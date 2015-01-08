Nikon dokunmatik ekranlı DX formatındaki DSLR kamerasını duyurdu





Fotoğrafçılık sektöründeki lider firmalardan birisi olan Japon Nikon, Canon 650D ve 700D modellerine rakip olacak dönebilir dokunmatik ekrana sahip DX formatındaki DSLR kamerasına resmiyet kazandırdı.





Nikon D5500 firmanın dokunmatik ekrana sahip ilk DX formatındaki DSLR makinesi. 3.2 inçlik LCD ekran 1037k nokta çözünürlüğe sahipken farklı açılarda dönebiliyor ve pek çok kontrol dokunmatik ekrandan sağlanıyor. Ayrıca çekim esnasında da sürüklemeler yaparak farklı ayarlara geçmeniz mümkün.





Model 24.2MP çözünürlüğünde DX formatında sensör barındırırken, örtüşme önleyici olarak da tanımlanan OLPF filtresine yer verilmemiş. 100-25600 arasında değişen ISO değeri 39 noktalı otomatik odaklama sistmei ile destekleniyor. Canlı vizör esnasında kontrast algılamalı otomatik odaklamanın yüzde 20 daha hızlı olduğu belirtiliyor.





Güçlü EXPEED 4 görüntü işlemcisi bulunan Nikon D5500, 5 kare/saniye hızında sürekli çekim yapabiliyor. Full HD videoları 60 kare/saniye oranıyla çekebilen model stereo mikrofon ile ses kalitesine de önemli bir katkı sağlıyor.





Çekilen fotoğraflar hafıza kartında depolandığı gibi WiFi üzerinden akıllı telefon ve tabletlere de transfer edilebiliyor. Model batarya ve kart hariç 420gr ağırlığında. Model Şubat ayında sadece gövde 640 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.pocket-lint.com/news/132256-nikon-d5500-dslr-takes-on-the-canon-700d-with-its-own-vari-angle-touchscreen