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Nikon 1 V1 modelinin yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıktı

6 yıl
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3
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon 1 V1 modelinin yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıktı
Nikon'un aynasız sistem fotoğraf makinelerinden olan Nikon 1 V1 modeli için yeni bir yazılım (Firmware) güncellemesi çıktı.
Nikon 1 V1 için çıkan yazılım güncellemesi A:1.21/B:1.21 sürüm koduna sahip. Yeni güncelleme ile, makineye lens takıldıktan hemen sonra cihaz açıldığında, elektronik vizör ya da çekim ekranında meydana gelen hareket sorunu düzeltilmiş durumda.
Windows ve Mac sürümlerine sahip olan güncelleme aracını aşağıdaki bağlantı sayesinde indirebilirsiniz.

http://help.nikon.ca/app/answers/detail/a_id/18143 

http://help.nikon.ca/app/answers/detail/a_id/18143 Yorum Yaz
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ozturert 6 yıl
Fn tuşuna fonksiyon atamayı getirmemişler gene. Nikon'un yönetimine Pentax ve Canon'dan birkaç transfer yapmak lazım...
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145tr 6 yıl
10-30mm lens ile 290 eur'ya düsmüs durumda. Her an alabilirim.
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