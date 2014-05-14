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Nikon, S2 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini tanıttı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon, S2 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini tanıttı
Geçtiğimiz Nisan ayında ürün gamına 1 serisi J4'ü ekleyen sektörün önemli ismi Nikon, şimdi de S2 isimli aynasız fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu. 
Tasarımsal olarak serinin genel çizgisini koruyan lensleri değiştirilebilen aynasız fotoğraf makinesi 1 S2, 101 x 61 x 29 mm gövde boyutuyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Teknik olarak 14MP çözünürlükte CMOS sensör, Nikon'un güçlü Expeed 4A görüntü işlemcisi, 3-inç 460K dokunmatik olmayan LCD ekran, maksimum 1/16000 enstantane değeri, saniyede 20 kare seri çekim hızı, maksimum 12800 ISO, Full HD 60p video ve 12-bit RAW çekim desteği gibi detaylarla gelen Nikon 1 S2, çektiği görüntüleri microSD / microSDHC / microSDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve bünyesinde Wi-Fi kablosuz bağlantısı taşımıyor. Wi-Fi için harici olarak satılan WU-1a adaptörüne ihtiyaç duyan fotoğraf makinesi, miniHDMI ile USB2.0 temelli aktarım da yapabiliyor.

Nikon'un siyah, kırmızı, beyaz ve sarı renk seçenekleriyle hazırladığı yeni aynasız fotoğraf makinesi S2, 11-27.5mm F3.5-5.6 lens ile beraber 449$, 11-27.5mm F3.5-5.6 ve VR 30-110mm F3.8-5.6 lens modelleriyle beraber ise 699$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.
 
Nikon, S2 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini tanıttı

http://www.dpreview.com/news/2014/05/14/nikon-launches-s2-1-system-mirrorless-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Brky 5 yıl
saniyede 20 kare çekim iyimiş.
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Gece772 5 yıl
11-27,5mm o yes
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ozangunay 5 yıl Gece772
kanyildiran

11-27,5mm o yes

Fokal çarpanın 2,7 olduğunu unutmayın :)
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ulan64ude 5 yıl
tasarımı güzel, enstantane hızı çok yüksek, ama fiyatı biraz pahalı olmuş
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zbilici 5 yıl
Adı S2 olan hiçbir şeyi almam :))
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