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Nikon Image Space servisinin iOS ve Android uygulamaları yayına başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nikon Image Space servisinin iOS ve Android uygulamaları yayına başladı

Nikon'un yakın zamanda açtığı "Nikon Image Space" isimli servisin, iOS ve Android sürümleri yayına başladı. Kullanıcıların akıllı cihazları üzerinden fotoğrafları arasında gezebileceği, ya da istenirse sosyal paylaşım sitelerine paylaşım imkanlarına sahip oldukları uygulamalar oldukça sade bir yapıda hazırlanmış.
Nikon Image Center'ın kullanıcılara sunduklarını kısaca hatırlarsak; ücretsiz üyelikler için 2gb depolama alanı sağlayan servis, Nikon kullanıcılarına özel 20gb ücretsiz depolama alanı veriyor. Kullanıcıların bu alana ulaşmaları için site üzerindeki özel bir uygulamayı bilgisayarlarına indirip, Nikon marka makinelerini sisteme bağlayıp tanıtmaları gerekiyor. Bu işlemden sonra 20gb ücretsiz fotoğraf alanı kullanıma açılıyor. Oldukça kullanışlı bir yapıda hazırlanan ara yüz sayesinde fotoğrafları gruplandırma ya da düzenleme işlemleri kolayca yapılabiliyor.
Nikon Image Spcae uygulamasına Apple App Store ve Google Play üzerinden ulaşabilirsiniz.
Nikon Image Space servisinin iOS ve Android uygulamaları yayına başladı

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egitimtube 6 yıl
Nikon Image Space türkiye de kullanılmıyor
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cwr 6 yıl
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CanTnçr 6 yıl cwr
cwr

Bu haberin (nikon image space) paylaşıldıgı haberin linkini verebilirmisiniz ?

Bunumu sordunuz ?

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