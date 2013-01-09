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Nikon, WP-N2 sualtı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sistemleri konusunda uzman firmalardan olan Nikon, su atında fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için WP-N2 isimli, 1 serisi aynasız makineler için su altı haznesini duyurdu.
CES 2013 fuarından yeni duyurular gelmeye devam ediyor. Nikon, fuarda 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu WP-N2 isimli su altı haznesini duyurdu. Hazne 40 metre derinliğe kadar inilmesine imkan veriyor ve Nikon'un yeni 1 serisi aynasız fotoğraf makineleri olan 1J3 ve S1 modelleri üzerinde Nikkor 10-30mm F/3.5-5.6 Vr lens ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Kompakt ve kolay kullanılabilir bir yapıda olan hazne ile makinenin bütün fonksiyonları ve flaş su altında aktif olarak kullanılabiliyor.
750gr ağırlığa sahip olan haznenin fiyatı hakkında herhangiş bir bilgi yayınlanmadı. Bir önceki model olan ve Nikon J1 ile J2 modelleri uyumlu olan WP-N1 modeli $700 fiyat etiketi ile satılıyor.

http://nikonrumors.com/2013/01/07/nikon-announces-1-j3-s1-mirrorless-cameras-waterproof-case-wp-n2.aspx/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serverdx 6 yıl
Bunda nasıldır bilmiyorum ama özellikle ışık azlığında sudaki yansımaları engellemek için ek bir aparatla tek ya da ikili flaş kullanılıyor. Birde neden bilmiyorum hep housing diye alışmışım sualtı haznesi diye görünce hoşuma gitti :)
Merak edenler için outdoororacle.com/...
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fbkaya 6 yıl
BenGiDeR
40 metre çok iyi bir rakam ama su altında ışık miktarı malum az. Birkaç metreden sonra nasıl fotoğraf çekebiliyorlar acaba?

eğer bi çözüm üretemedilerse vay hallerine
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ozturert 6 yıl
Flas...
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BenGiDeR 6 yıl
40 metre çok iyi bir rakam ama su altında ışık miktarı malum az. Birkaç metreden sonra nasıl fotoğraf çekebiliyorlar acaba?
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