Nikon, 1 serisi aynasızları için iki yeni lens modelini görcüye çıkarttı









Sabah saatlerinde geçtiğimiz haftalarda bilgileri çıkan 1 serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi V3'ü duyuran Nikon, aynı zamanda bu seri (CX-Format) için geliştirdiği 1 Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6 ve 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom lens modellerini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak özellikle saniyede 20 kare seri çekim yapabiliyor olmasıyla dikkat çeken V3'e uygun bir çizgiyle gelen lens modelleri, ortak olarak Nikon'un VR yani titreşim azaltma sistemiyle geliyorlar ve bu sayede elde yapılan çekimlerde oldukça iyi sonuçlar sağlayabiliyorlar. Tanıtılan lenslerden 1 Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6 sunduğu odak uzaklığıyla özellikle spor ve doğa fotoğrafları için uygun bir yapı ortaya koyuyor. Nano Crystal Coating kaplamasıyla istenmeyen ışık parlamalarının önüne geçebilen ve 560 gramlık ağırlığı ile kompakt gövde yapısıyla her zaman taşınabilen lens, 62mm filtre çağına, 1.00m minimum netleme mesafesi, 16 Element 10 grup optik dizilime, 7 diyafram bıçağına ve maksimum F16 diyafram değerine sahip.

Nikon'un görücüye çıkarttığı diğer lens modeli 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom ise sunduğu odak uzaklığıyla manzara ve mimari çekimleri için ideal bir yapı ortaya koyarken, Nikon'un belirttiğine göre özellikle sessiz netleme motoruyla video için de güzel bir seçim oluşturuyor. 85 gram ağırlığı ve 28mm uzunluğu ile her zaman her noktaya götürülebilecek şekilde tasarlanan lens, 9 Element 7 grup optik dizilime, 7 diyafram bıçağına, 0.20m minimum netleme mesafesi ve maksimum F16 diyafram değerine sahip. 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom aynı zamanda dahili lens kapağıyla oluşabilecek darbelere de rahatlıkla dayanabiliyor ve Power-Drive yakılaştırma sistemin de katkısıyla mevcut 10-30mm lens modelinden daha kompakt bir yapı sağlıyor.

Nikon'un 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri için hazırladığı lens modellerinden 1 Nikkor VR 70-300mm f/4.5-5.6 1000$, 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom ise 300$ fiyat etiketleriyle Nisan ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/03/13/nikon-reveals-70-300mm-telezoom-and-10-30mm-powerzoom-for-1-system?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3