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Nikon D850 sahneye çıktı: 45.7 megapiksel sensör ve 4K video desteği

Japonya merkezli teknoloji devi Nikon, yeni tam kare DSLR makinesini duyurdu. Üst düzey Canon EOS 5D Mark IV ile rekabet etmesi beklenen Nikon D850'nin tüm detayları haberimizde.
1 yıl
4,6b
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41
Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Nikon Temmuz ayında bir sonraki tam kare DSLR fotoğraf makinesini geliştirdiğini doğrulamıştı. Bugün şirket D810'un halefi olan D850'yi duyurdu. Yeni D850, üst sınıf DSLR alanındaki Canon EOS 5D Mark IV ile yarışacak. Makinenin önümüzdeki Eylül ayında 3.299 dolara satışa sunulması bekleniyor.
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Nikon D850, fotoğraflardaki netliği korumak amacıyla optik düşük geçiş filtresiz (OLPF) 45.7 megapiksel tam çerçeve CMOS sensöre sahip. Bu sensör Nikon'un EXPEED 5 görüntü işlemcisini kullanarak tam çözünürlüklü 7fps seri çekim yapabiliyor. Nikon D850 dijital fotoğraf makinesinin diğer özellikleri arasında 64-25.600 gibi geniş bir ISO aralığı, 99 çapraz tip olmak üzere 153 noktalı otofokus sistemi, 30fps'de 4K video ve 120fps'de 1080p video çekme özelliği bulunuyor.
Nikon D850, hava şartlarına dayanıklı, sağlam bir magnezyum alaşım gövdeye sahip. Bu nedenle zorlu ortamlara ayak uydurabiliyor. Ayrıca kamera kapatıldığında bile fotoğraf makinesinden akıllı telefonunuza görüntü aktarmanıza olanak tanıyan SnapBridge özellikli dahili Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi var. Makinede 2.35 milyon noktadan oluşan 3.2 inç eğilebilir dokunmatik ekranın yer aldığını belirtelim.
D850 ek olarak sessiz çekim için elektronik deklanşör, üç boyutta RAW dosyası seçeneği, XQD ve SD kartlar için çift bellek kartı yuvası ve arkadan aydınlatmalı butonlara sahip. HDMI çıkışı mevcut olan makinede kulaklık ve mikrofon girişi de bulunuyor. Ayrıca D850, Nikon'un FX format lensleriyle de uyumlu.

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VefaMetin 1 yıl ONY86

Hayatında eline SLR ya da günümümüzün gerçeği DSLR makina almamış, bahsettiğim makinalar ile çekilen fotoğrafları kıyaslamamış ve/veya işlememiş insanların cep telefonu ile kıyaslama yapması çok normal. Gerçekten normal, çünkü bilmiyor. :) Cep telefonundaki minik sensör ile tam çerçeve sensörün çektiği 1080p görüntünün aynı olduğunu düşünmesi bile yeterli DSLR makinalara ne kadar uzak olduğunu anlamak için. ISO, dinamik aralık, enstantane, lens bunlara girmiyorum bile. Anlayan anlamıştır zaten demek istediğimi.
Öncelikle şunu belirteyim ki bu makinaları herkes alıp kullanmak zorunda değil. Önemli olan ihtiyaçtır. Kimine cep telefonu yeter, kimine Hasselblad, Leica yetmez. Bu merak ve ilgi işidir her işte olduğu gibi. Sağda solda boynunda 650D ile gezen hevesli gençlerin olması bu makinaları ayağa düşürmez. Bu makinalar kanaatimce uzun yıllar daha var olacaklardır teknoloji bu hızda giderse. Tek sorun makinaların ve lenslerin fiyatlarının yüksek oluşu. Bu arada güzel makina yapmış Nikon. Ben her ne kadar Pentax sever olsam da beğendim. :)
Düzenleme: Düzenleme :)
Hayatında eline SLR ya da günümümüzün gerçeği DSLR makina almamış, bahsettiğim makinalar ile çekilen fotoğrafları kıyaslamamış ve/veya işlememiş insanların ...
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Piêr Dé Sans 1 yıl KalemKolik
Aldığınız şey fotoğraf makinesi. 1080p de 120 fps alıyorsunuz zaten.
Kaldı ki uzun süreli çekimler de yapılamıyor bu tür makinelerde.
Makine oldukça iyi. Fiyatı da yurtdışı için güzel ama TÜrkiye ye girdiğinde arabayla kapışıyor. Hayal olarak kalıyor bir çoğumuz için.
Aldığınız şey fotoğraf makinesi. 1080p de 120 fps alıyorsunuz zaten.Kaldı ki uzun süreli çekimler de yapılamıyor bu tür makinelerde.Makine oldukça iy...
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multimatom 1 yıl
Yorumlara göz attım da biraz, şöyle bir soru sorasım geldi.
Son model bir TIR çıkınca; "Artık TIRlara, kamyonetlere gerek yok, çok güçlü motorlu kamyonetler var" diyen veya "İkinci el temiz Passat al, iyi kaçıyor" yorumu yapanlar var mıdır acaba?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Her segmentin, ürünün hedef kitlesi farklı. Fotoğraf makinesinde bir sürü sınıf, ara-sınıf, özel ürün var.
Şöyle sınıflar var kabaca ve sınıflara da girmeyen birsürü makina var.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

