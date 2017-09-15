Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı

Sınırlı sayıda veya özel bir programa yönelik olarak satışa sunulan Nike ayakkabılarının daha çevrim içi raflara çıkmadan tükendiği herkesin malumu. Nike satıcılarının otomatik bot programları kullanarak insanlardan hızlı bir şekilde alışveriş yapması eleştirilere yol açıyor. Özellikle nadide bir ürüne sahip olmak için botlarla savaşmanın imkansızlığına düşen tüketiciler hayal kırıklığına uğruyor. Nike bunun önüne geçmek niyetinde.

Yeni yöntem

Genelde Nike sınırlı sayıda ayakkabılarını satışa sunacağı zaman Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden linkler yayınlıyor ve takipçiler de linklere tıklayarak bunları satın alıyor. Bu olması gereken senaryo ancak botlar daha link yayınlanır yayınlanmaz sayfaya gidiyor ve saniyeler içerisinde ayakkabıyı satın alıyor.

Nike yılın başlarında denemeye sunduğu zengin gerçeklik uygulamasını otomatik programlara karşı mücadele etmek için kullanacak. SNKRS uygulaması zengin gerçeklik teknolojileri kullanarak kullanıcıların ayakkabı satın almasını sağlıyordu.

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Örneğin Nike SB Dunk High Pro Momofuku versiyonunu satın alabilmek için uygulamada ayakkabının 3D modeline tıkladıktan sonra kameranızı New York şehrindeki David Chang's Fuku restoranının menüsüne doğrultmanız gerekiyordu. Veya aynı işi restoranın internet sitesindeki menüsünde veya şehirdeki herhangi bir SNKRS afişinde de yapabiliyordunuz.

İşte Nike bu tekniği kullanmayı düşünüyor. Firmanın tüketici bölümü başkanı Heidi O’Neill, sınırlı sayıdaki ayakkabıları bu tekniği kullanarak tüketiciye sunacaklarını ve fiziksel etkileşim gerektirdiği için de botların çaresiz kalacağına inandığını ifade ediyor. Böylece tüketiciler biraz yorulsa da istedikleri Nike ayakkabısına kavuşmuş olacak.