Nikon, gelişmiş kablosuz kontrol cihazı WR-1 modelini resmi olarak duyurdu





Nikon, bugün yaptığı yeni DSLR fotoğraf makinesi D7100 modeli yanında, gelişmiş özelliklere sahip WR-1 isimli kablosuz kontrol cihazını da duyurdu.

Nikon tarafından duyurulan WR-1, 2.4 GHz radyo frekansı üzerinden 15 kanal sayısına kadar 120 metre mesafeye kadar aktif olarak çalışabiliyor ve makinelerin harici flaş yuvalarına takılarak, makine ile kablo üzerinden iletişimi kuruyor. Hem alıcı hem de verici olarak çalışabilen WR-1, aynı anda birçok kameranın senkronize şekilde çalışmasını yönetebiliyor ve Nikon'un diğer WR-R10, WRT10 gibi kablosuz kontrol ürünleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. Üzerinde her türlü ayar için LCD ekran bulunan cihaz, yeterli donanımlar sağlanırsa 64 kamerayı aynı anda detaylı olarak kontrol edilmesine imkan sağlayarak, gelişmiş yönetim özelliklerini kullanıcılara sunuyor.

Nikon'un yeni kablosuz kontrol ünitesi WR-1, 1000$ fiyat etiketi ile mart ayında piyasada olacak.