Nikon D4 ve Canon 1D X için yeni yazılım (Firmware) güncellemeleri çıktı

Büyük firmalar piyasaya çıkardıkları ürünlerine destek vermeye devam ediyorlar. Bu doğrultuda Nikon ve Canon üst seviye profesyonel fotoğraf makineleri için yeni yazılım güncellemelerini çıkardılar.

Yapılan yazılım güncellemeleri Nikon tarafında D4 modeli için A1.04, B1.02 sürümüne, Canon tarafında ise EOS 1DX modeli için 1.2.1 sürüm koduna sahip. Güncellemelerin ayrıntılarına bakmak gerekirse;

Nikon D4





- Vizör kullanılarak yapılan çekimlerde AF-C netleme modunun performansı geliştirilmiş.

Canon 1DX

- Fotoğraf boyutu seçimi düğmesini kapatma fonksiyonu eklendi

- Çeşitli çekim koşularında meydana gelen Err 70 ve Err 80 hataları giderildi.

Yapılan güncellemelerden Nikon için olan versiyonu alttaki linkten;

http://support.nikonusa.com/app/answers/detail/a_id/18115

Canon için olanı ise alttaki linkte indirebilirsiniz.

https://www.usa.canon.com/cusa/professional/products/professional_cameras/digital_slr_cameras/eos_1d_x?selectedName=DriversAndSoftware