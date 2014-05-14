Nikon, S2 isimli yeni aynasız fotoğraf makinesini tanıttı

Geçtiğimiz Nisan ayında ürün gamına 1 serisi J4'ü ekleyen sektörün önemli ismi Nikon, şimdi de S2 isimli aynasız fotoğraf makinesini kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak serinin genel çizgisini koruyan lensleri değiştirilebilen aynasız fotoğraf makinesi 1 S2, 101 x 61 x 29 mm gövde boyutuyla her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Teknik olarak 14MP çözünürlükte CMOS sensör, Nikon'un güçlü Expeed 4A görüntü işlemcisi, 3-inç 460K dokunmatik olmayan LCD ekran, maksimum 1/16000 enstantane değeri, saniyede 20 kare seri çekim hızı, maksimum 12800 ISO, Full HD 60p video ve 12-bit RAW çekim desteği gibi detaylarla gelen Nikon 1 S2, çektiği görüntüleri microSD / microSDHC / microSDXC hafıza kartları üzerine aktarabiliyor ve bünyesinde Wi-Fi kablosuz bağlantısı taşımıyor. Wi-Fi için harici olarak satılan WU-1a adaptörüne ihtiyaç duyan fotoğraf makinesi, miniHDMI ile USB2.0 temelli aktarım da yapabiliyor.





Nikon'un siyah, kırmızı, beyaz ve sarı renk seçenekleriyle hazırladığı yeni aynasız fotoğraf makinesi S2, 11-27.5mm F3.5-5.6 lens ile beraber 449$, 11-27.5mm F3.5-5.6 ve VR 30-110mm F3.8-5.6 lens modelleriyle beraber ise 699$ fiyat etiketiyle Haziran ayında satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/14/nikon-launches-s2-1-system-mirrorless-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1