Nikkei: Nintendo, mobil oyun sektörü hakkındaki planlarını bu perşembe açıklayacak(Güncellendi)

Bir süredir mobil oyun sektörüne adım atması beklenen Nintendo, bu beklentileri boşa çıkarmayacak gibi görünüyor.





Japonya menşeli haber sitesi Nikkei'nin belirttiğine göre; Nintendo, mobil oyun sektörü hakkındaki planlarını perşembe günü açıklayacak. Nintendo'nun nasıl bir açıklamada bulunacağı ise, halen merak konusu. Ancak, firmanın mobil platformlar için ücretsiz olarak sunulan demo oyunlar yayımlaması bekleniyor. Oyunların tam sürümünün ise, firmanın kendi platformlarında oynanabileceği söyleniyor. Nintendo'nun nasıl bir planla çıkacağını bu perşembe hep birlikte göreceğiz.

Güncelleme: Nintendo, Nikkei tarafından yayımlanan haberi yalanladı. Engedgat'a yapılan açıklamaya göre, Nintendo'nun mobil oyun sektörü için herhangi bir planı bulunmuyor.

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO65962400Y4A120C1TJ0000/