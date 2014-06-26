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Nikon, D800/D800E DSLR fotoğraf makinelerini yenileyerek D810'u duyurdu

4 yıl
2,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, D800/D800E DSLR fotoğraf makinelerini yenileyerek D810'u duyurdu
2012 yılında kullanıma sunduğu 36MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makineleri D800 ve D800E (D800'den farklı olarak AA filtresi yok) ile büyük bir başarı elde eden Nikon, seriyi güncelleyerek yeni geliştirdiği D810'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Suya ve toza karşı dayanıklı magnezyum alaşım gövdesi tasarımsal olarak yerine geldiği D800 ile D800E'ye oldukça benzeyen ve sadece çok ufak tuş farklılıkları taşıyan yeni Nikon D810, benzer şekilde 36.3MP (FF/Tam Kare) çözünürlüğünde AA filtresi (OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan bir FF sensör taşıyor ve belirtildiği kadarıyla sensör performansı açısından önemli geliştirmeler getiriyor. Bu farkın önemli bir bölümünü Expeed 3 yerine tercih edilen Expeed 4 görüntü işlemcisinden sağlayan fotoğraf makinesi, yapılan denemelerde de görüldüğü kadarıyla daha keskin ve temiz sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yeni işlemcisi sayesinde artık tam çözünürlükte saniyede 5 kare, DX kesme modunda ise saniyede 7 kare seri çekim yapabilen Nikon D810, firmanın en yeni amiral gemisi D4S'de kullanılan 51-noktalı Multi-CAM 3500FX (9-21 ve 51 nokta ayarlı) otomatik netleme modülüyle de eskiye oranla daha kararlı ve doğru çekimler gerçekleştirebiliyor. 
Video tarafında beklentilerin aksine 4K eklentisi yapılmayan ve bünyesine Full HD için 50/60p çekim modları, manuel modda otomatik ISO ayarı, sıkıştırılmamış HDMI çıkışı ve Flat resim ayarı (Daha iyi çekim sonrası düzenleme için) eklenen model, 12-bit sıkıştırılmamış RAW ve JPEG fotoğraflarını ise 3.2-inçlik 921 noktadan 1,299 noktaya arttırılmış TFT LCD ekranında gösteriyor. Oldukça faydalı olarak 2 adet kart (SDXC / CF) yuvası taşıyan D810, çok büyük bir fark ifade etmese de ISO değerini 64-12800 (Arttırılmış olarak 32-51200) seviyesine genişletiyor.
Dahil edilen elektronik ön obtüratör perdesiyle özellikle sabit makro çekimlerinde perdenin oluşturduğu titreşimi önleyen ve böylece çok daha keskin sonuçlar sağlayabilen model, aynı zamanda 30s-1/8000 enstantane değeri, 1/250 flaş senkron hızı, %100 kapsama alanına sahip 0.7x büyütmeli optik vizör, açılabilir dahili flaş, kablosuz bağlantı için harici WT-5A, GP-1 ya da GP-1A destekleri, EN-EL15 lityum-iyon batarya ile CIPA standartlarına göre 1200 çekim ömrü, 980 gram ağırlık ve 146x213x82mm gövde boyutu gibi teknik detaylarla geliyor.
Nikon’un ürün gamına eklediği en yeni FF sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D810, yaklaşık 3299$ fiyat etiketiyle Temmuz ayı sonunda satışa çıkıyor. Nikon aynı zamanda tüm detaylarına burada değindiğimiz retro görünümlü DSLR fotoğraf makinesi Df için "AR11" adını verdiği yeni deklanşör butonunu da kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. Kişilerin daha rahat çekim yapmasına imkan tanıyan ürün, tasarımsal olarak da Df'i destekleyecek bir yapıda geliyor.
Nikon, D800/D800E DSLR fotoğraf makinelerini yenileyerek D810'u duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2014/06/26/nikon-announces-d810-full-frame-dslr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1#embeddedSampleGallery0302107141 Yorum Yaz
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ozturert 4 yıl en beğenilen
Bari içine bir WiFi atsaymışsın be Nikon
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skylineGTR_34 4 yıl
LENR guzel de yaptigin pozlama kadar beklemesi gicik. Mantigi cok basit fotografi cektikten sonra perdeyi kapatip ayni sure pozluyor. Iki fotoda da patlayan pixelleri duzeltiyor etrafina gore. Duzgun calismasi icin vizoru kapatan aparati takmak lazim gerci uzun pozlarken hep takmak lazim. Kendi tecrubeme gore sensordeki hot-olu pixeller icin cozum degil onlar hep duruyor yerli yerinde.
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theyapici 4 yıl
ah ahh can gitti sahipsiz kaldı fotograf bolumu
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ozturert 4 yıl
Uzun süreli çekimlerde bu gürültü azaltma yöntemi çok gerekli birşey. Uzay-muzay çekenler için kötü haber, ama tahminen bir bellenim güncellemesiyle çözülür.
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skylineGTR_34 4 yıl
Nikon'a soyleyin her sene govde cikarmasin ayip oluyor.
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ozturert 4 yıl
Makineyi telefondan yönetmek iyi olurdu. Ayrıca çektiğin fotoğrafın 5-6MP'lik halini tabletten kontrol etmek ya da müşterilerine anında göstermek büyük rahatlık.
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theyapici 4 yıl
5 d mark 3 ümle mutlu ve mesutum 2 yılda eskidi hatta d800e o kadar da sürmedi nikon sony gibi her sene makine cıkarıyor bence yanlıs yolda 1 fps artmıs hızı su dusuk iso olayı uzun pozlamacılar icin avantaj olmus keske wifi de koysalarmış nikonun en sevdigim yanı flaşı var canonlarda yok. Güzel alet bakalım videodaki başarısızlıgı azaldı mı
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Fottoman 4 yıl
Kimisi Wİ-Fİ gereksiz der yada bu gövdeyi kullananın ihityacı yok der kendi görüşleridir saygı duyarım ama şunlarıda söylemeden geçemem,
Sen 3300 dolara makina satacaksın bide at tarrağı gibi ut 1 le wt 5 i de 1355 dolara satacaksın ki makinen bi 6 d nin yapabildiklerini yapsın . Madem öyle işlemci değiştin bluetooth koy nfc koy makinenin aktarmaya işlemcisimi yetmiyo nedir !
Kendi adıma Nikon a üzülüyorum üzerine doğru dürüst bişey koymadan makine yenilemiş .
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tarsusian 4 yıl
36mp'lik bir makinede wi-fi olmaması bana çok yanlış gelmiyor.
birincisi 36mp'e ihtiyacı olan kişi jpeg çekeyim makine çıktısını doğrudan kullanayım bir yerelere yükleyeyim demez sanki.
pek çok wifi'li dlsr büyük dosya boyutlarından ötürü raw'ın kablosuz aktarılmasına izin vermiyor (6d öyle sanırım)

üstelik jpeg çekse bile dosya boyutları yine kablosuz transfer için çok büyük.
mesela d800'le çekilmiş şu fotoğrafın evimizdeki internetten bile ne kadar yavaş yüklendiğini görebiliriz.
dpreview.com/...
(jpeg dosya boyutu nereye kadar ulaşabilir görelim diye özellikle yüksek iso örneğini seçtim)

wifi ilerde illaki konacaktır ama d800'ün davasa dosya boyutları karşısında bu özelliğin çok kullanılışlı olacağını sanmıyorum.
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murdocklawless 4 yıl
taş gibi makina. ama yanında sağlam lenste istiyor.
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PHI 4 yıl
"D800'de bir şeyleri beceremedik hemen kısa sürede düzeltip bunu çıkardık" mı denmek istiyor? APSC makine çıkarır gibi FF makine çıkarmaya başladılar. Ard arda aynı seriden makine çıkaracaklarına biraz ucuzlatmaya çalışsalar şu FF'leri.

Canon'dan atak bekliyoruz, bakalım 5D Mark4 ne zaman gelecek...
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