Yeni BMW 1 Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

- Yeni BMW 1 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Daha sade ve modern iç mekan
- Hafif hibrit motor seçenekleri
- Yorumlar
Yeni BMW 1 Serisi; tazelenen gövde tasarımı, revize edilen iç mekanı ve hafif hibritlerin de dahil olduğu motor gamıyla dikkat çekiyor. Ailenin en üstünde Avrupa'da 296 beygir güç üreten M135 xDrive bulunuyor.
Yeni BMW 1 Serisi, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yan tarafa baktığımızda birçok yeni modelinde gizli kapı kollarına geçen BMW'nin giriş modelinde geleneksel yapıyı sürdürdüğünü görmekteyiz. Çift renkli tasarıma sahip jantlar 17 inçten başlarken M135 xDrive'da kırmızı fren kaliperleriyle birlikte 19 inçe kadar yükseliyor. Tavan ve arka spoyler kısmında parlak siyah renk ile kontrast oluşturulabilen modelin arkasında da şekil ve grafik olarak yeni X2'yi anımsatan LED stoplar karşımıza çıkıyor.
Yeni BMW 1 Serisi; 4361 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe ve 1459 mm yüksekliğe sahip. Dolayısıyla selefine göre 4 cm civarında daha uzun olduğunu söyleyebiliriz.
Daha sade ve modern iç mekan
Tüm 1 Serisi modelleri deri kullanımından arındırılmış ve standart olarak özel bir kumaş döşemeyle satın alınabiliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve çift bölgeli otomatik klima gibi özelliklere sahip olan modelde head-up display, panoramik cam tavan ve Harman Kardon ses sistemi gibi opsiyonlar da mevcut. Katlanabilir arka koltuklara sahip olan modelin 380 litrelik bagaj hacmi bu sayede 1200 litreye kadar yükseltilebiliyor.
Hafif hibrit motor seçenekleri
Dizel versiyonların giriş seviyesinde ise 118d versiyonu bulunuyor. Bu model de 2.0 litre dört silindirli turbo motora sahip ancak 148 hp maksimum güç ve 360 Nm tork sunuyor. Bu nedenle 0-100 km/s süresi 8,3 saniyeye kadar çıkıyor.
M135 xDrive ise tıpkı diğer benzinli seçenekte olduğu gibi adındaki "i" takısını kaybetmiş biçimde 2.0 litre turbo benzinli motoruyla 296 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 4,9 saniyede tamamlayan modelin son hızı da 250 km/s olarak açıklandı. Bir diğer önemli detay da şanzıman kısmında. Yeni 1 Serisi'nin tüm versiyonlarında 7 ileri Steptronic çift kavramalı otomatik şanzıman standart.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.