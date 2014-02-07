Nikon, Coolpix fotoğraf makinesi ailesini, AW120, S32, P600, P530, S9700 ve P340 modelleriyle güncelledi

Yaklaşan CP+ 2014 fuarı öncesi büyük fotoğraf makinesi ve lens üreticilerinden duyurular gelmeye devam ediyor. Ricoh / Pentax, Casio ve Panasonic sonrası şimdi de Nikon, Coolpix serisi AW120, S32, P600, P530, S9700 ve P340 modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.

İlk olarak AW120 ile S32 modelleri ile başlamak gerekirse karşımıza her türlü koşulda kullanılabilecek fotoğraf makineleri çıkıyor. AW110 yerine hazırlanan AW120'yi teknik olarak 1/2.3-inç 16MP CMOS sensör, 3-inç OLED ekran, 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen titreşim önleme sistemine sahip 24-120mm F2.8 - F4.9 lens, Full HD video (30p) çekim kapasitesi, Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi ve 213 gram ağırlık ile hazırlayan Nikon, makinenin 18 metre derinliğe inebildiğini, 2 metreden düşmelere dayanabildiğini ve -10 derecede dahi çalışabildiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz sene başında duyurulan S31'in yerine hazırlanan S32 ise teknik olarak karşımıza 1/3-inç 13MP CCD sensör, 2.7-inç OLED ekran, 3 kat optik yakınlaştırma yapabilen 30-90mm F3.3 - F5.9 lens, Full HD video (30p) çekim kapasitesi ve 175 gram ağırlık gibi detaylar ile çıkıyor. Nikon'un belirttiğine göre S32, 10 metre derinliğe inebiliyor ve 1.5 metreden meydana gelen düşmelere dayanabiliyor.

Nikon'un normal kullanım için hazırladığı fotoğraf makineleri ise P600, P530, S9700 ve P340 model isimlerine sahip. Detaylara indiğimiz zaman S9700 modelinin 1/2.3-inç 16MP BSI-CMOS sensör, 30 kat optik (60 kat dijital) yakınlaştırma sunabilen 25-750mm F3.7 - F6.4 lens, 3-inç 921K OLED ekran, Wi-Fi ve GPS bağlantı teknolojileri, Full HD 60i video çekim desteği ve 232 gram ağırlık gibi detaylar ile hazırlandığını görüyoruz. P340 modelinin ise 1/1.7-inç 12.2MP BSI-CMOS sensör, 5 kat optik (10 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/1.8-5.6 lens, 3-inç 921K LCD ekran, Wi-Fi bağlantı teknolojisi, Full HD 60i video çekim desteği ve 194 gram ağırlık gibi ayrıntıları bulunuyor. Geniş açıda sunduğu F/1.8 diyafram değeriyle dikkat çeken model, geniş düzenleme olanağı sağlayan RAW çekim de yapabiliyor.

SLR-Benzeri gövde yapısıyla hazırlanan P600 ve P530 fotoğraf makinelerinden P530, teknik olarak 1/2.3-inç 16MP BSI-CMOS sensör, 41.7 kat optik (84 kat dijital) yakınlaştırma sunabilen 24-1000mm F3.0 - F5.9 lens, 3-inç 921K TFT ekran ve Full HD 60i video çekim desteği ile hazırlanmış durumda. Duyurulan son model olan P600'ün teknik detayları arasında ise 1/2.3-inç 16MP BSI-CMOS sensör, 60 kat optik (120 kat dijital) yakınlaştırma sunabilen 24-1440mm F3.3 - F6.5 lens, 3-inç 921K TFT hareketli ekran ve Full HD 60i video çekim desteği ve 565 gram ağırlık değerleri yer alıyor.

Nikon'un birçok farklı renk seçeneğiyle hazırladığı fotoğraf makinelerinden AW120 350$, S32 130$, P600 500$, P530 450$, S9700 350$ ve son olarak P340 ise 380$ fiyat etiketleriyle Mart ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/02/07/nikon-releases-coolpix-p340-pocketable-compact-with-wi-fi?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2