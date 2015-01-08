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Nikon dokunmatik ekranlı DX formatındaki DSLR kamerasını duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nikon dokunmatik ekranlı DX formatındaki DSLR kamerasını duyurdu

Fotoğrafçılık sektöründeki lider firmalardan birisi olan Japon Nikon, Canon 650D ve 700D modellerine rakip olacak dönebilir dokunmatik ekrana sahip DX formatındaki DSLR kamerasına resmiyet kazandırdı. 

Nikon D5500 firmanın dokunmatik ekrana sahip ilk DX formatındaki DSLR makinesi. 3.2 inçlik LCD ekran 1037k nokta çözünürlüğe sahipken farklı açılarda dönebiliyor ve pek çok kontrol dokunmatik ekrandan sağlanıyor. Ayrıca çekim esnasında da sürüklemeler yaparak farklı ayarlara geçmeniz mümkün.

Model 24.2MP çözünürlüğünde DX formatında sensör barındırırken, örtüşme önleyici olarak da tanımlanan OLPF filtresine yer verilmemiş. 100-25600 arasında değişen ISO değeri 39 noktalı otomatik odaklama sistmei ile destekleniyor. Canlı vizör esnasında kontrast algılamalı otomatik odaklamanın yüzde 20 daha hızlı olduğu belirtiliyor. 

Güçlü EXPEED 4 görüntü işlemcisi bulunan Nikon D5500, 5 kare/saniye hızında sürekli çekim yapabiliyor. Full HD videoları 60 kare/saniye oranıyla çekebilen model stereo mikrofon ile ses kalitesine de önemli bir katkı sağlıyor. 

Çekilen fotoğraflar hafıza kartında depolandığı gibi WiFi üzerinden akıllı telefon ve tabletlere de transfer edilebiliyor. Model batarya ve kart hariç 420gr ağırlığında. Model Şubat ayında sadece gövde 640 pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://www.pocket-lint.com/news/132256-nikon-d5500-dslr-takes-on-the-canon-700d-with-its-own-vari-angle-touchscreen Yorum Yaz
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filteke 4 yıl
saniyede 5 çekim nedir
bence 10 yapmaları gerekirdi
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alcest 4 yıl
Tasarım özürlü bir makine daha
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SEO-Uzmanı 4 yıl
aslında bu aleti alacak adamın zaten kesin dokunmatik ekranlı bir cep telefonu vardır bu açıdan aslında fotoğraf makinelerine LCD ekran ekstra masraf olarak görüyorum
zaten bu konuda ilk öncü sony oldu ! :) ama yinede vizörden bakmanın tadı bambaşkadır ! bir süre sonra ekransız vizörlü profesyonel kameralar gelecek desek bir çok kişi ne dediğimizi anlamayacak olsada LCD kısmına cep telefonu koyma kısmı olunca ve fiyatıda kafadan 300 $ daha ucuz olunca ne demek istediğimizi herkes anlayacak 2015 değilde 2016 ya doğru bu kesin olur yani :)
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SEO-Uzmanı 4 yıl
nikon boba gibi makina :)
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fotifoti 4 yıl
of ya biraz erken çıkarsanız ölür müydünüz? ekrandan dokunmatik netleme yapıyor mu acaba. Öyleyse tadından yenmez.
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Piêr Dé Sans 4 yıl fotifoti
Dokunmatik kısmını sadece menüler için kullanıyorsunuz. Dokunmatik odak dslr makinelerde eğer prime kullanmıyorsanız çok işinize yaramaz. Objektife el değmeden zoom in zoom out yapma şansınız yok maalesef.


Güzel makine çıkarıyorlar ama yine o sensöre fazla mp koymuşlar. bu tür makinelerde 16 dan yukarı çıkmanın pek manası yok gibi geliyor bana.
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D3DEKORKUT 4 yıl fotifoti
fotifoti

of ya biraz erken çıkarsanız ölür müydünüz? ekrandan dokunmatik netleme yapıyor mu acaba. Öyleyse tadından yenmez.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


panel özellikleri ise şu şekilde

8,1 cm (3,2 inç) diyagonal. 170° resim açısı, yaklaşık %100 çerçeve alanı, parlaklık ayarı ve açık/kapalı göz sensörü kontrolü özelliklerine sahip TFT değişken açılı dokunmatik ekran. Yaklaşık 1037k nokta, (720 x 480 x 3 = 1.036.800 nokta)
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Elefue 4 yıl
Nasıl ilk döner dokunmatik ekran oluyor Canon 650D yi çıkaralı kaç yıl oldu üzerine birde 700D çıkardı.
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Golden Gate 4 yıl Elefue
Elefue
Nasıl ilk döner dokunmatik ekran oluyor Canon 650D yi çıkaralı kaç yıl oldu üzerine birde 700D çıkardı.

Nikon D5500 firmanın dokunmatik ekrana sahip ilk DX formatındaki DSLR makinesi.
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