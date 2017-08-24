Nikon D850 sahneye çıktı: 45.7 megapiksel sensör ve 4K video desteği

Nikon Temmuz ayında bir sonraki tam kare DSLR fotoğraf makinesini geliştirdiğini doğrulamıştı. Bugün şirket D810'un halefi olan D850'yi duyurdu. Yeni D850, üst sınıf DSLR alanındaki Canon EOS 5D Mark IV ile yarışacak. Makinenin önümüzdeki Eylül ayında 3.299 dolara satışa sunulması bekleniyor.

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Nikon D850, fotoğraflardaki netliği korumak amacıyla optik düşük geçiş filtresiz (OLPF) 45.7 megapiksel tam çerçeve CMOS sensöre sahip. Bu sensör Nikon'un EXPEED 5 görüntü işlemcisini kullanarak tam çözünürlüklü 7fps seri çekim yapabiliyor. Nikon D850 dijital fotoğraf makinesinin diğer özellikleri arasında 64-25.600 gibi geniş bir ISO aralığı, 99 çapraz tip olmak üzere 153 noktalı otofokus sistemi, 30fps'de 4K video ve 120fps'de 1080p video çekme özelliği bulunuyor.

Nikon D850, hava şartlarına dayanıklı, sağlam bir magnezyum alaşım gövdeye sahip. Bu nedenle zorlu ortamlara ayak uydurabiliyor. Ayrıca kamera kapatıldığında bile fotoğraf makinesinden akıllı telefonunuza görüntü aktarmanıza olanak tanıyan SnapBridge özellikli dahili Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi var. Makinede 2.35 milyon noktadan oluşan 3.2 inç eğilebilir dokunmatik ekranın yer aldığını belirtelim.

D850 ek olarak sessiz çekim için elektronik deklanşör, üç boyutta RAW dosyası seçeneği, XQD ve SD kartlar için çift bellek kartı yuvası ve arkadan aydınlatmalı butonlara sahip. HDMI çıkışı mevcut olan makinede kulaklık ve mikrofon girişi de bulunuyor. Ayrıca D850, Nikon'un FX format lensleriyle de uyumlu.