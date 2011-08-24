Nikon, projektörlü kamerası S1200pj'yi duyurdu; Artık iPhone, iPad, iPod desteği var

Global dijital kamera pazarının önemli isimlerinden Nikon, bünyesinde mini projektör donanımını barındıran Coolpix S1200pj modelini resmi olarak tanıttı.

107 mm uzunluğunda, 63.4 mm genişliğinde, 22.6 mm kalınlığında ve EN-EL12 kodlu lityum iyon batarya dahil 186 gram ağırlığında dizayn edilen Coolpix S1200pj'de, 14.1 megapiksel çözünürlüğünde - 1/2.3-inç boyutlu CCD sensör bulunuyor. CCD sensöre, 35 mm formatına göre 28 - 140 mm f/3.9-5.8 objektif eşlik ediyor. Objektif, nesnelere 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilmekte.

Nikon, Coolpix S1200pj'yi önümüzdeki aydan itibaren pembe ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 429$'dan satışa sunmayı planlıyor.

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ISO değeri 80 ile 6400 arasında ayarlanabilen, stereo sesle 1280 x 720 piksel video kaydedebilen ve görüntü stabilizasyon teknolojisi (Vibration Reduction - VR) ile donatılan Coolpix S1200pj'de 20 lümen parlaklık seviyesi, 200:1 kontrast oranı ve VGA çözünürlük sunan mini projektöre yer verilmiş. Kullanılmadığı zamanlarda bir kapak yardımıyla çizilmelere, darbelere karşı korunan projektör sayesinde dijital kamerayla yaptığınız fotoğraf ve video çekimlerini duvara, perdeye yansıtabiliyorsunuz. Nikon bununla da yetinmeyip Coolpix S1200pj'de, Apple ürünlerine destek vermiş. Yani iPod Nano (6. jenerasyon), iPod Photo, iPod Touch (3. ve 4. jenerasyon), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPad 2 veya iPad'iniz varsa Coolpix S1200pj ile birlikte gelen kablo yardımıyla bunların dijital kamerayla bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Böylece Apple cihazlarındaki ekran görüntüsünü dijital kameradaki projektör aracılığıyla duvarınıza, perdenize yansıtabiliyorsunuz.3.0-inç boyutlu 460.000 piksel LCD ekranla ve 94 MB dahili bellekle gelen Coolpix S1200pj'nin depolama kapasitesi SD / SDHC / SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Lityum iyon batarya tam şarj durumunda 220 adet çekime olanak tanıyor. Projektörü kullandığınızda ise batarya 1 saate kadar dayanabiliyor.