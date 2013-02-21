Nikon, 20 MP kompakt kamerası Coolpix S3500'ü Avrupa pazarı için duyurdu

Dijital kamera ve ekipman üretiminde uzman firmalardan Nikon, bugün yeni kompakt kamerası Coolpix S3500'ü Avrupa pazarı için duyurdu. Coolpix S3500'ün, siyah, pembe, mavi, turuncu, gümüş, mor, kırmızı ve desenli pembe renk seçenekleriyle göz doldurduğunu söylemek mümkün.



96.8 mm x 57.8 mm x 20.5 mm boyutlarında ve lityum iyon batarya, bellek kartı dahil 129 gram ağırlığında tasarlanan Coolpix S3500, 20.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CCD sensöre ve 26 - 182 mm f/3.4-6.4 objektife ev sahipliği yapıyor. 7 kata kadar optik yakınlaştırma gerçekleştirebilen objektife, çekimlerindeki bulanıklıkların olabildiğince önüne geçilebilmesi adına görüntü stabilizasyon teknolojisi eşlik ediyor.

ISO değeri 80 - 3200 arasında, enstantane hızı ise 4 sn - 1/2000 sn arasında ayarlanabilen kompakt kamera, 1280 x 720 piksel (HD), 640 x 480 piksel (VGA) ve 320 x 240 piksel (QVGA) çözünürlüklerinde, saniyede 30 kare hareketli görüntü kaydı yapabiliyor.



2.7-inç büyüklüğünde (230K piksel) TFT-LCD ekrana ve SD, SDHC, SDXC bellek kartı desteğine yer verilen kompakt kameranın lityum iyon bataryası 220 adede kadar fotoğraf çekimine veya 50 dakikaya kadar aralıksız video kaydına olanak tanıyor. Bataryanın tamamen dolması ise yaklaşık 2 saat 40 dakika sürüyor.





22 Şubat'tan itibaren Avrupa ülkelerinde boy göstermeye başlaması beklenen Coolpix S3500'ün 129.99 Pound'dan fiyatlandırılması bekleniyor. Bu meblağın kendi para birimimizle karşılığının yaklaşık 355 TL olduğunu not düşelim.



http://www.europe-nikon.com/en_GB/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s3500