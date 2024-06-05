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    Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Yeni BMW 1 Serisi; tazelenen tasarımı, "i" takısından sıyrılan benzinli versiyonları, hafif hibrit desteği ve sadece otomatik şanzımanla satılacak olmasıyla dikkat çekiyor.

    Yeni BMW 1 Serisi; tazelenen gövde tasarımı, revize edilen iç mekanı ve hafif hibritlerin de dahil olduğu motor gamıyla dikkat çekiyor. Ailenin en üstünde Avrupa'da 296 beygir güç üreten M135 xDrive bulunuyor.

    Yeni BMW 1 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen 1 Serisi ilk etapta 118d, 120d, 120 ve M135 xDrive versiyonlarıyla satışa sunulacak. Otomobilin ön tasarımına baktığımızda panjur boyunun kısaltığını ve krom yerine siyah renkte olduğunu görüyoruz. Farlar da eskisine göre daha ince tasarlanmış. Standart modellerde geniş bir alt panjur ve küçük dikey hava girişleri karşımıza çıkarken, M135 xDrive'daki tampon biraz daha sportif görünüyor.

    Yan tarafa baktığımızda birçok yeni modelinde gizli kapı kollarına geçen BMW'nin giriş modelinde geleneksel yapıyı sürdürdüğünü görmekteyiz. Çift renkli tasarıma sahip jantlar 17 inçten başlarken M135 xDrive'da kırmızı fren kaliperleriyle birlikte 19 inçe kadar yükseliyor. Tavan ve arka spoyler kısmında parlak siyah renk ile kontrast oluşturulabilen modelin arkasında da şekil ve grafik olarak yeni X2'yi anımsatan LED stoplar karşımıza çıkıyor.

    Yeni BMW 1 Serisi; 4361 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe ve 1459 mm yüksekliğe sahip. Dolayısıyla selefine göre 4 cm civarında daha uzun olduğunu söyleyebiliriz.

    Daha sade ve modern iç mekan

    Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda yeni BMW modellerinde gördüğümüz yerleşim sürüyor. Sürücünün önünde üç kollu direksiyon ve kavisli dijital kokpit yer alıyor. Bu kokpit, 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve 10.7 inç dokunmatik multimedya ekranına ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak, azaltılan mekanik tuş sayısı, daha ince havalandırma menfezleri, küçük vites seçici ve yeni ambiyans aydınlatma ile daha temiz ve sade bir görüntü elde edilmiş.

    Tüm 1 Serisi modelleri deri kullanımından arındırılmış ve standart olarak özel bir kumaş döşemeyle satın alınabiliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve çift bölgeli otomatik klima gibi özelliklere sahip olan modelde head-up display, panoramik cam tavan ve Harman Kardon ses sistemi gibi opsiyonlar da mevcut. Katlanabilir arka koltuklara sahip olan modelin 380 litrelik bagaj hacmi bu sayede 1200 litreye kadar yükseltilebiliyor.

    Hafif hibrit motor seçenekleri

    Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    1 Serisi ailesinin 120d versiyonunda 2.0 litre dört silindirli dizel motor, 120 versiyonunda ise 1.5 litre üç silindirli benzinli motor görev yapıyor. Her iki motorda da 48V hafif hibrit teknolojisi kullanılmış. Benzinli seçenek 168 beygir güç ve 280 Nm tork sunarken, dizel versiyonda 161 beygir güç ve 400 Nm tork karşımıza çıkıyor. Söz konusu modeller 0-100 km/s hızlanmasını sırasıyla 7,8 ve 7,9 saniyede tamamlıyor.

    Dizel versiyonların giriş seviyesinde ise 118d versiyonu bulunuyor. Bu model de 2.0 litre dört silindirli turbo motora sahip ancak 148 hp maksimum güç ve 360 Nm tork sunuyor. Bu nedenle 0-100 km/s süresi 8,3 saniyeye kadar çıkıyor.

    M135 xDrive ise tıpkı diğer benzinli seçenekte olduğu gibi adındaki "i" takısını kaybetmiş biçimde 2.0 litre turbo benzinli motoruyla 296 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 250 km/s olarak açıklandı. Bir diğer önemli detay da şanzıman kısmında. Yeni 1 Serisi'nin tüm versiyonlarında 7 ileri Steptronic çift kavramalı otomatik şanzıman standart. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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