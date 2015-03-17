Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon, yeni fotoğraf ile video görüntüleme yazılımı ViewNX-i'yi indirmeye sundu

4 yıl
1,5b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon, yeni fotoğraf ile video görüntüleme yazılımı ViewNX-i'yi indirmeye sundu
 
APS-C sensörlü yeni amiral gemisi D7200 ve 83 kat optik yakınlaştırma yapabilen SLR-Benzeri kompakt fotoğraf makinesi Coolpix P900 ile beraber yeni fotoğraf / video görüntüleme yazılımı ViewNX-i'yi de görücüye çıkartan Nikon, bu yeni yazılımını söz verdiği tarihte indirmeye sundu.
Windows ve OSX işletim sistemli bilgisayarlar için geliştirilen ViewNX-i, hem fotoğraf hem de video görüntüleme noktasında hizmet veriyor. Yukarıda yer alan görselden de görülebileceği üzere ViewNX-i yazılımını hazırladığı diğer çözümlerin merkezine yerleştiren ve bir nevi başlangıç noktası olarak gören Nikon, bu doğrultuda görüntülenen fotoğraf ya da videoları direkt olarak RAW işleme için hazırlanan Capture NX-D ile video editörü ViewNX-Movie Editor yazılımlarına aktararak daha hızlı bir iş akışı sağlayabiliyor. Seçilen içeriklerini Facebook ile YouTube gibi sosyal ağlar ile kendi geliştirdiği IMAGE SPACE'e de aktarabilen yeni yazılım, makinelerin fotoğraflar içerisine eklediği EXIF bilgilerini gözler önüne serebiliyor ve birden fazla görüntü formatıyla isteğe bağlı olarak rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor.
Nikon'un yeni yazılım ViewNX-i'ye ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://nikonimglib.com/nvnxi/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ramiz06 4 yıl
Programı kurup denedim bir çok yönden eski ViewNX daha kullanışlı ve hızlı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl App Koydum, Sigortam Cepte! 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim