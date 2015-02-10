Nikon, Coolpix kompakt fotoğraf makinesi ailesini 7 yeni model ile genişletti

Kısa süre önce detaylarına burada yer verdiğimiz gökyüzü fotoğrafçılığına özel D810a DSLR fotoğraf makinesini görücüye çıkartan Nikon, özellikle cep telefonlarının etkisiyle satış rakamları iyice düşen kompakt fotoğraf makinesi pazarını unutmadı ve Coolpix serisi yeni P610, L840, S9900, S7000, S6900, AW130 ve S33 fotoğraf makinelerini resmi olarak duyurdu.

Cp+ fuarı öncesi duyurulan kompakt fotoğraf makineleri geçtiğimiz seneki modellerin üzerine büyük yenilikler getirmiyor. SLR benzeri gövdeleriyle fotoğraf çekimini ciddiye alanlara hitap eden P610 ve L840 modellerinden ilk olarak P610'a bakmak gerekirse karşımıza 24-1440mm 60 kat optik yakınlaştırma sunan lensiyle her türlü çekime hazır bir seçenek çıkıyor. Bünyesinde 3-inç'lik hareketli bir LCD ekran ve 921 nokta elektronik vizör taşıyan P610, Full HD 30p videolar çekebiliyor ve yaptığı bütün çekimlere gömülü GPS birimiyle konum bilgileri ekleyebiliyor. Fiziksel olarak P610'a oldukça benzeyen L840 ise 22-885mm lensiyle 38 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Benzer olarak 3-inç'lik hareketli bir LCD ekran ile gelen ancak elektronik vizör taşımayan L840, P610'da da yer alan Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı destekleriyle akıllı cihazlarla etkileşim kurabiliyor. 16MP çözünürlüğünde CMOS sensör kullanan P610 ve L840, dijital arttırımlar ile 120 kat ile 76 kat yakınlaştırmayı da aktif olarak kullanıcılarına sağlıyorlar.

Nikon'un standart kompakt fotoğraf makinesi çizgisinde hazırladığı S9900, S7000 ve S6900 modellerinden teknik detaylarıyla S9900 öne çıkıyor. Ortak olarak 1/2.3 CMOS sensör ile gelen fotoğraf makinelerinden S9900 25-750mm lensiyle 30 kat optik yakınlaştırma, S7000 25-50mm lensiyle 20 kat optik yakınlaştırma, S6900 ise 25-300mm lensliyle 12 kat optik yakınlaştırma sunuyor. S9900'da hareketli olmak üzere 3-inç'lik ekran barındıran makinelerden yine S9900 GPS bağlantı desteğiyle farkını ortaya koyuyor. Full HD video çekimi bütün makinelerde standart olarak gelirken, saniyede 9 kareye varan seri çekim hızları da gündelik ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Tanıtılan modellerden zorlu şartlara dayanıklı gövde yapılarıyla ayrılan AW130 ve S33, kendi aralarında da bazı teknik özellikler ile farklılaşıyorlar. AW130 modelini bu seri içerisinde üst konuma yerleştiren Nikon, fotoğraf makinesini 30 metre su altına inebilecek, 2.1 meterden olabilecek düşmelere dayanabilecek ve -10 derecede çalışabilecek şekilde hazırlamış durumda. Bünyesinde 16MP CMOS sensör, 3-inç 920 K OLED ekran ve 24-120mm lens taşıyan AW130, 1080 piksel 30p videolar çekebiliyor ve Wi-Fi / NFC / GPS kablosuz bağlantı teknolojileriyle paylaşma noktasında büyük imkanlar sunuyor. 13.2 MP çözünürlüğünde CMOS sensör ile gelen S33 ise 3 kat optik yakınlaştırma, 2.7-inç QVGA LCD ekran ve 1080 piksel 30p video çekimi gibi teknik detaylarla geliyor. 10 metre su altına inebilen, 1.5 metreden olabilecek düşmelere dayanabilen ve -10 derece gibi düşük sıcaklıklarda aktif olarak çalışmaya devam edebilen S33, minimum seviyeye indirilmiş tuş dizilimiyle de herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir alternatif oluşturuyor.

Nikon'un Coolpix serisi yeni kompakt fotoğraf makinelerinden P610 500$, L840 300$, S9900 350$, S7000 280$, S6900 230$, AW130 350$, son olarak S33 ise 150$ fiyat etiketleriyle Mart ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/articles/8564699795/nikon-announces-coolpix-p610-l840-s9900-s7000-and-s6900-compacts-with-emphasis-on-zoom