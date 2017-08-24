Nikon D850 sahneye çıktı: 45.7 megapiksel sensör ve 4K video desteği

Haber Editörü
Nikon Temmuz ayında bir sonraki tam kare DSLR fotoğraf makinesini geliştirdiğini doğrulamıştı. Bugün şirket D810'un halefi olan D850'yi duyurdu. Yeni D850, üst sınıf DSLR alanındaki Canon EOS 5D Mark IV ile yarışacak. Makinenin önümüzdeki Eylül ayında 3.299 dolara satışa sunulması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "LG V30'un resmi teaser videosu yayınlandı"
Nikon D850, fotoğraflardaki netliği korumak amacıyla optik düşük geçiş filtresiz (OLPF) 45.7 megapiksel tam çerçeve CMOS sensöre sahip. Bu sensör Nikon'un EXPEED 5 görüntü işlemcisini kullanarak tam çözünürlüklü 7fps seri çekim yapabiliyor. Nikon D850 dijital fotoğraf makinesinin diğer özellikleri arasında 64-25.600 gibi geniş bir ISO aralığı, 99 çapraz tip olmak üzere 153 noktalı otofokus sistemi, 30fps'de 4K video ve 120fps'de 1080p video çekme özelliği bulunuyor.
Nikon D850, hava şartlarına dayanıklı, sağlam bir magnezyum alaşım gövdeye sahip. Bu nedenle zorlu ortamlara ayak uydurabiliyor. Ayrıca kamera kapatıldığında bile fotoğraf makinesinden akıllı telefonunuza görüntü aktarmanıza olanak tanıyan SnapBridge özellikli dahili Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi var. Makinede 2.35 milyon noktadan oluşan 3.2 inç eğilebilir dokunmatik ekranın yer aldığını belirtelim.
D850 ek olarak sessiz çekim için elektronik deklanşör, üç boyutta RAW dosyası seçeneği, XQD ve SD kartlar için çift bellek kartı yuvası ve arkadan aydınlatmalı butonlara sahip. HDMI çıkışı mevcut olan makinede kulaklık ve mikrofon girişi de bulunuyor. Ayrıca D850, Nikon'un FX format lensleriyle de uyumlu.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayatında eline SLR ya da günümümüzün gerçeği DSLR makina almamış, bahsettiğim makinalar ile çekilen fotoğrafları kıyaslamamış ve/veya işlememiş insanların cep telefonu ile kıyaslama yapması çok normal. Gerçekten normal, çünkü bilmiyor. :) Cep telefonundaki minik sensör ile tam çerçeve sensörün çektiği 1080p görüntünün aynı olduğunu düşünmesi bile yeterli DSLR makinalara ne kadar uzak olduğunu anlamak için. ISO, dinamik aralık, enstantane, lens bunlara girmiyorum bile. Anlayan anlamıştır zaten demek istediğimi.
Öncelikle şunu belirteyim ki bu makinaları herkes alıp kullanmak zorunda değil. Önemli olan ihtiyaçtır. Kimine cep telefonu yeter, kimine Hasselblad, Leica yetmez. Bu merak ve ilgi işidir her işte olduğu gibi. Sağda solda boynunda 650D ile gezen hevesli gençlerin olması bu makinaları ayağa düşürmez. Bu makinalar kanaatimce uzun yıllar daha var olacaklardır teknoloji bu hızda giderse. Tek sorun makinaların ve lenslerin fiyatlarının yüksek oluşu. Bu arada güzel makina yapmış Nikon. Ben her ne kadar Pentax sever olsam da beğendim. :)
Düzenleme: Düzenleme :)
Kaldı ki uzun süreli çekimler de yapılamıyor bu tür makinelerde.
Makine oldukça iyi. Fiyatı da yurtdışı için güzel ama TÜrkiye ye girdiğinde arabayla kapışıyor. Hayal olarak kalıyor bir çoğumuz için.