Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikkei: Nintendo, mobil oyun sektörü hakkındaki planlarını bu perşembe açıklayacak(Güncellendi)

5 yıl
7b
1
4
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikkei: Nintendo, mobil oyun sektörü hakkındaki planlarını bu perşembe açıklayacak(Güncellendi)
Bir süredir mobil oyun sektörüne adım atması beklenen Nintendo, bu beklentileri boşa çıkarmayacak gibi görünüyor. 

Japonya menşeli haber sitesi Nikkei'nin belirttiğine göre; Nintendo, mobil oyun sektörü hakkındaki planlarını perşembe günü açıklayacak. Nintendo'nun nasıl bir açıklamada bulunacağı ise, halen merak konusu. Ancak, firmanın mobil platformlar için ücretsiz olarak sunulan demo oyunlar yayımlaması bekleniyor. Oyunların tam sürümünün ise, firmanın kendi platformlarında oynanabileceği söyleniyor. Nintendo'nun nasıl bir planla çıkacağını bu perşembe hep birlikte göreceğiz.
Güncelleme: Nintendo, Nikkei tarafından yayımlanan haberi yalanladı. Engedgat'a yapılan açıklamaya göre, Nintendo'nun mobil oyun sektörü için herhangi bir planı bulunmuyor.

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO65962400Y4A120C1TJ0000/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thedevilhimveryself 5 yıl
Lep's world yerine mario oynayabilirsek güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kvothe6 5 yıl
valla ben emülatörle tüm nintendo oyunlarını oynuyom.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
ne naz yaptın be nintendo.
alt tarafı 3-5 tane mobil oyun yapacan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 5 yıl
yahu şu nintendoyu anlamak çok güç madem sen aileye yönelik bir konsol yapıp eğlenceli oyunlar yapmak istiyorsunda herkes bunu istemiyorki koy donanımı isteyen hardcore oyun oynasın istiyen evde ailesiyle oynasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sound Blaster EVO serisi oyuncu kulaklıkları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim