Nikon, D800/D800E DSLR fotoğraf makinelerini yenileyerek D810'u duyurdu

2012 yılında kullanıma sunduğu 36MP çözünürlüğünde FF (Tam Kare) sensörlü DSLR fotoğraf makineleri D800 ve D800E (D800'den farklı olarak AA filtresi yok) ile büyük bir başarı elde eden Nikon, seriyi güncelleyerek yeni geliştirdiği D810'u kullanıcıların beğenisine sundu.

Suya ve toza karşı dayanıklı magnezyum alaşım gövdesi tasarımsal olarak yerine geldiği D800 ile D800E'ye oldukça benzeyen ve sadece çok ufak tuş farklılıkları taşıyan yeni Nikon D810, benzer şekilde 36.3MP (FF/Tam Kare) çözünürlüğünde AA filtresi (OLPF -optik alçak geçiş filtresi-) olmayan bir FF sensör taşıyor ve belirtildiği kadarıyla sensör performansı açısından önemli geliştirmeler getiriyor. Bu farkın önemli bir bölümünü Expeed 3 yerine tercih edilen Expeed 4 görüntü işlemcisinden sağlayan fotoğraf makinesi, yapılan denemelerde de görüldüğü kadarıyla daha keskin ve temiz sonuçlar ortaya koyabiliyor. Yeni işlemcisi sayesinde artık tam çözünürlükte saniyede 5 kare, DX kesme modunda ise saniyede 7 kare seri çekim yapabilen Nikon D810, firmanın en yeni amiral gemisi D4S'de kullanılan 51-noktalı Multi-CAM 3500FX (9-21 ve 51 nokta ayarlı) otomatik netleme modülüyle de eskiye oranla daha kararlı ve doğru çekimler gerçekleştirebiliyor.

Video tarafında beklentilerin aksine 4K eklentisi yapılmayan ve bünyesine Full HD için 50/60p çekim modları, manuel modda otomatik ISO ayarı, sıkıştırılmamış HDMI çıkışı ve Flat resim ayarı (Daha iyi çekim sonrası düzenleme için) eklenen model, 12-bit sıkıştırılmamış RAW ve JPEG fotoğraflarını ise 3.2-inçlik 921 noktadan 1,299 noktaya arttırılmış TFT LCD ekranında gösteriyor. Oldukça faydalı olarak 2 adet kart (SDXC / CF) yuvası taşıyan D810, çok büyük bir fark ifade etmese de ISO değerini 64-12800 (Arttırılmış olarak 32-51200) seviyesine genişletiyor.

Dahil edilen elektronik ön obtüratör perdesiyle özellikle sabit makro çekimlerinde perdenin oluşturduğu titreşimi önleyen ve böylece çok daha keskin sonuçlar sağlayabilen model, aynı zamanda 30s-1/8000 enstantane değeri, 1/250 flaş senkron hızı, %100 kapsama alanına sahip 0.7x büyütmeli optik vizör, açılabilir dahili flaş, kablosuz bağlantı için harici WT-5A, GP-1 ya da GP-1A destekleri, EN-EL15 lityum-iyon batarya ile CIPA standartlarına göre 1200 çekim ömrü, 980 gram ağırlık ve 146x213x82mm gövde boyutu gibi teknik detaylarla geliyor.

Nikon’un ürün gamına eklediği en yeni FF sensörlü DSLR fotoğraf makinesi D810, yaklaşık 3299$ fiyat etiketiyle Temmuz ayı sonunda satışa çıkıyor. Nikon aynı zamanda tüm detaylarına burada değindiğimiz retro görünümlü DSLR fotoğraf makinesi Df için "AR11" adını verdiği yeni deklanşör butonunu da kullanıcıların beğenisine sunmuş durumda. Kişilerin daha rahat çekim yapmasına imkan tanıyan ürün, tasarımsal olarak da Df'i destekleyecek bir yapıda geliyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/06/26/nikon-announces-d810-full-frame-dslr?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1#embeddedSampleGallery0302107141