dpreview.com/...
Not: Mesela ben beni ilgilendirmeyen tipteki makinalara bakmıyorum bile çoğunlukla.
Ben "Fixed prime lens" ve "Compact enthusiast" sınıflarına bakıyorum.
Hayalimdeki makina da bu ikisinin melezi. [35mm eşd. 1" sensörlü F1.4 lensli çok ince makine (LX10 - X100 melezi gibi)]
Yeterince benim gibi insan olursa öyle bir model çıkar diye umuyorum ve bekliyorum.
10 sene önce doğru düzgün lensli, sensörlü kompakt makine yoktu, o zaman da onu hayal ediyodum. LX7, RX100 hayallerimi gerçekleştirdi "Compact enthusiast" diye bir sınıf çıkmıştı)
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3DneBandim 1 yıl
Sessiz çekim için elektronik deklanşör olayı nasıl işliyor? Hadi aynasızlarda ayna var fakat bunda aynayı nasıl etkisiz hale getiriliyor? Yukarı kalkıyor desem objektife çarpmaz mı?
Sadece merak alabileceğimden değil :D
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ezimuse 1 yıl 3DneBandim
Aynasızlar da ayna yok hocam. Odaklamayı sensör üzerinden yapıyor. DSLR makinalarda ise yarı geçirgen ayna bulunuyor. Ayrı bir sensöre aynadan yansıyan veriye göre odaklama yapıyor sonra ayna yukarıya kalkıyor ve perde açılıyor. Bu olay sürekli tekrarlanıyor. D850de de muhtemelen ayna yukarıda perde açık şekilde sensör üzerinden elektronik shutter ile çekimi sağlıyordur. Bunun da kendine göre fokus sıkıntısı gibi sıkıntıları olacaktır.
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fotografcinet 1 yıl
Nikon D850 ile cekilmis ilk yüksek ISO fotoğrafları.
youtube.com/...
Ve çok yakında Nikon D850 de kullanılan teknolojiyi anlatan ayrı bir video daha hazırlıyor olacağım. Sanırım 1 haftada hazırlamış olurum. Makinayı inceledikçe detaylarını öğrendikçe hayran kalıyorum ve bunu 15 yıllık canon kullanıcısı olarak söylüyorum.
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popturceyn 1 yıl
adamlar efsane makine yapmiş hala laf eden var.sanki alipta kullanmislarda beğenmiyorlar.
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fotografcinet 1 yıl
Arkadaşlar işte karşımızda Nikon D850 ve Rakipleri ile Karşılaştırılması.
Sadece Sony A99 Mark II birkaç konuda üstün onun haricinde Nikon D850, Canon 5D Mark IV ve Sony A99 Mark II den tamamen üstün.
İşte detaylı karşılaştırması:
youtube.com/...
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khaos 1 yıl
Fiyat/Marka bağımsız konuşursak nikon d850 ve sony alpha 99 mark 2 den hangisi tercih edilir/neden?
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ozturert 1 yıl khaos
D850. Özellikle Türkiye'de kesin Nikon. A99 II kötü değil, hatta çok iyi alet ama D850 daha iyi (gibi duruyor, en azından kağıt üzerinde).
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xpug 1 yıl
Amatör olarak D810 kullanıyorum.
D850 de çok güzel olmuş. umarım seri üretim hataları çıkmaz, sağa sola yağ sıçratmaz yada netlerken önünü arkasını karıştırmaz.
Ancak Top Pro sınıfında aynasız Sony A9 çok sağlam bir giriş yaptı. Bu gidişat D8XX serisine karşılık gelen sınıfa da geçtiğinde bu D810'ların D850'lerin işi çok daha zor olacak.
Büyük, ağır, gürültülü DSLR sevmeme rağmen, artık ufaktan aynasızlarla flört etmiyor değilim.
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DH Misafiri 1 yıl
Fotoğraf makinesi diyoruz makine bu tarz ürünler daha çok profesyonellere hitap ediyor kazançları senede 100 bin ila 1 milyon olan moda tasarımcıları düğün fotoğrafçıları gibi bu işin sonu yok herşeyde olmadığı gibi torna makinelerinin yerine cnc tezgahlarının alması gibi teknoloji sürekli ilerliyor. Gelelim Nikon a nikon gerçekten bir fotoğraf makinesi üreticisi işin ehli herkes gibi ne TV üretiyor nede hesap makinesi ! adamların işi lens ve makine, malzeme kalitesi ve işlevselliği mükemmel bütün ürünlerde olduğu gibi .. İnşaatçıların bir ara mercedes c180 furyası gibi fotoğrafcıların da canon 5 mark d3 kullanması bende hafif bir gülme yaratıyor çünkü bir farkları yok tutuculuktan başka bir şey değil. Nikon candır renk tir kalitedir .12 binlirası olan gidip alsın hemen karı koca iphone 8 alana kadar güzel fotoğraf çekmek için bu yaratığı öneririm .
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Mr. Jingles 1 yıl
EXPEED 5 2160p60 desteği sunmuyor muydu?
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yarabinsky 1 yıl
canon kullanıcısı olarak beğendim.üst seviyelerde fotoğrafta nikon video da canon iyi ama fiyatlar uçuk .... hep nikon istedim ama fiyat performans olarak canon aldım.
cep telefonları günlük ihtiyaçları karşılarken benim gibi hobi olarak ya da profesyonel kullananlar için dslr makineler şart...
cep telefonlarıyla dslr ları karşılaştırmak gereksiz ve saçma...
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canon, fotoğraf makinesi ve
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