Nikon 1 V1 modelinin yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıktı

Nikon'un aynasız sistem fotoğraf makinelerinden olan Nikon 1 V1 modeli için yeni bir yazılım (Firmware) güncellemesi çıktı.

Nikon 1 V1 için çıkan yazılım güncellemesi A:1.21/B:1.21 sürüm koduna sahip. Yeni güncelleme ile, makineye lens takıldıktan hemen sonra cihaz açıldığında, elektronik vizör ya da çekim ekranında meydana gelen hareket sorunu düzeltilmiş durumda.

Windows ve Mac sürümlerine sahip olan güncelleme aracını aşağıdaki bağlantı sayesinde indirebilirsiniz.





http://help.nikon.ca/app/answers/detail/a_id/18143

http://help.nikon.ca/app/answers/detail/a_id/18143