyor galiba. Herkes hemen satmak için uğraşır bunlar engellemek için uğraşıyorlar. otomatik form doldur...
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savasserter 1 yıl
Önceden çekilmiş bi fotoğraf yada video ile rahatça bu yöntemde atlatılabilir. Daha orijinal bir fikre ihtiyaçları var bence. Mesela herhangi bir mağazada ürün satışa çıktıktan sonra gösterime girecek bir karekod olabilir.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
her program bir mühendislik mimarisidir.
sosyal medyada bir çok hediye verme uygulaması var ki ;
sırf bu tarz programlarla kazandıkları promosyonlarla
hiç çalışmadan yaşayan insanların olduğu da bir gerçek
aslında programcılığın bu yönüyle bu haber ele alınıp
promosyon kazan bilme üzerinde bir haber yapılsa
bir çok kişinin bilmediği yan gelir yollarını herkes öğrenebilir.
açıkcası belli tanımlamaları görünce belirlenmiş veri girişlerini yapmak
bunu insan yapsa bile makine üzerinde yapılıyor ! özetle
makineler yapılmak istenilen işi kolaylaştıran çalışan sistemlerdir.
özetle zaten internetin asıl amacı üretimin tüketilmesini hızlandırmak.
firmalar bu yolla satış başarılarını artırıyorlar.
asıl mesele şu ki ! gerekten bazı ürünler gerçekten üretiliyor mu !?
yoksa 100 $ lık bir ürün sahte profiller üzerinden karaborsayla 1000 $ a satılması
şirketlere kayıt dışı kazanç sağlayan yeni bir strateji olabilir mi !?
özetle sırf "ben bot değilim" çözüm uygulamaları üreten firmaların
ortaya çıkardığı çözümleri google bile kullanıyor
özetle bu sorun bu şekilde aşılabilinir !
0,1 saniyede tüm verileri girebilen bir şey haliyle insan olmayacağı ortada !
yani sorunu çözmek verileri analiz etmek ve insan olmayan alış verişlerde
girilen kredi kartı üzerinden hazır parayla ceza kesmek bile kolay !!!
hatta bunu sözleşmeye eklenirse son derece yasal bir ceza uygulaması bile olur !
özetle çözüm üretmek isteyene çözüm üretmek bedava !
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alemburda34 1 yıl
Sicak firsatlari iyi takip edenler bilir teknosanin depolari bosaltiyoruz kampanyasindaki telefonlar intetnet sitelerinde yayinlandiginda hemen saniyesinde bot alim yapiyordu ayrica yapilan bot surekli yeni urunleri kontrol ediyordu bircok urun bu sekilde haksiz satildi o kdr sikayet ettik bosa. Alan kisilerde yazilim kullandigini soyluyordu.
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ardicli2000 1 yıl alemburda34
alemburda34
Sicak firsatlari iyi takip edenler bilir teknosanin depolari bosaltiyoruz kampanyasindaki telefonlar intetnet sitelerinde yayinlandiginda hemen saniyesinde bot alim yapiyordu ayrica yapilan bot surekli yeni urunleri kontrol ediyordu bircok urun bu sekilde haksiz satildi o kdr sikayet ettik bosa. Alan kisilerde yazilim kullandigini soyluyordu.

Biri teknosa biri nike. Maalesef beklentiniz boşuna..
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snomask 1 yıl
Bu Nike da birşeyler ters çalışıyor galiba. Herkes hemen satmak için uğraşır bunlar engellemek için uğraşıyorlar. otomatik form doldurmalar da bottan mı sayılacak artık.
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Mephisto_TR 1 yıl snomask
snomask
Bu Nike da birşeyler ters çalışıyor galiba. Herkes hemen satmak için uğraşır bunlar engellemek için uğraşıyorlar. otomatik form doldurmalar da bottan mı sayılacak artık.

Adamlar özel koleksiyonlar kara borsaya düşmesin diye yapmışlar. Ayakkabı zaten satılacak eninde sonunda. Böylece gerçekten giymek için alana gitmiş olacak.
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